Martedì 1 dicembre, la direzione generale della Protezione Civile della Regione Sardegna, insieme a comuni e ambiti interessati, ha organizzato un’esercitazione Full Scale Exercise – FSX (simulazione di emergenza che riproduce un evento critico nel modo più aderente possibile alla realtà), dedicata al rischio idraulico. Le attività si svolgeranno nelle zone tra Oristanese, Medio Campidano e Sulcis-Iglesiente. In particolare, l’esercitazione interesserà gli ambiti territoriali di Parte Montis, Terralbese, Monte Idda e Fanaris, Iglesiente e Arcipelago del Sulcis, dove le prove riguarderanno il rischio idraulico.

Gli obiettivi

Le esercitazioni su scala reale sono la forma più completa di simulazione: mezzi e squadre saranno effettivamente schierati sul territorio, i centri di coordinamento verranno attivati e resi operativi e saranno simulate le attività di allerta e di evacuazione della popolazione. L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione tra gli enti e a verificare l’efficacia della risposta del sistema di protezione civile in caso di eventi alluvionali, con particolare attenzione al coordinamento tra i diversi livelli territoriali.

Come avverrà la simulazione

Lo scenario simulerà una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche particolarmente avverse, con temporali intensi e persistenti sulla Sardegna sudoccidentale e orientale. Nel corso della giornata, la situazione evolverà progressivamente verso condizioni di maggiore criticità, con il passaggio dalla fase operativa di preallarme a quella di allarme.

Nel corso delle prove saranno testati i sistemi di allerta e la capacità di risposta della popolazione, la collaborazione tra i comuni e la condivisione delle risorse disponibili. Saranno inoltre verificati i tempi di attivazione della catena di comando, dal Centro operativo d’ambito (Coa) ai Centri operativi comunali (Coc), e il flusso delle informazioni tra le amministrazioni e verso la Sala operativa regionale integrata (Sori). Le attività consentiranno anche di verificare la funzionalità delle aree di ammassamento dei soccorritori, la corretta individuazione dei cancelli sulla viabilità e le modalità di intervento delle Forze armate. Particolare attenzione sarà dedicata, infine, all’efficacia delle comunicazioni alla popolazione e alla diffusione dei comportamenti corretti da adottare in caso di alluvione.