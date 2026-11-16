Allerta Meteo Valle d’Aosta, domani piogge forti: rischio frane e allagamenti

Il Centro funzionale regionale della Valle d’Aosta ha emesso un’allerta meteo gialla per piogge forti, valida per la giornata di domani, martedì 17 novembre. Il maltempo interesserà in particolare la Valle di La Thuile e la zona a ridosso della catena del Monte Bianco nell’intera giornata di domani. Parzialmente interessata anche la zona di Valgrisenche. Le precipitazioni possono innescare problemi alle reti di smaltimento delle acque, allagamenti dei locali interrati, esondazione di rivi secondari, colate detritiche su piccoli bacini montani dell’ordine di alcuni km2, fenomeni di trasporto solido nei tratti montani dei bacini a regime torrentizio (fino a 50-60km2), cadute di massi e frane superficiali, causando interruzioni temporanee della viabilità, danni localizzati ad infrastrutture, singoli edifici e attività antropiche, riporta il bollettino di allerta.

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