Allerta Meteo Toscana, tornano forti piogge sul nord-ovest: è allarme arancione

È di nuovo allerta meteo arancione per rischio idrogeologico sul quadrante nordoccidentale della Toscana. A emetterla è la Sala operativa regionale, come evidenzia il Presidente Eugenio Giani sui social. L’allerta, in vigore dalle ore 11 fino a fine giornata di domani, martedì 17 novembre, interessa le aree di Lunigiana, Serchio, Garfagnana, Lima, Versilia e Lucca; allerta gialla sul nord-ovest della Toscana in vigore dalla mezzanotte. Dalla notte di domani, martedì, piogge sulle zone nordoccidentali, più insistenti e abbondanti sulle Apuane e sull’Appennino tosco-emiliano. Altrove piogge sparse, più frequenti dal pomeriggio sui rilievi. Tra il pomeriggio e la sera possibilità di isolati temporali. Cessazione delle precipitazioni in serata.

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