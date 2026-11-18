Un’altra perturbazione di origine atlantica interesserà la Toscana nella giornata di domani, giovedì 19 novembre: previsti pioggia e temporali sparsi. Sarà interessata tutta l’area nordoccidentale della regione. La Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore valido per tutta la giornata di giovedì nelle zone di nord-ovest. Emesso anche un codice giallo per vento valido dalle 8 alla mezzanotte sempre di giovedì per Arcipelago, costa, zone appenniniche e versanti sottovento all’appennino. Esteso fino alla mezzanotte di giovedì il codice giallo per mareggiate su costa livornese e Arcipelago.

Allerta meteo gialla per vento a Firenze

Allerta meteo gialla per vento a Firenze dalle 8 alle 24 di domani, giovedì 19 novembre. È quanto prevede il nuovo bollettino del Centro Funzionale regionale della Toscana per la zona A3 che comprende, oltre al capoluogo, i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Barberino Tavarnelle. Il transito di una nuova perturbazione atlantica determinerà un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, con forti venti di Libeccio e raffiche fino a 40-60km/h in pianura e 60-80km/h nelle zone collinari. Sulle aree appenniniche e sui versanti sottovento sono attese punte fino a 70-100km/h. I venti saranno in attenuazione dal pomeriggio. La perturbazione porterà anche piogge diffuse e possibili temporali sparsi, localmente intensi. Per l’area fiorentina sono previsti cumulati medi compresi tra 10 e 20mm, con un miglioramento delle condizioni meteorologiche già nel corso del pomeriggio.

La Protezione Civile del Comune di Firenze raccomanda ai cittadini di evitare parchi, aree verdi e strade alberate, per il rischio di caduta di rami e alberi, e di prestare particolare attenzione in prossimità di impalcature e strutture provvisorie. Prudenza anche alla guida, soprattutto di motocicli, moderando la velocità nei tratti maggiormente esposti al vento. È inoltre opportuno mettere in sicurezza vasi e altri oggetti presenti su balconi, terrazze e davanzali e verificare la stabilità di gazebo, tendoni e strutture mobili all’aperto.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.