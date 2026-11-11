Allerta Meteo Toscana: domani codice rosso per rischio idrogeologico e idraulico

L’allerta meteo rossa è messa dalla sala operativa regionale della Toscana per rischio idrogeologico sul nord-ovest della regione dalle ore 10 alle fino alla mezzanotte di domani. Le province interessate sono Massa Carrara, Lucca, e parte delle province di Pistoia e Prato con la zona Valle del Reno. Emessa inoltre allerta arancione per rischio idraulico reticolo principale e rischio idrogeologico sulla Toscana nord ovest per la giornata di domani. Allerta gialla per temporali forti su tutta la Toscana per la giornata di domani.

Da oggi nella seconda parte della giornata, attese piogge diffuse sulle zone settentrionali ed in particolare di nord-ovest (province di MS, LU e Appennino Tosco-Emiliano). Possibile temporanea attenuazione delle piogge durante la notte, ma nuova intensificazione già dalla mattina di domani, giovedì, quando si estenderanno a tutta la regione. Nella seconda parte della giornata di domani, giovedì, le precipitazioni potranno anche assumere carattere temporalesco. Attesi cumulati fino a 200 mm, localmente superiori sui rilievi. Il sistema regionale di Protezione Civile della Toscana, soccorso ed emergenza sanitaria è stato di allerta.

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