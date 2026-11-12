Allerta Meteo Umbria, piogge intense e persistenti e venti forti: allarme arancione per rischio idrogeologico

La Protezione Civile regionale dell’Umbria ha emesso l’allerta meteo arancione su alcune aree della regione per rischio idrogeologico e idraulico per tutta la giornata di domani, venerdì 13 novembre. Sulla base delle previsioni – annuncia la Regione – l’allerta arancione è prevista per rischio idrogeologico in Alto Tevere, Chiascio-Topino, Nera-Corno e Trasimeno-Nestore. Nelle aree Medio Tevere e Chiani-Paglia l’allerta per rischio idrogeologico è gialla. Su tutto il territorio regionale è prevista inoltre l’allerta gialla per rischio idraulico e per rischio idrogeologico per temporali.

Già oggi si stanno verificando precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e venti forti di libeccio, con rinforzi di burrasca sull’Appennino e fino a burrasca forte lungo i crinali. Dalle 12.39 è in vigore l’allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutte le zone e l’allerta gialla per vento nelle zone Alto Tevere, Chiascio – Topino e Nera – Corno. Per venerdì 13, sono previste invece precipitazioni anche molto intense e persistenti sui settori settentrionali e orientali della regione, da sparse a diffuse, a carattere di rovescio o temporale. I venti saranno forti dai quadranti meridionali, con raffiche di burrasca sull’Appennino e possibili groppi di vento in corrispondenza dei temporali più forti. In serata le temperature saranno in sensibile diminuzione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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