L’Europa si prepara a vivere una sequenza meteorologica di rara intensità e precocità, destinata a entrare negli annali climatologici della stagione autunnale. Mentre il calendario segna ancora gli ultimi giorni di novembre, una circolazione atmosferica meridiana estremamente bloccata sta per innescare tre grandi nevicate consecutive nell’arco di appena dieci giorni, trasformando il volto del continente dall’arco alpino italiano fino alle coste del Mar Nero. Non si tratta di episodi isolati o di semplici spruzzate di montagna, ma di un’offensiva invernale strutturata, alimentata da un vortice polare troposferico fortemente disturbato e da ripetuti affondi di aria artica marittima e continentale che, interagendo con le acque ancora tiepide del Mediterraneo e del Mar Nero, genereranno sistemi ciclonici carichi di umidità. Nei prossimi giorni, tra mercoledì 25 novembre e mercoledì 2 dicembre 2026, milioni di europei assisteranno a bufere di neve precoci, con accumuli eccezionali non solo sui rilievi ma anche in numerose capitali e città di pianura e fondovalle.

La dinamica scientifica delle tre nevicate: perché l’inverno esplode in anticipo

Dal punto di vista della fisica dell’atmosfera, l’eccezionalità di questa decade fredda risiede nella perfetta sincronia tra l’avvezione di aria gelida alle quote superiori e la ciclogenesi nei bassi strati. L’indebolimento della corrente a getto (jet stream) ha permesso l’elevazione di un promontorio anticiclonico verso il Nord Atlantico, costringendo una serie di saccature depressionarie a tuffarsi verso l’Europa centro-orientale. Ogni volta che una di queste saccature raggiunge il bacino del Mediterraneo, la differenza termica tra l’aria fredda in quota (con isoterme a 850 hPa comprese tra -6°C e -12°C) e la superficie marina ancora calda innesca una ciclogenesi esplosiva, ovvero la formazione di un minimo di bassa pressione capace di risucchiare enormi quantitativi di vapore acqueo.

Quando questi flussi umidi meridionali impattano contro i grandi bastioni orografici europei — le Alpi, le Alpi Dinariche, i Carpazi, i Balcani e i monti del Ponto — si attiva un potente effetto stau (sollevamento orografico forzato), che moltiplica l’intensità delle precipitazioni fino a valori equivalenti di 40mm–80mm in 24 ore. Nelle valli chiuse e nelle pianure dell’Europa centrale, l’intensità stessa della precipitazione innesca il fenomeno dell’omotermia da precipitazione: il calore latente assorbito dalla fusione dei fiocchi di neve raffredda rapidamente la colonna d’aria sottostante, facendo crollare lo zero termico di diverse centinaia di metri e portando la neve fin nei fondovalle e in pianura anche quando le temperature iniziali sembrerebbero proibitive.

Prima nevicata in Italia: Alpi occidentali domani e apoteosi sulle Alpi orientali giovedì

Il primo grande atto di questa offensiva invernale riguarda direttamente l’Italia e prende il via già nella giornata di mercoledì 25 novembre, grazie all’approfondimento di un minimo depressionario tra il Mar Ligure e l’alto Tirreno. I primi fiocchi abbondanti cadranno sulle Alpi occidentali, interessando la Valle d’Aosta e i settori alpini del Piemonte, con centri come Courmayeur, Cervinia, Aosta, Sestriere e Bardonecchia pronti a ricevere accumuli significativi oltre gli 800–1.000 metri, e locali sconfinamenti più in basso sul basso Piemonte verso il Cuneese. Mentre sulla Pianura Padana le temperature rimarranno positive (intorno a +4°C o +6°C) garantendo piogge diffuse con accumuli tra 20mm e 30mm senza neve al piano, la vera fase clou esploderà tra la notte di mercoledì e la giornata di giovedì 26 novembre sulle Alpi orientali.

