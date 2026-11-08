Allerta Meteo USA, irruzione fredda a metà novembre: il blocco sul Canada spinge il freddo verso Sud e può nascere un Nor’easter

Una configurazione atmosferica particolarmente vivace potrebbe prendere forma sul Nord America nella seconda parte della prossima settimana. Le mappe ECMWF valide per sabato 14 novembre mostrano una vasta area di alta pressione in quota tra il Canada centrale e le regioni settentrionali degli Stati Uniti, contrapposta a una profonda saccatura che scende verso la costa orientale. È una disposizione che favorisce forti contrasti tra le diverse aree del continente e che potrebbe accompagnarsi a un temporaneo afflusso di aria fredda verso il settore orientale degli Stati Uniti.

La carta a 500 hPa rappresenta l’andamento della circolazione a circa 5.500 metri di quota e mette in evidenza una marcata ondulazione delle correnti. Le anomalie positive, evidenziate dai colori più caldi, descrivono la presenza di un promontorio anticiclonico esteso sul Canada; quelle negative, in blu e viola, indicano invece una saccatura profonda tra il Midwest, i Grandi Laghi e la costa atlantica. In termini semplici, la corrente a getto compie un’ampia ondulazione: sul lato occidentale della saccatura le correnti possono trasportare aria più mite verso nord, mentre sul lato orientale possono convogliare masse d’aria più fredda verso sud.

È questo il meccanismo che alimenta l’ipotesi di una discesa fredda fino agli Stati Uniti sudorientali. L’espressione secondo cui il blocco canadese “spinge” il freddo verso meridione è una semplificazione efficace per descrivere la configurazione, ma non significa che l’aria fredda venga letteralmente compressa o spostata da una parete di alta pressione: a guidarne il movimento sono la disposizione delle aree di alta e bassa pressione e la circolazione che si crea tra esse.

La seconda carta, riferita alla temperatura a 850 hPa, mostra anomalie fredde particolarmente marcate sul settore orientale degli Stati Uniti. Questo livello si trova all’incirca a 1.500 metri e viene spesso utilizzato per seguire le masse d’aria, perché risente meno delle variazioni locali dovute al suolo rispetto alle temperature misurate al livello della superficie. La mappa evidenzia quindi un potenziale afflusso freddo, ma non indica direttamente quanti gradi si registreranno nelle città né consente, da sola, di confermare temperature intorno ai 30°F, circa 0/4°C, fino alla Florida settentrionale. Questo dettaglio dovrà essere verificato con gli aggiornamenti dei modelli.

Un possibile Nor’easter lungo la costa atlantica

L’interazione fra la saccatura in quota e l’aria più fredda in arrivo potrebbe favorire la formazione di una depressione sulla costa orientale. Il Weather Prediction Center statunitense considera possibile lo sviluppo di un Nor’easter mentre il minimo, dopo essersi formato nell’area del Medio Atlantico, si sposterà verso l’oceano; la previsione segnala però che traiettoria e impatti restano incerti. Le precipitazioni potrebbero interessare le aree a est degli Appalachi, mentre la neve sarebbe possibile soprattutto sulle zone interne più elevate del Nord-Est e della Pennsylvania.

Un Nor’easter è una tempesta extratropicale che interessa la costa orientale degli Stati Uniti, spesso con venti intensi provenienti dai quadranti nordorientali. La presenza di un minimo sul mare non comporta automaticamente una forte nevicata: perché la pioggia possa trasformarsi in neve servono temperature sufficientemente basse lungo tutta la colonna atmosferica, e contano molto la posizione del minimo, la quantità di umidità disponibile e la velocità con cui l’aria fredda raggiunge le diverse aree. Per questo, al momento, l’ipotesi più prudente è quella di un possibile episodio perturbato con piogge costiere e nevicate limitate alle aree interne e montuose, la cui estensione dipenderà dall’evoluzione dei prossimi giorni.

La previsione del National Weather Service descrive un rafforzamento della saccatura orientale tra giovedì e venerdì, con un minimo in formazione sul Medio Atlantico e la possibilità che la depressione si sviluppi ulteriormente una volta raggiunto l’Atlantico. Per le aree a est del Mississippi sono attese temperature inferiori alla media, mentre sulle pianure centrali e settentrionali la persistenza della dorsale favorirebbe condizioni decisamente più miti. La stessa analisi indica che, nella parte orientale del Paese, le massime potrebbero risultare inizialmente da -10 a 15°C sotto la media stagionale, prima di una graduale attenuazione del freddo nel fine settimana.

Il contrasto fra caldo anomalo e irruzione fredda

La particolarità del quadro non risiede soltanto nel freddo atteso a est, ma nel contrasto con il caldo anomalo previsto sotto la dorsale anticiclonica. Le elaborazioni del Climate Prediction Center concordano sulla presenza di un promontorio sul Nord America centrale, con temperature sopra la media soprattutto sulle pianure settentrionali, mentre il settore orientale si troverebbe inizialmente tra la dorsale e la saccatura atlantica, esposto a correnti più fredde. Gli ensemble indicano poi una progressiva riduzione dell’ampiezza del pattern nel periodo successivo, un segnale che invita a non considerare l’irruzione fredda come l’inizio certo di una lunga fase invernale.

Ovviamente la mappa allegata è una previsione deterministica riferita a un momento specifico, sabato 14 novembre alle 00 UTC. È utile per visualizzare una possibile evoluzione su larga scala, ma non equivale a una previsione definitiva dei fenomeni al suolo: anche quando i modelli concordano sulla presenza di una saccatura, differenze relativamente contenute nella sua posizione possono spostare di centinaia di chilometri la traiettoria della tempesta e modificare in modo sostanziale la distribuzione di pioggia, vento e neve. Le valutazioni del WPC confermano infatti un buon accordo sul quadro generale, ma segnalano ancora differenze più ampie sui dettagli del fine settimana.

Il ruolo di El Niño e i limiti delle previsioni stagionali

La configurazione viene collegata anche al forte El Niño atteso nell’inverno 2026-2027. NOAA segnala che l’evento è in rafforzamento e assegna una probabilità superiore al 90% a un El Niño molto forte durante l’autunno e l’inverno boreali. La possibilità che si tratti di un evento da record è elevata nelle proiezioni, ma questo non consente di definirlo già come il più intenso mai registrato né di attribuire automaticamente a El Niño ogni singola irruzione fredda o fase di blocco atmosferico.

Su scala stagionale, El Niño tende a influenzare la posizione e l’intensità della corrente a getto e può aumentare la probabilità di determinate configurazioni di temperatura e precipitazione, ma i suoi effetti variano da un episodio all’altro e da una regione all’altra. L’outlook invernale NOAA favorisce condizioni più miti della media su gran parte del Nord degli Stati Uniti e maggiori probabilità di precipitazioni sopra la media sul Sud e lungo la costa orientale; si tratta però di tendenze riferite a un’intera stagione, non della previsione puntuale di una specifica tempesta o di una ricorrenza del blocco canadese.

La prossima settimana, dunque, potrebbe offrire un episodio di forte contrasto: temperature insolitamente alte sotto la dorsale sul Canada e sulle pianure centrali, poi una temporanea irruzione fredda verso il settore orientale degli Stati Uniti, con la possibilità di una depressione costiera capace di portare maltempo e qualche nevicata nelle zone interne più elevate del Nord-Est. Il segnale sinottico è interessante e sostenuto da più analisi, ma i dettagli decisivi, comprese l’intensità del freddo in Florida e l’effettiva portata del Nor’easter, richiedono ancora conferme.