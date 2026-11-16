Allerta terrorismo in tutta Europa in vista delle festività natalizie. L’Ambasciata degli Stati Uniti a Mosca ha diffuso un avviso di sicurezza valido per l’intero continente europeo, invitando i cittadini americani a mantenere alta la vigilanza durante gli spostamenti e la partecipazione agli eventi pubblici. L’attenzione si concentra soprattutto sui mercatini di Natale, sui centri commerciali, sui luoghi di culto, sulle principali attrazioni turistiche e sui nodi del trasporto pubblico, considerati potenziali obiettivi di attentati terroristici. Il documento richiama esplicitamente la possibilità che gruppi terroristici o singoli attentatori possano colpire con poco o nessun preavviso, sfruttando la presenza di grandi folle nelle località turistiche e nei luoghi di aggregazione. L’avvertimento si inserisce nel contesto dell’avvicinamento delle festività, quando mercati, festival ed eventi pubblici richiamano un elevato numero di persone nelle principali città europee.

Allerta terrorismo in Europa, l’avvertimento degli Stati Uniti per le festività natalizie

L’avviso diffuso dall’Ambasciata americana a Mosca indica come area geografica interessata l’intera Europa. Le autorità statunitensi invitano i propri connazionali a prestare particolare attenzione all’ambiente circostante, adottando adeguate misure di sicurezza personale e mantenendo un elevato livello di consapevolezza delle situazioni in cui si trovano. Il documento sottolinea che “grandi raduni ed eventi pubblici possono rappresentare un bersaglio di opportunità per gruppi terroristici e criminali”. L’avvertimento riguarda quindi non soltanto le iniziative organizzate in occasione del Natale, ma più in generale tutte le manifestazioni capaci di richiamare un numero significativo di partecipanti. Particolarmente esplicito il passaggio relativo alle modalità con cui potrebbe concretizzarsi una minaccia terroristica. Secondo l’avviso, “i terroristi – inclusi attori solitari – possono attaccare con poco o nessun preavviso, prendendo di mira luoghi turistici come mercati, snodi di trasporto, centri commerciali, luoghi di culto e altre aree pubbliche”. Il richiamo agli attori solitari amplia il quadro delle possibili minacce considerate dalle autorità americane, che invitano a mantenere la vigilanza anche nei luoghi comunemente frequentati durante le attività quotidiane e turistiche.

Mercatini di Natale, festival e centri commerciali tra i luoghi da monitorare

Con l’avvicinarsi della stagione natalizia, l’attenzione delle autorità statunitensi si concentra sulle manifestazioni e sugli appuntamenti caratterizzati da una maggiore affluenza. L’avviso raccomanda ai cittadini americani di esercitare una vigilanza rafforzata durante i festival natalizi, gli eventi pubblici e le iniziative organizzate nei luoghi affollati. Tra gli ambienti espressamente richiamati figurano i mercati, le aree turistiche maggiormente frequentate, i centri commerciali e i luoghi di culto. A questi si aggiungono le infrastrutture utilizzate quotidianamente per gli spostamenti, con particolare riferimento agli snodi del trasporto pubblico. Per chi visita località turistiche molto frequentate, le indicazioni sono di osservare attentamente ciò che accade nelle immediate vicinanze e di rispettare sempre le disposizioni impartite dalla polizia e dagli operatori dei servizi di emergenza. Le raccomandazioni riguardano l’intero territorio europeo e accompagnano l’invito a mantenere comportamenti prudenti soprattutto nei contesti in cui la concentrazione di persone risulta particolarmente elevata.

False minacce di bomba negli aeroporti europei, voli interrotti a novembre

L’avviso di sicurezza affronta anche un secondo aspetto: le possibili interruzioni dei trasporti e della vita quotidiana in Europa durante il periodo delle festività. Le autorità americane segnalano infatti che negli ultimi mesi scioperi e manifestazioni si sono verificati con maggiore frequenza, determinando un contesto nel quale possono verificarsi disagi per chi viaggia. Un passaggio specifico è dedicato alle false minacce di bomba che hanno interessato l’aviazione civile europea nel mese di novembre. Secondo quanto riportato nel documento, gli episodi hanno coinvolto numerosi Paesi del continente, provocando interruzioni dei voli. Le segnalazioni vengono richiamate nell’ambito delle raccomandazioni rivolte ai viaggiatori statunitensi, ai quali viene chiesto di verificare costantemente le condizioni dei collegamenti e di prestare attenzione agli sviluppi locali che potrebbero incidere sugli itinerari programmati. Il documento invita inoltre a seguire le notizie diffuse dagli organi di informazione locali, per conoscere tempestivamente eventuali circostanze in grado di compromettere la regolarità degli spostamenti o delle attività quotidiane.

Le raccomandazioni dell’Ambasciata USA: evitare manifestazioni e seguire le autorità

Una parte dell’avviso è dedicata ai comportamenti di sicurezza raccomandati ai cittadini statunitensi presenti in Europa. Tra le principali indicazioni figurano il mantenimento di un atteggiamento vigile, l’attenzione all’ambiente circostante e la necessità di evitare le manifestazioni e le aree interessate da una significativa presenza delle forze dell’ordine. Le autorità americane raccomandano inoltre di mantenere un basso profilo durante la permanenza nei luoghi pubblici e di custodire adeguatamente gli oggetti di valore, conservandoli in borse sicure oppure direttamente sulla propria persona. Per quanto riguarda gli spostamenti aerei, viene suggerito di contattare preventivamente la compagnia aerea per verificare l’eventuale presenza di interruzioni o modifiche ai programmi di viaggio. Particolare attenzione viene riservata alle procedure da seguire in situazioni di emergenza. In caso di evacuazione di un edificio, di un’area pubblica o di deviazione di un volo, i cittadini americani sono invitati ad attenersi alle istruzioni fornite dalle autorità locali e dal personale incaricato della gestione delle operazioni. Un’ulteriore raccomandazione riguarda i contatti personali. Prima e durante gli spostamenti, viene suggerito di informare familiari, amici e persone di fiducia dei propri programmi di viaggio, mantenendo comunicazioni regolari durante la permanenza all’estero.

Viaggi in Europa, il programma STEP per ricevere gli aggiornamenti sulla sicurezza

Per rafforzare la circolazione delle informazioni durante le festività, il Dipartimento di Stato americano invita tutti i cittadini statunitensi che si trovano all’estero a registrarsi allo Smart Traveler Enrollment Program (STEP), il sistema attraverso il quale è possibile ricevere gli aggiornamenti di sicurezza relativi alle destinazioni di viaggio. La registrazione può essere effettuata attraverso il portale ufficiale Smart Traveler Enrollment Program, indicato direttamente nell’avviso. Le autorità raccomandano inoltre di monitorare le informazioni locali e di attenersi alle indicazioni delle istituzioni competenti, facendo riferimento anche ai canali ufficiali del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti sui social network X e Facebook. L’avviso di sicurezza esteso all’intera Europa accompagna così l’avvicinamento delle festività natalizie con un richiamo alla vigilanza nei luoghi pubblici affollati, alla prudenza durante gli spostamenti e alla necessità di seguire le comunicazioni ufficiali in caso di emergenze, manifestazioni o interruzioni dei collegamenti.