Il vortice depressionario, traslando verso est, investirà in pieno il Trentino-Alto Adige, il Veneto e il Friuli-Venezia Giulia. In questo settore la quota neve si attesterà generalmente intorno ai 700–800 metri su tutte le fasce collinari e prealpine, ma grazie al cuscinetto di aria fredda intrappolato nei bassi strati e all’intensità delle precipitazioni si attendono autentiche sorprese nei fondovalle alpini. Sulle alte valli dolomitiche la nevicata assumerà connotati straordinari, con accumuli che sopra i 1.500 metri potranno toccare i 60–80cm, seppellendo località come Cortina d’Ampezzo, San Martino di Castrozza, Ortisei, Canazei, Arabba, Livinallongo e l’intero altopiano di Asiago. Ma il dato più spettacolare riguarda le città di fondovalle: la neve cadrà abbondante nel Cadore (da Pieve di Cadore ad Auronzo), spingendosi fino a imbiancare Belluno, Brunico, Bressanone, Merano e Bolzano, con la concreta possibilità di vedere fiocchi misti o una vera nevicata coreografica persino nel capoluogo Trento, oltre che nelle aree montane friulane come Tarvisio, Tolmezzo e Sappada. Il tutto sarà accompagnato da un drastico rinforzo della Bora sull’alto Adriatico, con raffiche fino a 50km/h–60km/h.

L’assalto a Mitteleuropa e Balcani occidentali: neve storica a Vienna, Lubiana, Zagabria e Bratislava

Mentre l’Italia nord-orientale farà i conti con la dama bianca, il medesimo sistema depressionario (Italientief) tra la notte di mercoledì e l’intera giornata di giovedì 26 novembre scaricherà tutta la sua potenza sull’Europa centrale, dando vita a un evento considerato storico per la sua precocità. In Austria, i bollettini di GeoSphere Austria confermano che la neve cadrà copiosa su tutto il territorio federale, con temperature diurne bloccate tra -2°C e +2°C. Non saranno imbiancate soltanto le località alpine come Innsbruck, Salisburgo, Villach e Klagenfurt, ma la neve cadrà abbondante con accumuli significativi al suolo anche a Graz, Linz e soprattutto nella capitale Vienna, dove giovedì mattina si temono pesanti disagi alla viabilità urbana e ferroviaria.

Situazione analoga in Slovenia, dove il servizio meteorologico nazionale ARSO segnala il passaggio dalla pioggia alla neve fino alle zone pianeggianti già nelle prime ore di giovedì, con accumuli previsti tra 5 e 10cm nelle pianure interne e fino a 25cm sui rilievi. La neve imbiancherà in modo deciso la capitale Lubiana, oltre a centri medio-piccoli come Maribor, Celje, Kranj, Novo Mesto e l’altopiano del Notranjsko (Postumia e Kočevje), mentre lungo il litorale e sul Carso soffierà una Bora impetuosa. In Croazia, l’istituto nazionale DHMZ prevede un giovedì pienamente invernale su tutto l’entroterra: nevicherà copiosamente sulla capitale Zagabria, così come a Karlovac, Varaždin, Sisak, Osijek e nelle regioni montuose del Gorski Kotar e della Lika (da Delnice a Gospić), dove gli accumuli supereranno facilmente i 30cm con temperature prossime a -3°C.

Il fronte nevoso risalirà poi con forza verso nord-est, investendo Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria. Secondo lo SHMÚ slovacco, Bratislava si risveglierà sotto una fitta nevicata con accumulo, al pari di Nitra, Trnava, Žilina, Banská Bystrica e Košice, con raffiche di vento settentrionale fino a 50km/h. In Repubblica Ceca, l’istituto ČHMÚ ha già lanciato l’allerta per giovedì: neve diffusa fin sulle pianure con accumuli locali fino a 15cm tra Brno, Ostrava, Olomouc, České Budějovice e Praga, seguita nel weekend da un crollo termico notturno fino a -12°C. Anche l’Ungheria, monitorata da HungaroMet, vedrà la prima vera nevicata stagionale interessare le regioni occidentali e settentrionali, coinvolgendo città come Sopron, Győr, Szombathely, Miskolc e le colline attorno a Budapest, con minime notturne fino a -4°C.

Seconda nevicata nel weekend: bufere su Romania, Bulgaria, Serbia, Macedonia del Nord e Grecia

Esaurita la prima fase sull’Europa centrale, l’inverno non concederà alcuna tregua. Tra sabato 28 e domenica 29 novembre, una seconda profonda saccatura artica scivolerà lungo il fianco orientale dell’anticiclone europeo, attivando un nuovo vortice ciclonico sul basso Adriatico e sullo Ionio. Sarà l’innesco della seconda grande nevicata, che stavolta colpirà in pieno la penisola balcanica, investendo Romania, Bulgaria, Serbia, Macedonia del Nord e Grecia. I servizi meteorologici nazionali dell’area — l’ANM rumena, il NIMH bulgaro, l’RHMZ serbo e l’EMY greco — monitorano con estrema attenzione l’evoluzione di questo minimo depressionario, capace di scaricare 30mm–60mm di precipitazione equivalente sotto forma di neve compatta.

