Allerta Meteo Veneto: vento forte e precipitazioni ancora diffuse

La Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso oggi un’allerta meteo gialla (fase di attenzione) per vento forte sulla costa centro-meridionale e in particolare sulla pianura polesana centrale, sulla costa meridionale e Delta Po, costa centro meridionale, pianura centro meridionale, costa centro-orientale. Il meteo regionale comunica che oggi la regione sarà interessata da precipitazioni diffuse, con rovesci ed occasionali temporali, con fase più intensa nel pomeriggio/sera. Saranno probabili quantitativi consistenti di pioggia su pianura e Prealpi, localmente anche abbondanti specie sulla pianura centro-orientale. Domani sono previste residue precipitazioni sparse, con limite della neve in calo fino a 1500/1800 metri. Da segnalare il rinforzo dei venti da nord-est in particolare sulla costa centromeridionale e nelle ore centrali. Sulla Laguna di Venezia è previsto un picco di marea a 120cm sul medio mare alle ore 00:15 di domani. Possibile l’attivazione del Mose.

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