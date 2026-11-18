Le nuove frontiere della ricerca contro Alzheimer e Parkinson, le potenzialità dell’intelligenza artificiale applicata alle neuroscienze, i computer quantistici e lo studio dei meccanismi della coscienza umana. Sono alcuni dei grandi temi che animeranno la terza edizione del World Health Forum Veneto 2026, in programma da giovedì 26 a sabato 28 novembre al centro congressi Padova Congress. Un appuntamento internazionale che riunirà 70 scienziati provenienti da 33 istituzioni scientifiche di tutto il mondo per affrontare le principali sfide della medicina del futuro, con particolare attenzione alla prevenzione, alla diagnosi precoce e allo sviluppo di nuove terapie per le malattie del cervello. Al centro del confronto ci saranno anche gli organoidi, repliche in miniatura di tessuti umani utilizzate per studiare le patologie cerebrali e individuare nuove possibilità terapeutiche, le interazioni tra sistema nervoso e sistema immunitario, la neurovirologia e le questioni etiche sollevate dal progresso tecnologico. Tra queste, il dibattito sulla coscienza nell’intelligenza artificiale, destinato a coinvolgere discipline scientifiche e filosofiche differenti. Il programma prevede dieci sessioni scientifiche, tavole rotonde e un concerto, distribuiti nell’arco di tre giornate. Le istituzioni rappresentate comprendono 19 università e scuole universitarie, di cui 10 italiane e 9 estere, nove centri di ricerca e istituti e cinque ospedali e aziende sanitarie. L’iniziativa è promossa da Regione del Veneto, Camera di Commercio di Padova, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Comune di Padova e Università di Padova. Il Forum avrà anche una forte dimensione divulgativa: la partecipazione sarà gratuita e aperta al pubblico, con un servizio di traduzione simultanea per seguire gli interventi dei relatori di lingua non italiana.

Alzheimer, Parkinson e nuove cure: le sfide della ricerca sulle malattie neurodegenerative

Uno dei principali filoni di approfondimento riguarderà le malattie neurodegenerative, destinate ad assumere un peso crescente con l’invecchiamento della popolazione. L’attenzione sarà rivolta non soltanto alle possibilità offerte dalle nuove terapie, ma anche alla comprensione dei meccanismi biologici che determinano l’insorgenza e la progressione delle patologie. Il confronto coinvolgerà anche l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e l’industria farmaceutica, con particolare riferimento ai nuovi farmaci contro l’Alzheimer e alle prospettive terapeutiche per il Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e la corea di Huntington. A sottolineare il valore scientifico dell’appuntamento è Giorgio Palù, presidente del Comitato scientifico del World Health Forum Veneto: “a Padova arriveranno alcuni ricercatori indicati da Nature tra gli scienziati dell’anno nel campo delle neuroscienze. Discuteremo di neurodegenerazione e dei meccanismi delle malattie, ma verranno affrontati temi affascinanti, come la coscienza e l’io – dichiara Giorgio Palù, presidente del Comitato scientifico del World Health Forum Veneto –. Saranno coinvolte l’Ema e l’industria farmaceutica, con i nuovi farmaci contro l’Alzheimer e altre malattie neurodegenerative, come il Parkinson, la sclerosi laterale amiotrofica e la corea di Huntington. Sono malattie legate all’invecchiamento, che peseranno sempre di più sulla società e sul Servizio sanitario nazionale: per questo non basta cercare nuove cure, bisogna imparare a prevenirle e a diagnosticarle in anticipo”. La ricerca sulla neurodegenerazione sarà affrontata attraverso differenti livelli di analisi, dai processi molecolari ai meccanismi clinici, con sessioni dedicate alle terapie di precisione, alla neuroinfiammazione e alle nuove tecnologie di studio del cervello.

Intelligenza artificiale, computer quantistici e coscienza: le nuove frontiere delle neuroscienze

Un altro grande capitolo del World Health Forum sarà dedicato all’incontro tra neuroscienze computazionali, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche. L’obiettivo del confronto scientifico sarà approfondire il contributo delle nuove tecnologie allo studio del funzionamento cerebrale, affiancando alle questioni applicative anche gli interrogativi fondamentali sulla natura della cognizione e della coscienza. Particolare spazio sarà riservato alle basi neurali della coscienza e al rapporto tra attività cerebrale, percezione e identità individuale. La discussione comprenderà anche le implicazioni dell’intelligenza artificiale, in un contesto nel quale l’evoluzione tecnologica solleva interrogativi inediti sulla relazione tra sistemi artificiali e coscienza. Accanto a questi temi, il programma esplorerà gli organoidi e gli assembloidi cerebrali, strumenti di ricerca che permettono di studiare le malattie del cervello attraverso modelli biologici di nuova generazione, e le prospettive offerte dalle tecnologie più avanzate nella medicina di precisione.

