Allerta Meteo Toscana, saccatura atlantica in arrivo: tornano le piogge da stasera

La Protezione Civile regionale ha aggiornato il quadro delle criticità in corso sulla Toscana, emettendo un’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore, dalle ore 00.00 alle 14 di domani. In particolare, si legge sulla pagina Facebook della Protezione Civile della Regione Toscana, per una “saccatura atlantica in transito fra stasera e domattina“, nell’arco “delle 12-15 ore che vanno dalle 21 circa di stasera, domenica, fino alle 12 circa di domani, lunedì, precipitazioni sulle zone settentrionali lungo una direttrice che va da Livorno-Pisa fino a Lucca, Pistoia, Prato, Firenze e il Mugello. Cumulati nell’arco dell’intero evento fra oggi e domani: medi intorno ai 20mm, fino a 30mm sulle zone più occidentali; massimi fino a 60-80mm sulle zone più occidentali, fino a 30-50mm su quelle più interne; intensità oraria massima intorno ai 20mm/1h. Domani mattina, lunedì, possibili temporali “. Sempre domani dal pomeriggio previsto mare molto mosso sul settore settentrionale.

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