Prosegue anche per la giornata di domani, mercoledì 18 novembre, l’allerta idrogeologica ‘gialla’ legata alle intense precipitazioni lungo la dorsale di confine della Valle d’Aosta con Francia e Svizzera. Domani, le precipitazioni forti continuano ad interessare in particolare la Valle di La Thuile e la zona del Monte Bianco, con attenuazione a partire dal pomeriggio. Le precipitazioni – si legge nel bollettino di allerta – possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km2, cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche. Previsto anche vento forte in montagna con foehn a tratti intenso domani nelle valli, mentre la neve è segnalata da 2400 a 1800 metri.

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