Sanità del futuro, innovazione e sostenibilità: il ruolo del Veneto

La manifestazione sarà anche un’occasione per approfondire il rapporto tra innovazione scientifica, organizzazione sanitaria e sostenibilità economica dei sistemi pubblici di assistenza. Gino Gerosa, assessore alla Sanità e alla Programmazione sanitaria della Regione del Veneto, evidenzia il significato dell’iniziativa: “il World Health Forum Veneto 2026 – dichiara Gino Gerosa, assessore alla Sanità – Programmazione sanitaria della Regione del Veneto – rappresenta un momento di confronto importante per raccontare i progressi della ricerca scientifica che potranno poi essere tradotti in risposte concrete ai bisogni di salute dei cittadini. Testimonia, inoltre, la straordinaria vitalità del nostro sistema sanitario e la capacità del Veneto di porsi come punto di riferimento nazionale e internazionale nella ricerca clinica, nell’innovazione tecnologica e nella medicina del futuro: dall’integrazione tra intelligenza artificiale e pratica clinica alla valorizzazione di tutti i professionisti della salute nell’interesse del cittadino-paziente”. Il rapporto tra ricerca e sviluppo economico è sottolineato anche da Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova, che richiama il peso del comparto biomedicale e la crescita della congressistica medico-scientifica cittadina. “Un tessuto di imprese biomedicali che registra un valore aggiunto di circa 400 milioni di euro – commenta Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova – e presenta eccellenze uniche, un centro congressi, Padova Congress, che attrae presenze di ricercatori e ricercatrici da ogni parte del mondo e in pochi anni si è affermato come uno spazio di riferimento nel panorama della congressistica medico scientifica nazionale e internazionale, una lunga scia di primati nel campo della medicina: Padova è e si conferma la “casa” naturale di World Health Forum Veneto, un progetto sfidante nato da una visione comune che cresce e si consolida di anno in anno e che anche quest’anno si prepara a scrivere una nuova pagina”. Il settore biomedicale padovano, con un valore aggiunto stimato in circa 400 milioni di euro, rappresenta quindi uno degli elementi economici che accompagnano la vocazione scientifica della città.

Padova centro internazionale della ricerca medica: investimenti, università e innovazione

Per il sindaco di Padova, Sergio Giordani, il Forum rappresenta un’opportunità per consolidare il ruolo della città nella ricerca medica e nello sviluppo delle tecnologie applicate alla salute. “Ospitare e sostenere il World Health Forum – dichiara Sergio Giordani, sindaco di Padova – rappresenta per Padova un traguardo strategico che consolida il nostro ruolo storico di culla della medicina moderna, capace oggi di guardare alla medicina del futuro. Grazie all’eccellenza dell’Università, dell’Azienda Ospedaliera, del VIMM e della Città della Speranza, la città diventa un crocevia globale per il confronto su intelligenza artificiale, terapie di precisione e tecnologie quantistiche. In un Veneto che investe oltre dieci miliardi annui nella sanità, questo summit mette in rete clinici, ricercatori e istituzioni per affrontare l’invecchiamento e la prevenzione in un’ottica One Health. Un appuntamento che garantisce prestigio internazionale, stimola il turismo congressuale e attrae investimenti strategici nei settori biotech e dell’alta tecnologia medica, generando valore duraturo per l’intero territorio”. La dimensione interdisciplinare dell’iniziativa è invece al centro delle parole di Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova. “Il World Health Forum Veneto offre a Padova un’occasione preziosa per mettere in dialogo la ricerca scientifica, il sistema sanitario e la società – afferma Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova – Le neuroscienze ci chiamano a collaborare tra discipline diverse per comprendere meglio il cervello e affrontare sfide che riguardano la salute, dalla prevenzione delle malattie neurodegenerative alle nuove prospettive di cura. Ci pongono anche interrogativi inediti, come il rapporto tra coscienza e intelligenza artificiale. La presenza di scienziate e scienziati da istituzioni di tutto il mondo testimonia il valore della cooperazione internazionale. Come Università di Padova siamo lieti di contribuire a un evento che unisce approfondimento e divulgazione, rendendo questi temi accessibili anche a cittadine e cittadini”. Sulla rilevanza delle neuroscienze per le prospettive di cura interviene anche Rosario Rizzuto, presidente della Fondazione Cariparo.

“Il World Health Forum conferma il ruolo di Padova come luogo di riferimento per la ricerca medica e scientifica a livello internazionale – sottolinea Rosario Rizzuto, presidente della Fondazione Cariparo –. Il tema scelto quest’anno, le neuroscienze, è particolarmente significativo: grazie ai progressi della ricerca e alle nuove tecnologie di indagine, la comprensione dei processi molecolari si avvicina sempre più a quella dei meccanismi complessi che governano il funzionamento del cervello. È un avanzamento fondamentale anche per affrontare patologie neurodegenerative come Alzheimer e Parkinson, che incidono profondamente sulla vita delle persone e delle loro famiglie, soprattutto in una società che invecchia. La Fondazione sostiene con convinzione questo appuntamento perché mette in relazione ricerca, innovazione e cura della persona, contribuendo a trasformare il progresso scientifico in nuove prospettive per la salute e il benessere delle comunità”.

World Health Forum Veneto, il programma di giovedì 26 novembre: dai computer quantistici alla neurodegenerazione

La prima giornata del World Health Forum Veneto 2026 si aprirà giovedì 26 novembre alle ore 10, dopo la registrazione dei partecipanti, con l’introduzione di Giorgio Palù, presidente del Comitato scientifico. Alle 10:05 seguiranno i saluti istituzionali del sindaco Sergio Giordani, del presidente della Fondazione Cariparo Rosario Rizzuto, della rettrice dell’Università di Padova Daniela Mapelli, del presidente della Camera di Commercio di Padova Antonio Santocono, del presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani e del ministro della Salute Orazio Schillaci, che interverrà in collegamento da remoto. Alle 10:30 l’intervento inaugurale di Gino Gerosa sarà dedicato a “Invecchiamento, innovazione tecnologica e sostenibilità economica: le sfide attuali per un sistema sanitario pubblico regionale universale”.

Alle 11 inizierà la prima sessione, “Intelligenza artificiale, neuroscienze computazionali e tecnologie quantistiche”, moderata da Gaudenzio Meneghesso e Mattia Veronese dell’Università di Padova. Parteciperanno Simone Montangero dell’Ateneo patavino, Fedor Jelezko dell’Università di Ulm, Giovanni Volpe dell’Università di Göteborg e Alexander von Lühmann della Technische Universität Berlin. Sabrina Maniscalco di Algorithmiq srl interverrà in collegamento. Nel pomeriggio, alle 14, il confronto si sposterà sulle “Basi neurali della cognizione e della coscienza”, con una sessione moderata da Maurizio Corbetta dell’Università di Padova e Giulio Tononi dell’Università del Wisconsin. Lo stesso Tononi sarà tra i relatori insieme a Mathew Diamond della SISSA di Trieste e Marcello Massimini dell’Università di Milano. Alle 15 sarà la volta della terza sessione, “Dalla prevenzione alla sanità pubblica e alla cura medica”, moderata da Stefano Campostrini della Fondazione Scuola di Sanità Pubblica e Romina Cazzaro della Regione del Veneto. Gli interventi saranno aperti da Francesca Russo, direttrice della Direzione Prevenzione, sicurezza alimentare e veterinaria della Regione del Veneto, e proseguiranno con Cristiano Chiamulera dell’Università di Verona, Patrizio Sarto e Laura Merlo dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Marco Milani e Cristina Basso della Regione del Veneto. Alle 16:20 si aprirà la quarta sessione, “Meccanismi della neurodegenerazione attraverso le scale / Meccanismi di base”, coordinata da Adriano Aguzzi dell’Universitäts Spital di Zurigo e Paolo Simioni dell’Università di Padova. Interverranno Pierluigi Nicotera della Fondazione Mondino IRCCS, Maria Devita dell’Università di Padova, Christian Münz dell’Università di Zurigo e Alessandro Sette del La Jolla Institute for Immunology negli Stati Uniti. Sara Tabrizi dell’UCL Institute of Neurology di Londra parteciperà da remoto. La conclusione dei lavori è prevista alle 18:40.

Venerdì 27 novembre: nuove terapie contro Alzheimer e Parkinson, neuroinfiammazione e tumori cerebrali

