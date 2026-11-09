Allerta Meteo Toscana: pioggia e temporali in arrivo

L'allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore in Toscana sarà valida dalle ore 8 alla mezzanotte di domani, martedì 10 novembre

allerta meteo regionale

Avrà effetti anche in Toscana il flusso di correnti miti e umide di origine atlantica che sta interessando l’Italia. Piogge e temporali sono infatti attesi soprattutto nelle zone nordoccidentali della regione. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha quindi emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalle ore 8 alla mezzanotte di domani, martedì 10 novembre, che riguarderà Lunigiana, Versilia, Garfagnana e area lucchese.

allerta meteo toscana 10 novembre

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

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