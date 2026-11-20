Anas ottiene per la prima volta un rating di sostenibilità, raggiungendo un nuovo traguardo nel percorso di integrazione dei principi ambientali, sociali e di governance nelle proprie strategie aziendali. La società ha ricevuto da Standard Ethics Europe il giudizio “EE-” nell’ambito del Corporate Standard Ethics Rating (SER), collocandosi nella fascia “Adequate” della scala di valutazione adottata dall’agenzia. Il riconoscimento riguarda il grado di allineamento della società ai principi internazionali di sostenibilità e mette in evidenza, in particolare, il lavoro svolto sul fronte della governance aziendale, della definizione di politiche ESG e dell’adozione di strumenti orientati a una gestione responsabile e trasparente.

Primo rating ESG per Anas: cosa significa il giudizio “EE-”

La valutazione è stata elaborata da Standard Ethics Europe, agenzia indipendente che fornisce rating ESG in Europa ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3005. Il Corporate Standard Ethics Rating rappresenta uno strumento di valutazione della sostenibilità aziendale, con particolare riferimento all’allineamento delle organizzazioni ai principi e alle linee guida internazionali. Per Anas, il conseguimento del primo rating costituisce un passaggio significativo nel percorso intrapreso per integrare la sostenibilità nei processi decisionali e nei modelli organizzativi. Il giudizio “EE-”, corrispondente alla fascia “Adequate”, riconosce gli elementi già presenti nel sistema aziendale in relazione alle tematiche ESG. La valutazione assume particolare rilevanza nell’ambito dell’evoluzione delle politiche di sostenibilità della società, che ha progressivamente inserito questi principi tra i riferimenti delle proprie strategie e della gestione aziendale.

Sostenibilità Anas, Gemme: “un importante riconoscimento del lavoro che portiamo avanti”

A commentare il risultato è l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, che sottolinea il valore del riconoscimento e il ruolo assunto dalla sostenibilità nelle politiche della società. “Il primo rating di sostenibilità ottenuto da Anas – ha dichiarato l’Amministratore delegato Anas, Claudio Andrea Gemme – rappresenta un importante riconoscimento del lavoro che portiamo avanti per integrare i principi ESG nei nostri modelli di governance e nelle strategie aziendali. La sostenibilità è un elemento centrale del nostro percorso di crescita e si traduce in un impegno concreto verso una gestione sempre più responsabile, trasparente e attenta alle persone e ai territori”. Le parole dell’Amministratore delegato collocano il risultato nell’ambito di un percorso aziendale che considera la sostenibilità una componente delle scelte organizzative e strategiche, con attenzione non soltanto agli aspetti ambientali, ma anche alla responsabilità sociale e alla qualità dei processi di governo societario.

Environmental, Social e Governance: i tre principi alla base del rating ESG

Il rating ottenuto da Anas si inserisce nel sistema di valutazione basato sui criteri ESG, acronimo che identifica tre ambiti fondamentali della sostenibilità: Environmental, relativo alla dimensione ambientale, Social, riferito agli aspetti sociali, e Governance, che riguarda il governo aziendale. La componente ambientale comprende i principi legati alla tutela dell’ambiente e all’utilizzo responsabile delle risorse. Si tratta di elementi che definiscono l’attenzione di un’organizzazione nei confronti degli effetti ambientali delle proprie attività e della gestione delle risorse disponibili. La dimensione sociale riguarda invece il rispetto dei diritti delle persone, la sicurezza sul lavoro e le pari opportunità. Sono aspetti che contribuiscono a definire il rapporto tra l’azienda, le persone che vi lavorano e il contesto sociale in cui opera. Il terzo ambito, quello della governance, comprende i principi di una gestione aziendale etica, trasparente e responsabile. In questa dimensione rientrano le politiche organizzative e gli strumenti attraverso cui un’impresa orienta le proprie decisioni e definisce i riferimenti della propria attività.

Governance della sostenibilità: le politiche ESG e il Codice Etico di Anas

Tra gli elementi evidenziati nell’analisi di Standard Ethics figura l’attenzione riservata da Anas al sistema di governance della sostenibilità. L’agenzia riconosce infatti la presenza di un’impostazione organizzativa che prevede strumenti e riferimenti formalizzati per l’integrazione delle tematiche ESG nella gestione aziendale. In particolare, la società dispone di policy e obiettivi ESG formalizzati, che contribuiscono a definire il quadro delle proprie politiche di sostenibilità. La presenza di questi strumenti rappresenta uno degli aspetti presi in considerazione nella valutazione. Un ulteriore elemento riguarda il Codice Etico di Anas, all’interno del quale sono richiamati esplicitamente i principali riferimenti internazionali in materia di sostenibilità. Il collegamento con tali principi evidenzia la volontà di collocare la gestione aziendale all’interno di un quadro di responsabilità condivise e di orientamenti riconosciuti a livello internazionale.L’attenzione alla governance costituisce dunque uno dei punti centrali del giudizio espresso da Standard Ethics, che prende in esame l’integrazione dei criteri di sostenibilità nell’organizzazione e nei suoi strumenti di indirizzo.

Parità di genere nell’organo amministrativo di Anas

Un altro aspetto considerato nell’analisi riguarda il raggiungimento della parità di genere all’interno dell’organo amministrativo di Anas. Il dato rientra nella valutazione delle politiche di governance e dei principi sociali adottati dalla società. La parità di genere rappresenta infatti uno degli elementi collegati al rispetto delle pari opportunità e alla composizione degli organismi di governo aziendale. Il suo riconoscimento nell’ambito dell’analisi ESG conferma l’attenzione riservata da Standard Ethics anche agli aspetti organizzativi e alla rappresentanza di genere nei livelli di amministrazione societaria.

Anas tra i potenziali componenti del cluster europeo degli operatori autostradali

Accanto all’attribuzione del primo rating di sostenibilità, emerge un ulteriore elemento relativo al posizionamento di Anas nel contesto europeo. Nell’ambito delle iniziative promosse da Standard Ethics, la società è stata infatti indicata come potenziale costituente dello SE European Motorway Concessions Operators Cluster. Si tratta del cluster dedicato al monitoraggio del grado di allineamento dei principali operatori autostradali europei alle linee guida internazionali sulla sostenibilità. L’iniziativa si concentra quindi sul settore autostradale europeo, prendendo in considerazione il rapporto tra le politiche adottate dagli operatori e i principi internazionali di riferimento in ambito ESG. La possibile presenza di Anas nel cluster si affianca al conseguimento del Corporate Standard Ethics Rating e inserisce il percorso di sostenibilità della società anche nel quadro delle attività di osservazione e valutazione che riguardano i principali operatori europei delle infrastrutture autostradali.