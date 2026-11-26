Il Nepal avvia le procedure per dichiarare legalmente morte migliaia di persone che risultano ancora disperse dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito il Paese durante la scorsa estate. Una tragedia di proporzioni eccezionali, che ha provocato oltre 1.400 vittime e lasciato più di 5.500 persone senza notizie dei propri familiari. La catastrofe ha avuto origine il 26 agosto, quando un ghiacciaio d’alta quota, situato lungo il confine tra Nepal e Cina, è collassato, provocando un’imponente ondata di acqua, ghiaccio, rocce e detriti. Il materiale, riversandosi a valle con estrema violenza, ha travolto intere aree, alimentando una delle più gravi emergenze nella storia recente della nazione himalayana.

A distanza di 3 mesi, le autorità nepalesi hanno avviato il percorso amministrativo per il riconoscimento ufficiale del decesso delle persone mai ritrovate. Sono stati pubblicati avvisi con i nominativi di circa 4mila dispersi, tra cui 623 cittadini stranieri. La procedura prevede la verifica dei dati e la possibilità di presentare eventuali osservazioni o correzioni prima dell’emissione delle dichiarazioni definitive. La decisione è stata resa possibile anche da una recente modifica legislativa, che ha ridotto sensibilmente i tempi necessari per dichiarare la morte di una persona scomparsa in seguito a una calamità naturale: dai precedenti 12 anni a circa 6 settimane.

Ricerche senza esito e famiglie ancora in attesa

Nonostante settimane di operazioni di soccorso, alle quali hanno partecipato centinaia di operatori impegnati a setacciare montagne di fango e detriti, il bilancio delle persone ritrovate vive è rimasto estremamente limitato. Finora sono stati identificati e restituiti ai familiari appena 112 corpi, un numero che evidenzia le enormi difficoltà incontrate nelle operazioni di recupero.

La mancata disponibilità di un certificato di morte ha rappresentato, inoltre, un ulteriore ostacolo per migliaia di famiglie. Senza un riconoscimento legale del decesso, infatti, molti parenti non possono accedere agli indennizzi previsti, trasferire proprietà o regolarizzare altre questioni amministrative e patrimoniali. In alcuni casi, l’incertezza e l’assenza dei resti hanno spinto le famiglie a celebrare cerimonie funebri simboliche, nel tentativo di dare una conclusione a una tragedia che ha lasciato ferite profonde.

Il percorso avviato dal governo rappresenta dunque un passaggio necessario per consentire ai familiari di affrontare anche le conseguenze legali ed economiche della catastrofe. Resta il peso di una delle più drammatiche calamità che abbiano colpito il Nepal, con migliaia di persone ancora senza una sepoltura e intere comunità chiamate a fare i conti con le conseguenze di un evento estremo legato al fragile equilibrio ambientale dell’area himalayana.