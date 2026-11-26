Un piano da un miliardo, con fondi messi a disposizione dal Governo, per gli interventi che serviranno a ridurre il rischio idrogeologico nelle tre regioni colpite dalle recenti alluvioni: 919 milioni per l’Emilia Romagna e il restante suddiviso tra Marche e Toscana. “Sono gli interventi che il nostro territorio aspettava da tempo, un accordo istituzionale molto importante, ringrazio il viceministro Vannia Gava per essere qui con noi oggi“, ha detto il Presidente dell’Emilia Romagna, Michele de Pascale, a margine della conferenza per illustrare il Programma di interventi per riduzione rischio idrogeologico. Insieme a lui anche il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava.

“È chiaro che non stiamo parlando di tutto ciò che servirebbe in linea di principio, ma senza questo accordo non sarebbe possibile pensare di dare attuazione ai bisogni del nostro territorio. Quindi – ha sottolineato de Pascale – interventi su tutte le aste fluviali del bacino del Reno e dei fiumi romagnoli che erano stati colpiti dalle alluvioni del ’23 e del ’24, altri interventi puntuali che riguardano tutta la regione Emilia Romagna, dentro a un’esigenza complessiva che purtroppo supera i 3 miliardi, qui diamo un contributo veramente molto importante. Non guardiamo alla parte che dovremmo trovare ancora nei prossimi anni, ma guardiamo a quella che ora dobbiamo far cadere a terra. Un grande impegno oggi per trasformare ogni finanziamento e ogni progetto in un’opera concreta per proteggere il territorio”.

Quando partiranno i lavori

“Il piano da legge nazionale parte nel 2027 e quindi stiamo anticipando le progettazioni, la Regione lo ha fatto con il bilancio 2026 e quindi nel 2027 ci saranno sia le prime risorse stanziate, ma anche la partenza dei cantieri“, ha aggiunto de Pascale.

Le criticità su cui intervenire

Le criticità su cui intervenire prima riguarderanno “il bacino del Reno e dei fiumi romagnoli – ha sottolineato de Pascale -, che sono stati i fiumi che sono andati ovviamente in crisi nell’alluvione del ’23 e ’24. Ci sono anche alcuni interventi puntuali nel bacino del Po, dove ci sono stati eventi nel 2024. Quindi c’è un intervento ad esempio sul Crostolo, ma perché il Crostolo era andato in crisi nel ’24. Ci sono interventi importantissimi per tutta la città metropolitana di Bologna, ovviamente ci sono gli interventi sul Senio, sul Lamone, sul sistema di Fiumi Uniti, Montone e Ronco, quindi tutti i bacini sono coinvolti”.

C’è anche l’avvio, ha spiegato ancora il Presidente emiliano-romagnolo, con “i primi 15 milioni per la messa in sicurezza del torrente Ravone, la cosiddetta galleria scolmatrice, qui ci sono le prime risorse per partire sia con la progettazione che con le prime attività di cantiere e quindi diciamo c’è una risposta, credo, equilibrata”. Ma c’è tutto? “No, non c’è tutto, ci sono i primi 739 milioni stanziati – ha specificato – ne mancano altri 180 che dovremmo destinare nei prossimi anni, quindi c’è margine anche dentro questi 919 milioni per mettere in campo altri interventi e poi c’è la programmazione ordinaria”.