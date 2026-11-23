Le alluvioni in Europa non sono soltanto più frequenti: sono sempre più spesso il risultato della combinazione di più fenomeni estremi, con conseguenze economiche e ambientali ben più pesanti rispetto agli eventi isolati. Tra gli anni Ottanta e il decennio 2010-2019, le cosiddette alluvioni composte sono aumentate di oltre il 180%, a fronte di una crescita del 16% degli eventi alluvionali singoli. Oggi rappresentano già più del 70% delle alluvioni registrate nel continente e provocano perdite economiche significativamente superiori.

È uno dei dati più rilevanti contenuti nell’ultimo rapporto del Joint Research Centre (JRC), il servizio scientifico della Commissione Europea, dedicato ai rischi naturali e climatici. Il documento lancia un allarme sulla crescente intensità e interconnessione dei fenomeni estremi, evidenziando come cambiamento climatico e degrado ambientale stiano spingendo diversi pericoli verso soglie sempre più critiche. Rischi che non si fermano ai confini nazionali, ma si propagano tra Paesi, comparti produttivi e sistemi economici.

La questione, infatti, non riguarda soltanto l’aumento della frequenza di alluvioni, siccità, ondate di calore, tempeste e incendi. A preoccupare è soprattutto la loro crescente interazione. Fenomeni che si verificano contemporaneamente o in rapida successione possono innescare effetti a catena, compromettendo la produzione agricola, la disponibilità di risorse idriche, la sicurezza energetica, le infrastrutture e le catene di approvvigionamento. Il risultato è un’esposizione economica più ampia e complessa, nella quale un singolo evento può amplificare le conseguenze di un altro.

Particolarmente significativa è la vulnerabilità del sistema produttivo europeo. Secondo il JRC, oltre il 70% delle imprese non finanziarie dell’area euro dipende in modo critico da almeno un servizio ecosistemico. Si tratta di risorse e funzioni naturali essenziali per le attività economiche, dalla disponibilità di acqua alla fertilità dei suoli. In uno scenario di grave siccità, la riduzione delle risorse idriche superficiali potrebbe coinvolgere attività economiche che contribuiscono fino a un quarto del Pil dell’area euro.

A fronte di uno scenario in rapido peggioramento, la capacità di risposta dell’Europa appare tuttavia ancora insufficiente e disomogenea. I piani di gestione della siccità risultano frammentati e prevalentemente orientati alla gestione dell’emergenza, mentre sono ancora limitati gli strumenti specificamente progettati per affrontare eventi composti e rischi multipli.

Il rapporto indica quindi la necessità di cambiare approccio: non più interventi concentrati sulla risposta ai singoli disastri, ma strategie integrate di prevenzione e gestione del rischio. Tra le priorità individuate figurano il potenziamento dei sistemi di monitoraggio e allerta precoce, il rafforzamento della cooperazione tra Paesi e l’integrazione della prevenzione nelle politiche territoriali, infrastrutturali ed economiche.