La seconda giornata, venerdì 27 novembre, inizierà alle 8:30 con la quinta sessione, “Neurodegenerazione clinica e terapie di precisione”, moderata da Carlo Caltagirone dell’IRCCS Fondazione Santa Lucia e Angelo Paolo Dei Tos dell’Università di Padova. Il confronto vedrà gli interventi di Gianluigi Zanusso dell’Università di Verona, Howard Feldman dell’Università della California di San Diego, Alessandro Padovani dell’Università di Brescia, Giacomo Koch dell’Università di Ferrara e Angelo Antonini dell’Università di Padova. Parteciperanno anche Fabrizio Piras, Luca Battistini e Federico Giove, tutti dell’IRCCS Santa Lucia di Roma. Alle 11:10 la sesta sessione approfondirà le “Interazioni neuroimmuni e neuroinfiammatorie in salute e malattia”, sotto la moderazione di Nicasio Mancini e Antonio Rosato dell’Università di Padova, quest’ultimo anche dell’Istituto Oncologico Veneto. Interverranno Luisa Barzon dell’Università di Padova, Gabriela Constantin dell’Università di Verona, Michela Matteoli dell’Humanitas Research Hospital e Martina Absinta di Humanitas University di Milano. È previsto il collegamento da remoto di Alberto Mantovani della Fondazione Humanitas per la Ricerca. Alle 14 inizierà la settima sessione, “Neurovirologia: il sistema nervoso centrale come serbatoio virale e relativi meccanismi di latenza”, moderata da Giorgio Palù e Rosario Rizzuto. Parteciperanno Kamel Khalili della Temple University di Philadelphia, Eduard Mocarski della Stanford University School of Medicine, Mirko Cortese dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Anna Teresa Palamara dell’Istituto Superiore di Sanità. Alle 15:20 l’ottava sessione affronterà “I tumori cerebrali come malattie di rete: microambiente, circuiti e terapie di precisione”. A moderare saranno Luca Denaro dell’Università di Padova e Alfredo Guglielmi dell’Università di Verona. Tra i relatori figurano Fabio Mammano e Stefano Piccolo dell’Università di Padova, Fabrizio d’Adda di Fagagna dell’IFOM ETS, Stefano Ratti dell’Università di Bologna, Alessandro Salvalaggio dell’Università di Padova e Franco Chioffi dell’Azienda Ospedale – Università Padova. I lavori scientifici termineranno alle 17:40.

Il concerto “La danza della Terra” con l’Orchestra di Padova e del Veneto

La serata di venerdì 27 novembre sarà dedicata anche all’incontro tra musica, scienza e immagini. Alle 20:45 il Padova Congress ospiterà il concerto “La danza della Terra”, con l’Orchestra di Padova e del Veneto (OPV) diretta da Marco Angius. In programma l’esecuzione della Sagra della Primavera di Igor Stravinsky, introdotta da Roberto Ragazzoni, presidente dell’INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica. La musica sarà accompagnata dalla proiezione del video Terra Mutante di Matias Guerra, prodotto da VIS – Virtual Immersions in Science in collaborazione con INAF.

Sabato 28 novembre: organoidi cerebrali, neuroetica e nuove politiche sanitarie

L’ultima giornata del World Health Forum Veneto, sabato 28 novembre, comincerà alle 8:30 con la nona sessione, “Organoidi, assembloidi e modelli di studio del cervello di nuova generazione”. Il confronto sarà moderato da Nicola Elvassore del VIMM, Istituto Veneto di Medicina Molecolare, e Stefano Piccolo dell’Università di Padova. Interverranno Massimo Marchiori e Vincenzo Tarzia dell’Università di Padova, Paolo Zanatta dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, Marta Trevisan, Arianna Calistri e Luca Persano, anch’essi dell’Ateneo patavino. Alle 10:30 prenderà il via la decima sessione, “Neuroetica, aspetti normativi e politiche sanitarie nella scienza del cervello”, moderata dall’assessore regionale Gino Gerosa e da Paolo Bettiolo dell’Università di Padova. Al confronto parteciperanno Marco Cavaleri dell’EMA, Agenzia Europea per i Medicinali, lo stesso Paolo Bettiolo, Alberto Carrara dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum di Roma e Giulio Tononi della University of Wisconsin negli Stati Uniti. La discussione toccherà il rapporto tra progresso delle neuroscienze, questioni normative e scelte di politica sanitaria, inserendo le nuove conoscenze scientifiche nel più ampio dibattito sulle implicazioni etiche delle tecnologie applicate allo studio del cervello.

La comunicazione scientifica tra etica e complessità: la tavola rotonda conclusiva

Alle 11:50 di sabato è prevista la tavola rotonda “Comunicare la scienza globale: etica, complessità e linguaggi condivisi”, dedicata al dialogo tra giornalisti e scienziati e alla comunicazione delle conoscenze scientifiche. L’incontro sarà moderato da Daniela Boresi e Gino Gerosa, con la partecipazione dei giornalisti scientifici Fabio Turone e Roberta Villa. Alle 13 di sabato 28 novembre saranno affidate all’assessore regionale Gino Gerosa le considerazioni conclusive della terza edizione del World Health Forum Veneto, al termine delle tre giornate di confronto internazionale dedicate alle neuroscienze e alle nuove prospettive della medicina.