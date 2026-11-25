La salvaguardia delle attività pastorali tradizionali potrebbe rappresentare una strategia fondamentale per proteggere la biodiversità delle Alpi e contrastare il declino di numerose specie di uccelli. I pascoli montani, soprattutto quelli situati sui versanti più ripidi e nelle aree marginali, costituiscono infatti potenziali rifugi per l’avifauna minacciata. È quanto emerge da un nuovo studio dell’Università di Torino, pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Journal of Applied Ecology, edita dalla British Ecological Society, che evidenzia la stretta relazione tra la gestione agropastorale del territorio e la conservazione degli ecosistemi alpini. La ricerca, intitolata Topography and Pastoral Value identify agro-pastoral systems as potential refugia for alpine birds, mette in luce come il valore produttivo dei pascoli e quello naturalistico possano convergere, offrendo importanti indicazioni per la tutela delle specie in declino e per il futuro delle attività zootecniche di montagna.

Come le attività pastorali hanno modellato il paesaggio delle Alpi

Per millenni le attività agropastorali hanno contribuito a modellare il paesaggio alpino. Il disboscamento e il successivo utilizzo agricolo e pastorale dei territori hanno favorito, soprattutto al di sotto del limite naturale del bosco, la formazione di un mosaico di foreste e praterie che oggi rappresenta un habitat importante per numerose specie di uccelli. Negli ambienti alpini si distinguono due principali tipologie di praterie: le praterie primarie, di origine naturale e presenti prevalentemente al di sopra del limite del bosco, e le praterie secondarie, sviluppatesi in seguito al disboscamento e mantenute nel corso del tempo attraverso il pascolamento del bestiame domestico e lo sfalcio. Negli ultimi decenni, tuttavia, la riduzione e l’abbandono delle attività pastorali hanno favorito la progressiva ricolonizzazione delle praterie da parte di alberi e arbusti. A questo fenomeno si aggiungono gli effetti del riscaldamento climatico, che accelera l’espansione della vegetazione arbustiva e arborea, spingendola anche verso quote più elevate. Le praterie alpine sono considerate possibili rifugi per le specie di uccelli in declino, ma le evidenze scientifiche disponibili erano finora contrastanti. Il nuovo studio contribuisce a chiarire il ruolo di questi ambienti, individuando le caratteristiche territoriali e pastorali associate alla presenza delle specie di maggiore interesse conservazionistico.

Lo studio dell’Università di Torino sulla biodiversità delle Alpi occidentali

La ricerca ha interessato le valli valdesi, comprendenti la Val Pellice, la Val Chisone e la Val Germanasca, insieme alla Val di Susa e alle Valli di Lanzo. Si tratta di territori caratterizzati da una lunga storia agropastorale, che ha contribuito alla formazione degli ambienti aperti oggi popolati da numerose specie di uccelli. Lo studio è stato reso possibile grazie a una borsa di ricerca assegnata dalla Società di Studi Valdesi a Filippo Cravero ed è stato condotto dal Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi (DBIOS) dell’Università di Torino, attraverso il Bird Lab Torino. Alla ricerca hanno collaborato il dott. Marco Pittarello del Dipartimento di Scienze Veterinarie (DSV) dello stesso Ateneo, l’Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie e la Società di Studi Valdesi. Il lavoro scientifico è stato guidato dal dott. Riccardo Alba e coordinato dal prof. Dan Chamberlain.

Uccelli alpini: quattro anni di ricerca tra 500 e 3.000 metri di quota

Tra il 2022 e il 2025, i ricercatori hanno effettuato censimenti degli uccelli nidificanti in 315 punti di ascolto, distribuiti lungo un gradiente altitudinale compreso tra i 500 e i 3.000 metri di quota, distinguendo gli ambienti caratterizzati da praterie primarie da quelli occupati dalle praterie secondarie. Per ciascun punto di rilevamento sono state analizzate le caratteristiche topografiche del territorio, l’estensione delle praterie e la biomassa vegetale, quest’ultima stimata attraverso le osservazioni satellitari. Particolare attenzione è stata dedicata a due indicatori pastorali. Il primo riguarda l’idoneità al pascolo, determinata sulla base della pendenza, della morfologia del terreno e delle caratteristiche della vegetazione. Il secondo è rappresentato dal Valore Pastorale, un indice utilizzato per valutare la qualità e la produttività foraggera delle superfici destinate al pascolamento. L’analisi di questi parametri ha consentito di individuare importanti differenze nella composizione delle comunità di uccelli in relazione alla quota, alla tipologia di prateria e alle caratteristiche dei pascoli.

I pascoli di alta montagna favoriscono le specie di uccelli più sensibili

Al di sopra del limite naturale del bosco, i risultati della ricerca mostrano come le specie più sensibili, comprese quelle che nidificano a terra e gli uccelli migratori a lungo raggio, siano più numerose nei pascoli caratterizzati da un maggiore Valore Pastorale. Un altro elemento significativo riguarda la struttura del paesaggio. I mosaici ambientali costituiti dall’alternanza di praterie, rocce e detriti ospitano comunità di uccelli più equilibrate rispetto alle superfici erbose aperte e omogenee. La diversificazione degli ambienti e la qualità delle risorse foraggere emergono dunque come caratteristiche importanti per la conservazione dell’avifauna nelle praterie naturali di alta montagna.

