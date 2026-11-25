La Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso un bollettino di allerta meteo gialla (fase di attenzione) per domani, giovedì 26 novembre, per possibili valanghe sui passi dolomitici e lungo la viabilità in quota delle Prealpi. Il Servizio Meteorologico regionale segnala “tra il pomeriggio/sera di mercoledì e la prima parte di giovedì precipitazioni diffuse, da moderate a tratti forti, specie nella notte/primo mattino di giovedì su zone montane/pedemontane e pianura nord-orientale con quantitativi localmente abbondanti e nevicate anche consistenti indicativamente oltre i 1000 metri su Dolomiti e i 1300 metri su Prealpi. La fase perturbata più intensa è attesa tra la serata di mercoledì e la mattinata di giovedì con limite delle nevicate su Dolomiti da 800/1000 metri nella serata di mercoledì, in abbassamento al mattino di giovedì fino a molti fondovalle, sulle Prealpi da 1300/1500 metri, in abbassamento a 1000/1300 metri la mattina di giovedì. Rinforzi di Bora sulla costa nella prima parte di giovedì”.

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