In Serbia, la neve cadrà abbondante su tutti i rilievi meridionali e occidentali (dal Kopaonik allo Zlatibor) ma raggiungerà facilmente le città principali e di media grandezza come Belgrado, Novi Sad, Niš, Kragujevac, Kraljevo e Užice, con temperature che scenderanno tra -2°C e -6°C. In Romania, dopo le prime bufere di metà settimana, l’intero arco dei Carpazi sarà nuovamente sepolto da oltre 40–50cm di neve fresca accompagnati da venti tempestosi fino a 100km/h, con nevicate estese alle città della Transilvania e della Valacchia come Brașov, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Ploiești e fino alla capitale Bucarest.

Lo scenario sarà altrettanto severo in Bulgaria e Macedonia del Nord: la capitale bulgara Sofia (posta a circa 550 metri di quota) si prepara a una nevicata copiosa con accumuli importanti, così come Plovdiv, Veliko Tarnovo, Blagoevgrad, Pleven e le località sui monti Rodopi e sulla catena della Stara Planina (i Balcani propriamente detti), dove le temperature crolleranno fino a -8°C. In Macedonia del Nord, la dama bianca coprirà Skopje, Bitola, Tetovo, Ohrid e Prilep. Persino la Grecia vivrà un assaggio di inverno rigido in grande anticipo: se le coste meridionali vedranno piogge forti fino a 50mm, tutta la Grecia settentrionale e la catena del Pindo saranno investite da nevicate abbondanti, che imbiancheranno città come Florina, Kastoria, Kozani, Grevena, Ioannina e le zone collinari alle spalle di Salonicco, con venti di tramontana fino a 70km/h.

Terza nevicata a inizio dicembre: il gelo e la neve travolgono Mar Nero, Turchia, Ucraina e Russia

L’ultimo atto di questa straordinaria decade invernale andrà in scena nei primissimi giorni del nuovo mese, tra martedì 1 e mercoledì 2 dicembre 2026, quando il nucleo più gelido della massa d’aria artico-continentale traslerà definitivamente verso l’Europa orientale e il bacino del Mar Nero. In questa fase, l’interazione tra l’aria gelida in arrivo dalle steppe russe (con temperature al suolo comprese tra -5°C e -12°C) e le acque ancora relativamente miti del Mar Nero innescherà un maestoso fenomeno di Black Sea-effect snow (neve da effetto mare), capace di generare bande nevose stazionarie e intensissime fin sulle spiagge.

La terza grande nevicata colpirà in modo pesante la Turchia, monitorata dal servizio meteorologico MGM. Le precipitazioni nevose più violente si abbatteranno lungo l’intera costa settentrionale affacciata sul Mar Nero e sui rilievi retrostanti, imbiancando città come Zonguldak, Sinop, Samsun, Ordu, Trebisonda (Trabzon) e Rize, con accumuli superiori al mezzo metro nell’entroterra e nevicate diffuse sull’altopiano anatolico fino alla capitale Ankara, a Eskişehir, Bolu, Kayseri ed Erzurum (dove le minime toccheranno -15°C), coinvolgendo localmente anche i quartieri collinari e settentrionali di Istanbul spazzati da venti a 80km/h.

Ma l’impatto geopolitico e umano più drammatico di questa terza ondata si registrerà tra Ucraina e Russia meridionale, proprio lungo le zone del conflitto in corso. I modelli matematici e le proiezioni dell’Ukrhydrometcenter indicano nevicate abbondanti e bufere di vento (blizzard) che paralizzeranno l’intera fascia costiera e l’entroterra del Mar Nero e del Mar d’Azov. La neve cadrà fitta fino sulle coste di Odessa, Mykolaiv e Kherson, estendendosi con accumuli pesanti e temperature stabilmente sottozero (tra -3°C e -9°C) lungo tutto il fronte orientale: da Dnipro e Zaporizhzhia fino a Kharkiv, Donetsk, Luhansk e Mariupol, senza risparmiare la penisola di Crimea (Simferopoli e Sebastopoli). Sul versante russo, la bufera colpirà duramente Rostov sul Don, Krasnodar, Stavropol, Novorossiysk e l’intero versante caucasico alle spalle di Sochi, sigillando una decade di gelo e neve che dimostra, dati scientifici alla mano, come l’inverno europeo del 2026-2027 abbia deciso di iniziare con un mese di anticipo e con una forza d’urto eccezionale.

Tutti i dettagli dal video con l’ultimo bollettino meteo completo dal Canale YouTube di MeteoWeb:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: