La Calabria si prepara ad affrontare scenari di emergenza meteorologica estrema attraverso una vasta esercitazione che coinvolgerà i Vigili del Fuoco di tutte e cinque le province. Da oggi, martedì 17 novembre, fino a giovedì 19 novembre, il territorio regionale sarà interessato da una serie di operazioni addestrative dedicate alla gestione di alluvioni, emergenze fluviali e interventi di soccorso lungo le coste, con l’impiego di personale specializzato, mezzi operativi e risorse aeree. L’iniziativa, denominata “EXE Emergenza Meteorologica Calabria 2026”, è un’esercitazione nazionale di Colonna Mobile finalizzata a verificare l’efficacia del sistema regionale di soccorso in presenza di fenomeni meteorologici particolarmente severi. Le attività coinvolgeranno i Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria e Vibo Valentia, sotto il coordinamento della Direzione Regionale.

Alluvioni ed emergenze meteo, tre giorni di esercitazioni in Calabria

L’obiettivo principale dell’esercitazione è mettere alla prova la capacità di risposta del dispositivo regionale dei Vigili del Fuoco di fronte a situazioni emergenziali complesse, caratterizzate da eventi alluvionali e criticità in ambiente marino-costiero. Il programma prevede la simulazione di diversi scenari operativi, nei quali saranno verificate non soltanto le modalità di intervento delle squadre di soccorso, ma anche l’efficienza dell’intera organizzazione necessaria a sostenere le operazioni sul territorio. Una parte fondamentale delle attività riguarderà il funzionamento della Colonna Mobile Regionale, attraverso la verifica dei moduli operativi e logistici e delle procedure di mobilitazione delle risorse. Saranno inoltre testati i sistemi di comunicazione e coordinamento, indispensabili per garantire una gestione efficace delle emergenze che richiedono l’impiego contemporaneo di più strutture specializzate.

Vibo Valentia e Corigliano-Rossano, allestiti due campi base per i soccorsi

Le operazioni interesseranno diverse aree della Calabria, con l’allestimento di due campi base a Vibo Valentia e nel territorio di Corigliano-Rossano. A queste installazioni si aggiungeranno ulteriori strutture logistiche destinate a supportare le attività previste durante le tre giornate. I campi base costituiranno parte del dispositivo organizzativo dell’esercitazione, permettendo di verificare le capacità logistiche della Colonna Mobile e la gestione coordinata delle risorse impegnate nei differenti scenari. La distribuzione delle attività su più aree del territorio regionale consentirà di mettere alla prova le procedure operative in contesti differenti, con particolare attenzione alla capacità di integrazione tra personale, mezzi e strutture di coordinamento.

Soccorso fluviale alla diga dell’Angitola e interventi costieri a Pizzo

Tra gli scenari individuati per l’esercitazione figurano le operazioni di soccorso fluviale in prossimità della diga dell’Angitola, dove saranno impegnati moduli specializzati nelle attività di intervento in ambienti acquatici e alluvionali. Un altro importante teatro delle simulazioni sarà la località Marinella di Pizzo, interessata da interventi addestrativi in ambiente costiero. Le attività saranno orientate alla verifica delle capacità operative dei Vigili del Fuoco in situazioni di emergenza che coinvolgono le aree marittime e il litorale. Per le manovre di soccorso acquatico e fluviale saranno utilizzati specifici moduli operativi, composti da personale e mezzi appositamente configurati per intervenire negli scenari alluvionali. Il programma comprenderà anche manovre avanzate Speleo Alpino Fluviali (SAF), applicate ai contesti emergenziali oggetto dell’esercitazione. Si tratta di attività specialistiche che rientrano nelle capacità operative del Corpo e che saranno integrate con gli altri interventi previsti.

Mezzi specializzati ed elicotteri: coinvolto anche il Reparto Volo di Lamezia Terme

L’esercitazione vedrà impegnate diverse componenti specialistiche dei Vigili del Fuoco, chiamate a operare in maniera coordinata nei differenti scenari simulati. Tra le attività programmate figurano le operazioni di movimento terra, affidate agli specifici Gruppi Operativi Speciali, che parteciperanno alle manovre attraverso l’impiego delle proprie risorse operative. Un ruolo significativo sarà riservato anche alla ricognizione e alla valutazione degli scenari emergenziali, con il concorso del mezzo aereo del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme. L’impiego della componente aerea permetterà di integrare le attività di osservazione e valutazione degli scenari con gli interventi delle unità operative impegnate sul territorio, nell’ambito delle procedure di gestione coordinata dell’emergenza.

Comunicazioni e coordinamento dei soccorsi, test anche sui sistemi informatici

Oltre alle operazioni direttamente connesse al soccorso, l’esercitazione dedicherà particolare attenzione agli aspetti organizzativi e tecnologici che accompagnano la gestione di una situazione emergenziale. Saranno infatti svolte attività specifiche per verificare l’efficienza delle telecomunicazioni e dei sistemi di supporto informatico, insieme alle procedure utilizzate per la gestione delle strutture di coordinamento. Un ulteriore ambito di verifica riguarderà la mobilitazione delle risorse attraverso i sistemi informatici dedicati, con l’obiettivo di testare le procedure che consentono di organizzare l’impiego del personale e dei mezzi nelle diverse fasi di un’emergenza. Le attività permetteranno di valutare la capacità delle strutture operative di comunicare e coordinarsi, integrando le diverse specializzazioni del Corpo all’interno di un dispositivo unitario di intervento.

Vigili del Fuoco, l’obiettivo è rafforzare la risposta alle emergenze in Calabria

Con “EXE Emergenza Meteorologica Calabria 2026”, i Vigili del Fuoco puntano a consolidare le proprie capacità di intervento attraverso un programma addestrativo articolato, che riunisce le diverse componenti operative e logistiche del sistema regionale di soccorso. Le tre giornate rappresenteranno un’occasione per affinare le procedure operative, rafforzare il coordinamento tra i Comandi provinciali e verificare la gestione congiunta di personale e mezzi nelle situazioni di emergenza più complesse. La sperimentazione delle procedure di risposta e l’integrazione delle differenti specializzazioni costituiscono gli elementi centrali dell’attività, finalizzata a garantire interventi di soccorso sempre più efficaci e tempestivi a tutela della popolazione e del territorio calabrese.