I versanti più ripidi delle Alpi sono potenziali rifugi per gli uccelli in declino

Risultati particolarmente rilevanti sono emersi anche nelle aree situate al di sotto del limite naturale del bosco. In questi territori, i siti maggiormente idonei al pascolo e i versanti caratterizzati da una maggiore pendenza ospitano un numero più elevato di specie e di individui. In particolare, le praterie secondarie situate a quote più elevate e sui versanti più ripidi si sono rivelate potenziali rifugi per le specie specializzate negli ambienti aperti, alcune delle quali stanno attraversando una fase di forte declino a livello nazionale. Tra queste figurano lo stiaccino, lo spioncello, il culbianco e l’allodola. Quest’ultima, in particolare, ha registrato una diminuzione del 54% in Italia dal 2000. Proprio le aree più marginali e i versanti maggiormente inclinati, a rischio di abbandono delle attività pastorali, assumono quindi una particolare rilevanza nell’ambito delle strategie di conservazione dell’avifauna alpina.

Biodiversità e allevamento: il valore naturalistico dei pascoli montani

Un ulteriore risultato dello studio riguarda il rapporto tra la qualità foraggera dei pascoli e la presenza delle specie di interesse conservazionistico. Le superfici caratterizzate da un maggiore Valore Pastorale tendono infatti a ospitare un numero più elevato di queste specie. La ricerca evidenzia quindi come, all’interno dei sistemi agropastorali alpini, il valore produttivo delle superfici destinate all’allevamento e il loro valore naturalistico possano convergere, creando condizioni favorevoli sia per la conservazione della biodiversità sia per il mantenimento delle attività zootecniche. “Nelle valli valdesi, come in tutte le Alpi occidentali, il pascolamento del bestiame domestico ha costruito nei secoli gli ambienti aperti da cui dipendono specie come lo stiaccino, il prispolone o lo zigolo giallo”, spiega Riccardo Alba, ricercatore presso il DBIOS dell’Università di Torino e primo autore dello studio. “Oggi il rischio principale è che vengano abbandonati proprio i versanti più ripidi e le aree più marginali, che i nostri dati indicano come potenziali rifugi per queste specie. Mantenere in questi territori una gestione pastorale appropriata significa tutelare insieme la biodiversità, il lavoro degli allevatori e un patrimonio di cultura alpina. Questo studio non sarebbe stato possibile senza la Società di Studi Valdesi, che ha creduto in una ricerca capace di mettere in relazione territorio, comunità locali e conservazione”.

Il Piano Pastorale Foraggero per proteggere le praterie alpine

Per tradurre i risultati della ricerca scientifica in interventi concreti sul territorio esistono già specifici strumenti di gestione. In Piemonte, le misure agroambientali prevedono contributi più elevati per gli allevatori che adottano un Piano Pastorale Foraggero (PPF). Questo strumento permette di valutare le risorse foraggere disponibili e di definire le modalità, i carichi e i periodi di pascolamento nelle differenti sezioni degli alpeggi. Una gestione pianificata delle attività pastorali può favorire un utilizzo più omogeneo delle risorse disponibili, valorizzando, dove possibile, anche i settori meno frequentati dal bestiame e maggiormente esposti alla colonizzazione degli arbusti. Una simile organizzazione delle attività di pascolamento può produrre benefici sia per la conservazione delle praterie alpine sia per l’attività zootecnica.

Cartografia e satelliti per individuare i pascoli da valorizzare

Un contributo importante alla gestione degli ambienti montani può arrivare anche dalle tecnologie di osservazione del territorio. Le analisi cartografiche e satellitari, effettuate attraverso dati liberamente disponibili, consentono di individuare le superfici potenzialmente idonee al pascolamento su scala alpina. L’effettiva utilizzabilità di queste aree deve comunque essere valutata tenendo conto delle condizioni locali, a partire dall’accessibilità degli alpeggi, dalla disponibilità di acqua, dalla presenza delle infrastrutture e dalle specifiche esigenze gestionali. L’integrazione tra le informazioni territoriali, le conoscenze scientifiche e la pianificazione delle attività pastorali può dunque contribuire a orientare la gestione delle superfici montane.

Il futuro della biodiversità alpina passa dalle comunità rurali

Il progetto di ricerca ha avuto fin dall’inizio una forte dimensione territoriale, valorizzando il coinvolgimento delle comunità locali e il rapporto tra la conservazione della natura e le attività economiche tradizionali della montagna. Nel 2025, anno del finanziamento da parte della Società di Studi Valdesi, sono stati organizzati in Val Pellice alcuni incontri divulgativi aperti alla popolazione, agli allevatori e ai residenti, con l’obiettivo di approfondire il legame tra la conservazione dell’avifauna minacciata, la vitalità delle comunità rurali e la continuità delle attività pastorali. La tutela della biodiversità delle Alpi passa infatti anche attraverso la salvaguardia delle attività tradizionali e dei saperi che, nel corso dei millenni, hanno contribuito a modellare questi paesaggi e a creare gli habitat da cui oggi dipendono numerose specie di uccelli.