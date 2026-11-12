Ambiente, prestigioso riconoscimento europeo per l’Osservatorio Climatico ENEA di Lampedusa: è il primo in Italia a ottenere la Classe 1

Un importante riconoscimento scientifico internazionale arriva dalla Sicilia, nel cuore del Mediterraneo. L’Osservatorio Climatico ENEA di Lampedusa, in provincia di Agrigento, ha ottenuto la Classe 1 della rete europea ICOS, il massimo livello di certificazione previsto per le stazioni atmosferiche che monitorano i gas serra e i cambiamenti climatici. È la prima stazione scientifica italiana di questo tipo a raggiungere il prestigioso traguardo, che attesta l’eccellenza della struttura nella qualità, nell’affidabilità e nella continuità delle misurazioni effettuate. Il riconoscimento colloca Lampedusa tra i principali punti di riferimento europei per lo studio del clima e del ciclo del carbonio. Un risultato che assume particolare rilevanza per le caratteristiche dell’osservatorio, situato in una posizione strategica nel Mediterraneo centrale e capace di integrare osservazioni atmosferiche, terrestri e oceanografiche. La certificazione è stata assegnata nell’ambito della rete ICOS (Integrated Carbon Observation System), coordinata in Italia dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), anche grazie al potenziamento delle attrezzature scientifiche realizzato attraverso il progetto infrastrutturale PRO-ICOS-Med.

Lampedusa prima in Italia: cosa significa la certificazione europea Classe 1

Il conseguimento della certificazione ICOS Classe 1 rappresenta un riconoscimento particolarmente significativo per la ricerca scientifica italiana. Si tratta infatti del livello più elevato previsto per le stazioni atmosferiche della rete europea, assegnato alle infrastrutture che soddisfano requisiti estremamente rigorosi in termini di strumentazione, precisione delle misurazioni e affidabilità dei dati raccolti. Le stazioni di questa categoria utilizzano tecnologie avanzate che permettono di effettuare misurazioni continue e altamente accurate di numerose variabili atmosferiche e ambientali collegate al ciclo del carbonio. Per ottenere la certificazione è necessario superare controlli approfonditi che riguardano non soltanto la qualità delle informazioni prodotte, ma anche la loro continuità nel tempo. Attualmente sono 19 le stazioni atmosferiche ICOS di Classe 1 presenti nella rete europea. L’ingresso dell’Osservatorio ENEA di Lampedusa in questo gruppo rafforza il contributo italiano alla raccolta di dati indispensabili per comprendere l’evoluzione delle concentrazioni dei gas serra e le dinamiche dei cambiamenti climatici. “Con l’aggiornamento alla Classe 1, il sito atmosferico di Lampedusa rafforza il ruolo strategico che svolge nella rete europea di osservazione climatica ICOS e per l’intera comunità scientifica italiana impegnata nello studio dei cambiamenti climatici”, ha spiegato Tatiana Di Iorio, direttrice scientifica dell’Osservatorio atmosferico ICOS e ricercatrice presso il Dipartimento Sostenibilità dell’ENEA.

Perché l’Osservatorio di Lampedusa è unico in Europa

Il valore scientifico dell’infrastruttura di Lampedusa non dipende esclusivamente dalla certificazione ottenuta. L’isola, grazie alla sua posizione geografica nel Mediterraneo centrale, costituisce un punto di osservazione privilegiato per analizzare le variazioni dei principali gas responsabili dell’effetto serra, con particolare attenzione all’anidride carbonica (CO₂) e al metano. La caratteristica che distingue Lampedusa dalle altre infrastrutture della rete ICOS è la possibilità di raccogliere simultaneamente informazioni relative alle tre componenti fondamentali del sistema Terra: atmosfera, oceano e ambiente terrestre. Lampedusa è infatti l’unico sito dell’intera rete europea a integrare osservazioni su tutti e tre questi ambiti. Questa peculiarità consente alla comunità scientifica di studiare in maniera integrata gli scambi di carbonio tra i diversi comparti ambientali, approfondendo le relazioni che collegano le dinamiche atmosferiche, i processi oceanici e quelli che interessano gli ecosistemi terrestri. La presenza simultanea delle tre componenti di osservazione rende quindi l’isola un’infrastruttura scientifica di particolare importanza per comprendere il funzionamento del sistema climatico e le interconnessioni tra i processi naturali che regolano il ciclo del carbonio.

Tre osservatori scientifici per monitorare atmosfera, terra e mare

Il sistema di monitoraggio presente a Lampedusa si articola in tre infrastrutture complementari, ciascuna dedicata a una componente del sistema climatico. L’Osservatorio Atmosferico, che ha ottenuto il riconoscimento di Classe 1, si occupa del monitoraggio delle principali variabili atmosferiche, con particolare attenzione alle concentrazioni dei gas serra. Le misurazioni contribuiscono a documentare le variazioni di anidride carbonica e metano, fornendo informazioni essenziali per lo studio dei cambiamenti climatici. Accanto alla struttura atmosferica opera l’Osservatorio degli Ecosistemi Terrestri, dedicato alla misurazione dei flussi di CO₂ tra la vegetazione e l’atmosfera. Le attività permettono di approfondire il ruolo degli ecosistemi terrestri negli scambi di carbonio, una delle componenti fondamentali per comprendere il bilancio complessivo dei gas serra. La terza infrastruttura è rappresentata dall’Osservatorio Oceanografico, costituito da una boa ad alta tecnologia situata a circa 5 chilometri dalla costa di Lampedusa. La piattaforma è equipaggiata con sofisticati sistemi di sensori in grado di raccogliere informazioni su numerosi parametri marini e meteorologici. In particolare, la boa misura le condizioni meteorologiche, la temperatura, la pressione, la salinità e il pH dell’acqua, oltre alla presenza di clorofilla e di materia organica disciolta. I dati vengono messi a disposizione della comunità scientifica e contribuiscono allo studio delle caratteristiche dell’ambiente marino e delle sue interazioni con l’atmosfera. L’integrazione delle tre strutture permette di ottenere un quadro articolato dei processi che interessano il Mediterraneo centrale, collegando le osservazioni sui gas atmosferici con quelle relative agli ecosistemi terrestri e alle proprietà fisiche e chimiche dell’acqua marina.

