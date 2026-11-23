Una nuova generazione di sentinelle orbitanti si prepara a scrutare la superficie liquida e ghiacciata del nostro pianeta con una precisione mai raggiunta prima. Thales Alenia Space, la joint venture partecipata al 67% da Thales e al 33% da Leonardo, ha siglato un contratto del valore di oltre 240 milioni di euro con OHB System AG, primo contraente del segmento spaziale, per lo sviluppo degli altimetri che equipaggeranno il primo satellite Sentinel-3 Next Generation (NG) Topography. Questa iniziativa si inserisce nel cuore di Copernicus, il programma di osservazione della Terra più avanzato al mondo, gestito dalla Commissione Europea e finanziato dall’Unione Europea con il contributo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). L’obiettivo principale della nuova architettura orbitale consiste nel garantire la continuità operativa rispetto alla prima generazione di Copernicus Sentinel-3, di cui la stessa Thales Alenia Space è primo contraente, introducendo al contempo capacità di rilevamento radicalmente potenziate per affrontare le sfide climatiche contemporanee.

La nuova era dell’osservazione terrestre con Sentinel-3 NG

La futura costellazione Sentinel-3 NG sarà articolata in 2 sottomissioni complementari per coprire ogni aspetto fisico e termico del pianeta. Da un lato opererà Sentinel-3 Next Generation Optical (S3NG-O), incaricata di proseguire le misurazioni multispettrali e termiche delle superfici terrestri e marine. Dall’altro entrerà in azione Sentinel-3 Next Generation Topography (S3NG-T), progettata per raccogliere l’eredità delle osservazioni di altimetria radar su oceani, ghiacci e bacini idrologici, elevando sensibilmente la qualità dei dati raccolti.

Le applicazioni scientifiche e operative rese possibili da S3NG-T spaziano dagli studi sulla topografia oceanica al monitoraggio costante del ghiaccio marino e dei ghiacciai continentali, fino all’analisi dettagliata dell’innalzamento dei mari e al controllo idrologico delle acque interne. Il vero salto tecnologico rispetto al passato è rappresentato dall’introduzione dell’altimetria interferometrica a larga striscia, una soluzione ingegneristica innovativa che permetterà di ottenere una copertura quasi completa di tutti gli oceani terrestri in appena 5 giorni, offrendo simultaneamente una visione senza precedenti sullo stato di fiumi e laghi.

Due altimetri all’avanguardia per mappare l’acqua in tempo quasi reale

Per conto dell’ESA, Thales Alenia Space realizzerà 2 distinti altimetri destinati al primo satellite S3NG-T, combinando affidabilità storica e innovazione radicale. Il primo strumento è un altimetro SAR (Synthetic Aperture Radar) nadir, progettato per assicurare la continuità delle serie storiche avviate con Sentinel-3 e capace di rilevare la topografia di mari, acque interne e distese ghiacciate con una precisione nell’ordine del centimetro.

Il secondo dispositivo è il SAOOH (Swath Altimeter for Operational Oceanography and Hydrology), un altimetro interferometrico a larga fascia in grado di campionare le superfici oceaniche e le vie navigabili su una striscia larga complessivamente 100 km, estendendosi per 50 km su entrambi i lati della traccia a terra del satellite. Questa tecnologia genererà immagini bidimensionali (2D) della topografia acquatica, consentendo agli scienziati di individuare piccoli vortici oceanici fino a 50 km di diametro. Tali rilevamenti sono cruciali per comprendere come le correnti trasportano il calore sul globo e per affinare i modelli climatici. Il sistema garantirà inoltre il monitoraggio ad alta risoluzione di quasi tutte le acque superficiali, dei laghi e dei bacini idrici, consegnando i dati in tempo quasi reale, in meno di 6 ore, per supportare la gestione di inondazioni, siccità e servizi di emergenza.

“I team di Thales Alenia Space sono orgogliosi di contribuire a Sentinel-3NG Topography, una missione che apre la strada a una nuova era per l’altimetria spaziale europea e che supporta la gestione sostenibile delle nostre risorse idriche“, ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space. “La nostra azienda metterà a frutto la sua comprovata esperienza nell’altimetria spaziale per affrontare questa nuova missione Copernicus, fornendo dati oceanografici e idrologici senza precedenti alla comunità scientifica per comprendere meglio i cambiamenti climatici“.

Un baluardo scientifico contro l’innalzamento dei mari e la crisi idrica

La capacità di misurare al centimetro le variazioni altimetriche di oceani e ghiacci rende missioni come Sentinel-3 e la futura Sentinel-3NGT strumenti indispensabili per decifrare l’impatto dei cambiamenti climatici, potenziando al contempo la sicurezza della navigazione marittima e l’accuratezza delle previsioni meteorologiche. Proprio grazie alle osservazioni satellitari, la comunità scientifica ha potuto documentare un innalzamento medio globale del livello del mare pari a 3,3 mm all’anno, registrando una recente accelerazione che minaccia direttamente le popolazioni residenti lungo le fasce costiere.

Disporre di serie di dati continue e affidabili diventa quindi il presupposto essenziale per elaborare politiche climatiche efficaci e tutelare milioni di cittadini. Parallelamente al controllo degli ambienti marini, Sentinel-3NGT svolgerà una funzione strategica per le risorse idriche dolci su scala planetaria. Il monitoraggio puntuale dei livelli di fiumi, laghi e invasi artificiali favorirà una gestione più sostenibile dell’acqua, migliorando la capacità di prevedere eventi idrologici estremi e rafforzando la resilienza delle comunità locali.

Oltre 30 anni di leadership tecnologica nello Spazio

Questo nuovo traguardo industriale affonda le radici in una lunga tradizione di eccellenza ingegneristica. Da più di 30 anni, lo stabilimento di Thales Alenia Space situato a Tolosa rappresenta il fulcro delle più importanti missioni di altimetria spaziale che hanno trasformato la conoscenza scientifica degli oceani terrestri. Nel corso di questi decenni, l’azienda ha sviluppato altimetri divenuti standard di riferimento internazionali per programmi fondamentali come TOPEX/Poseidon, Jason, SARAL/AltiKa e SWOT per conto del CNES, oltre a CryoSat-2, Copernicus Sentinel-3, Sentinel-6 e CRISTAL per l’ESA. Con Sentinel-3NG Topography, Thales Alenia Space valorizza questo patrimonio tecnologico consolidando ulteriormente il proprio primato mondiale nell’osservazione altimetrica dallo Spazio.