La perturbazione atlantica che in questi giorni sta interessando in particolare le zone a nord e a ovest della Toscana è prevista in estensione anche a quelle nordorientali a partire dal tardo pomeriggio di oggi. Domani, giovedì 26 novembre, attenuazione delle piogge nel corso della notte, con fenomeni sparsi nel resto della giornata, più frequenti sulle zone centro-settentrionali. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha esteso l’allerta meteo gialla in corso per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore a tutto il bacino dell’Arno, dell’Ombrone grossetano e del Reno, fino alle ore 16 di domani, giovedì 26 novembre.

Allerta Meteo anche a Firenze

Possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua minori e criticità di carattere idrogeologico anche a Firenze per l’arrivo di una nuova perturbazione. Il Centro funzionale regionale, che nel bollettino di ieri aveva mantenuto il capoluogo in codice verde, ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico-idraulico sul cosiddetto ‘reticolo minore’ (del quale fanno parte, ad esempio, Ema, Mugnone, Terzolle), dalle 18 di oggi, mercoledì 25 novembre, alle 16 di domani, giovedì 26 novembre. L’allerta interessa tutta la zona A3 (Arno-Firenze), che comprende, oltre al capoluogo, i comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa e Scandicci.

Secondo gli esperti del Cfr, dal tardo pomeriggio è atteso un peggioramento delle condizioni meteorologiche, con precipitazioni più diffuse, prevalentemente a carattere di rovescio e temporale, in particolare sulle zone costiere e settentrionali della Toscana. Per l’area fiorentina sono previsti cumulati medi compresi tra 20 e 40 millimetri dalle 12 di oggi alle 24 di domani. A livello regionale, nei temporali più intensi, si potranno raggiungere punte di 30-40 millimetri di pioggia in un’ora. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi nel corso della notte. Domani sono attesi fenomeni sparsi, più frequenti sulle zone centro-settentrionali della regione, in ulteriore diminuzione dalla sera.

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