Il CNR: “un traguardo di grande valore per la ricerca italiana ed europea”

Il riconoscimento ottenuto dall’Osservatorio ENEA è stato accolto con soddisfazione anche dal CNR, che coordina la partecipazione italiana all’infrastruttura europea ICOS. “Come ICOS Italia, siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo e di aver aggiunto una stazione meteorologica di Classe 1. L’osservatorio è l’unico sito europeo ad integrare tutte e tre le componenti: oceano, terra e atmosfera. L’isola di Lampedusa è un luogo di grande interesse per l’analisi degli scambi di gas serra proprio per la sua posizione unica. Un osservatorio storico come quello di Lampedusa è quindi motivo di grande orgoglio, sia per la rete italiana che per quella europea”, ha sottolineato Carlo Calfapietra, Focal Point di ICOS Italia e direttore dell’Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri del CNR (CNR-IRET). Le parole di Calfapietra evidenziano il valore di una struttura che, grazie alla propria collocazione geografica e alla presenza di infrastrutture complementari, rappresenta un riferimento per le attività di osservazione climatica condotte dalla rete italiana ed europea.

Il progetto PRO-ICOS-Med e il potenziamento delle tecnologie scientifiche

Un contributo al raggiungimento della certificazione è arrivato dal progetto infrastrutturale PRO-ICOS-Med, nell’ambito del quale è stata acquisita strumentazione scientifica avanzata destinata a rafforzare le capacità di monitoraggio dell’Osservatorio di Lampedusa. La disponibilità di tecnologie di misurazione sempre più sofisticate costituisce uno degli elementi fondamentali per soddisfare gli standard richiesti dalle infrastrutture europee di osservazione climatica. Nel caso della certificazione ICOS Classe 1, l’impiego di apparecchiature avanzate deve essere accompagnato dalla capacità di garantire dati accurati, affidabili e disponibili con continuità. Il riconoscimento attribuito a Lampedusa certifica il raggiungimento di questi requisiti e il livello qualitativo delle attività scientifiche svolte.

ICOS, la rete europea che studia i gas serra e i cambiamenti climatici

L’Integrated Carbon Observation System (ICOS) è una grande infrastruttura europea di ricerca dedicata all’osservazione del ciclo del carbonio, dei gas serra e dei cambiamenti climatici. La rete si estende attualmente in 16 Paesi europei e comprende oltre 170 stazioni scientifiche, attraverso le quali vengono raccolte misurazioni fondamentali per analizzare i processi che regolano gli scambi di carbonio tra atmosfera, ecosistemi terrestri e oceani. Alle attività partecipano circa 500 ricercatori e tecnici, impegnati nella raccolta e nell’elaborazione di dati secondo elevati standard di qualità e precisione. La disponibilità di informazioni confrontabili e affidabili costituisce una risorsa essenziale per approfondire la conoscenza del sistema climatico e valutare l’impatto delle attività umane sull’ambiente. Il lavoro della rete ICOS permette di studiare le interazioni tra le diverse componenti del sistema Terra e di acquisire conoscenze scientifiche utili a comprendere le trasformazioni climatiche in corso.

La rete ICOS in Italia: 25 stazioni per studiare il ciclo del carbonio

La partecipazione italiana all’infrastruttura europea si sviluppa attraverso una rete nazionale composta da 25 stazioni di osservazione, distribuite tra i diversi ambiti di ricerca. Di queste, 15 sono dedicate agli ecosistemi terrestri, 5 all’ambiente oceanico e 5 all’atmosfera. Le infrastrutture effettuano misurazioni specialistiche che consentono di approfondire gli scambi di carbonio tra le tre componenti ambientali e le relazioni che queste intrattengono con il clima. L’attività delle stazioni italiane si inserisce in un sistema europeo integrato, nel quale i dati raccolti contribuiscono a costruire una base conoscitiva condivisa per lo studio dei gas serra e delle dinamiche climatiche. Le osservazioni rappresentano inoltre un supporto scientifico per affrontare le principali sfide ambientali e per orientare le politiche di mitigazione dei cambiamenti climatici, sia quelle attualmente in vigore sia quelle che potranno essere sviluppate in futuro. Con il conseguimento della massima certificazione europea, l’Osservatorio Climatico ENEA di Lampedusa consolida così la propria posizione nel sistema internazionale di monitoraggio del clima, valorizzando il contributo della ricerca italiana allo studio degli scambi di carbonio e delle trasformazioni che interessano il Mediterraneo e il sistema climatico globale.