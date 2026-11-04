Alluvione Firenze, Mattarella: “60 anni fa la città curò le sue ferite e tornò se stessa, l’Italia cambiò” | FOTO

“Sono trascorsi sessant’anni: Firenze, città dell’arte e della bellezza, culla del Rinascimento, tesoro di storia, cultura, spiritualità, meta amata e ammirata in tutti i continenti: Firenze, travolta dalla piena dell’Arno. Molte furono le vittime, decine di migliaia gli sfollati, ingenti i danni. Di quella tragedia Firenze – con la sua storia e la sua vocazione universale – divenne il simbolo, che le immagini della tv in bianco e nero portarono nelle case degli italiani e in quelle di tutto il mondo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Firenze alla celebrazione del 60° anniversario dell’alluvione. “Il nostro ricordo muove da chi perse la vita e dalle famiglie che vennero lacerate negli affetti. Ricordiamo coloro che morirono a Firenze, in Toscana, di altre Regioni. Presto il fango, i detriti, le macerie divennero, a Firenze, il pesante lascito dei milioni di metri cubi di acqua fuoriusciti dal fiume. Avrebbero potuto prevalere lo sconforto e la sfiducia. Avrebbe potuto, la paura, paralizzare ogni reazione. Sarebbe potuta, l’organizzazione civile, sprofondare nel disordine a motivo dell’inesperienza di fronte a calamità di simili gigantesche dimensioni. Così non è stato. Firenze curò le ferite e tornò se stessa”, ha continuato Mattarella.

Mattarella: “salvataggio e ripartenza di Firenze segno di unità e fraternità”

“Il salvataggio e la ripartenza di Firenze lasciarono un segno profondo nella storia della nostra Repubblica. Un segno di unità e di fraternità, in una stagione in cui il mondo stava cambiando. Unità del Paese nell’affrontare l’emergenza. Unità tra generazioni, mentre la più giovane e numerosa si affacciava alla vita sociale e voleva esprimere valori, speranze, ideali. Unità della famiglia umana, rappresentata da coloro che in ogni continente hanno pianto per Firenze, hanno agito per Firenze, sono accorsi per dare un aiuto a Firenze“, ha sottolineato il Mattarella. “L’Italia – ha ricordato il Capo dello Stato – cambiò dopo l’alluvione e quello straordinario moto solidale. L’intera società ne ricevette una nuova spinta. Si prese coscienza della nostra vulnerabilità, della necessaria tutela dei territori e dei fragili equilibri dell’ambiente“.

Mattarella omaggia gli “Angeli del fango”: “lezione da non dimenticare”

“Accanto alle Forze Armate, il cui contributo fu essenziale sin dalle prime ore, si affiancavano giovani che spalavano il fango, liberavano le strade da macerie, salvavano i libri della Biblioteca Nazionale, mettevano in sicurezza le opere d’arte degli Uffizi, della Basilica di Santa Croce, del Battistero di San Giovanni, del Museo Archeologico e del Bargello“, ha continuato Mattarella nel suo discorso a Palazzo Vecchio, omaggiando il contributo degli “Angeli del fango“, i giovani che contribuirono ad affrontare l’emergenza. Per il Capo dello Stato, da quei ragazzi arriva “un insegnamento che non dobbiamo dimenticare“. Ma dall’alluvione del 1966 giunge anche un’altra lezione: “una società fondata sul primato della persona – afferma Mattarella – non può non considerare come impegno comune la protezione dell’ambiente e la sicurezza delle comunità a fronte delle catastrofi. Una sfida, ma anche un dovere per le istituzioni. Che hanno risposto nel tempo, sia pure con affanno e incertezze. Esigenti politiche pubbliche hanno, comunque, sempre bisogno del sostegno di reti di solidarietà, del senso di essere comunità. A Firenze se ne ebbe prova”.

Mattarella: “camminiamo insieme verso un mondo migliore di quello di oggi”

“A sessant’anni dall’alluvione di Firenze vogliamo pensare che quella lezione sia tuttora viva. E che i testimoni di allora ci parlano oggi non per rammentare un passato che può suscitare nostalgia, ma per tenerci vigili, per ricordare la comune responsabilità del futuro. Il grazie che vogliamo ripetere a voce alta a Firenze e a chi l’ha aiutata in quei momenti terribili, è una sollecitazione a camminare ancora in direzione di un mondo migliore del momento che attraversiamo”, ha concluso il Presidente Mattarella.