Allerta Meteo Toscana: pioggia e temporali in arrivo

Avrà effetti anche in Toscana il flusso di correnti miti e umide di origine atlantica che sta interessando l’Italia. Piogge e temporali sono infatti attesi soprattutto nelle zone nordoccidentali della regione. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha quindi emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valida dalle ore 8 alla mezzanotte di domani, martedì 10 novembre, che riguarderà Lunigiana, Versilia, Garfagnana e area lucchese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.