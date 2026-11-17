Amazon rafforza la propria presenza nel settore dell’energia rinnovabile in India con un nuovo piano di investimenti. Il colosso statunitense dell’e-commerce ha annunciato che investirà 7 miliardi di dollari entro il 2030 in progetti dedicati alla produzione di energia pulita nel Paese asiatico, uno dei mercati strategici per la crescita dell’azienda. L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte espansione delle fonti energetiche rinnovabili, sostenuto dagli obiettivi dell’India in materia di capacità produttiva e sviluppo delle infrastrutture elettriche. Il nuovo investimento si aggiunge ai 4 miliardi di dollari già destinati da Amazon al settore delle rinnovabili nel Paese, portando a 11 miliardi di dollari il valore complessivo degli investimenti annunciati e già destinati dall’azienda.

Amazon investe 7 miliardi di dollari nelle energie rinnovabili in India

Il piano annunciato da Amazon prevede un impegno finanziario di 7 miliardi di dollari entro il 2030, destinato a sostenere lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile in India. L’operazione rappresenta un ulteriore passo nell’espansione delle attività del gruppo statunitense nel settore dell’energia pulita, in un mercato considerato centrale per le prospettive di crescita dell’azienda. La nuova iniziativa si affianca agli investimenti già destinati, per un valore di 4 miliardi di dollari, rafforzando la dimensione economica dell’impegno di Amazon nella transizione energetica indiana. La scelta di concentrare nuove risorse finanziarie nel Paese si colloca in una fase caratterizzata dall’accelerazione degli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nella capacità di generazione da fonti rinnovabili.

Quattro nuovi progetti eolici e solari per una capacità complessiva di 934 MW

Parallelamente all’annuncio del nuovo piano finanziario, Amazon ha presentato quattro nuovi progetti eolici e solari, che rientrano nell’ambito degli impegni già assunti dall’azienda nel settore delle energie rinnovabili. I progetti avranno una capacità complessiva di 934 megawatt (MW) e saranno sviluppati in tre Stati dell’India: Karnataka, Madhya Pradesh e Rajasthan. A occuparsi dello sviluppo saranno tre società indiane attive nel settore energetico: Waaree, Renew e Sunsure. Il coinvolgimento di queste aziende evidenzia il ruolo degli operatori locali nella realizzazione degli interventi previsti dal gruppo statunitense. Le iniziative comprendono sia la produzione di energia solare sia quella di energia eolica, due tecnologie centrali nell’espansione della capacità di generazione rinnovabile del Paese.

India, l’obiettivo dei 500 GW di energia da fonti non fossili entro il 2030

Gli investimenti di Amazon arrivano mentre l’India sta accelerando lo sviluppo del proprio sistema energetico, attraverso l’espansione degli impianti di produzione da fonti rinnovabili e il rafforzamento delle infrastrutture di rete. Il Paese si è posto l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 una capacità installata di 500 gigawatt (GW) da fonti non fossili, un traguardo che richiede un’importante crescita delle infrastrutture di generazione e trasmissione dell’energia. In questo scenario, lo sviluppo di nuovi impianti eolici e fotovoltaici rappresenta una componente fondamentale dell’aumento della capacità produttiva nazionale. La realizzazione dei progetti annunciati da Amazon si inserisce proprio nel percorso di espansione del settore energetico indiano.

Energia pulita e investimenti: cresce l’impegno di Amazon nel mercato indiano

Con il nuovo stanziamento, Amazon amplia ulteriormente la portata economica delle proprie iniziative nel settore delle rinnovabili in India, affiancando al precedente impegno finanziario un piano di investimenti con orizzonte al 2030. L’annuncio dei quattro nuovi progetti, per un totale di 934 MW, rappresenta un intervento concreto nell’ambito delle attività energetiche già avviate dall’azienda, con il coinvolgimento di società indiane specializzate e la distribuzione geografica degli impianti tra Karnataka, Madhya Pradesh e Rajasthan. L’operazione conferma la crescente importanza del mercato indiano nelle strategie di espansione di Amazon nel settore dell’energia pulita, in parallelo con il percorso di sviluppo delle fonti non fossili e delle reti elettriche promosso dal Paese.