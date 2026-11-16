Annullate le autorizzazioni per tre nuovi giacimenti di petrolio e gas nel Mare del Nord: i motivi della sentenza storica

Una sentenza destinata a riscrivere le regole del gioco per l’industria dei combustibili fossili in tutta Europa. La Corte Suprema norvegese ha accolto il ricorso degli attivisti ambientali bloccando tre grandi progetti petroliferi nel Mare del Nord e stabilendo un principio rivoluzionario: gli Stati non possono più ignorare le emissioni generati all’estero dal petrolio e dal gas che estraggono ed esportano. Una vittoria legale che non riguarda solo Oslo, ma che crea un precedente pesantissimo anche per l’Italia e per la causa climatica attualmente in corso contro ENI.

La sentenza della Corte Suprema norvegese

La Grande Camera della Corte Suprema norvegese ha invalidato le autorizzazioni per tre giacimenti di petrolio e gas nel Mare del Nord affidati in concessione dallo Stato norvegese ai colossi energetici Equinor e Aker BP, poiché il governo non ha preventivamente valutato l’impatto climatico della combustione dei combustibili fossili estratti. In particolare, la Corte Suprema ha stabilito che per i nuovi progetti di estrazione nella valutazione ambientale devono essere considerate anche le cosiddette “emissioni di Scope 3”, ovvero il carbonio rilasciato ovunque avvenga la combustione, anche al di fuori dei confini nazionali. La decisione della Corte è una vittoria per Greenpeace Nordic e Young Friends of the Earth Norway (Natur og Ungdom), che avevano avviato la causa contro i giacimenti di Yggdrasil, Breidablikk e Tyrving nel 2024.

“Questa è una vittoria storica per chiunque oggi cresca in un mondo radicalmente cambiato dalla crisi climatica”, ha dichiarato Sigrid Hoddevik Losnegård, responsabile di Natur og Ungdom. “I giovani hanno portato lo Stato in tribunale e hanno vinto. Ciò dimostra che la nostra lotta per la giustizia climatica ha una forza reale”.

Una vittoria per Greenpeace

“L’obbligo di valutare l’impatto delle emissioni generate al di fuori dei confini nazionali stabilito da questa storica sentenza si applica a tutti i Paesi del Consiglio d’Europa e stabilisce un precedente per tutte le altre cause climatiche, compresa quella che abbiamo intentato contro Eni in Italia”, ha dichiarato Simona Abbate di Greenpeace Italia. “Le aziende non possono più ignorare i danni climatici causati dalla combustione – ovunque avvenga – del loro petrolio e del loro gas. Gli Stati devono smettere di investire nelle fonti fossili e avviare rapidamente la transizione energetica”.

La “Giusta Causa”

“Dal maggio 2023 è in corso in Italia la “Giusta Causa”, una causa civile avviata da Greenpeace Italia, ReCommon e 12 cittadine e cittadini italiani nei confronti del colosso italiano del petrolio e del gas Eni, e dei suoi principali azionisti CDP e MEF, per i danni climatici a cui l’azienda ha consapevolmente contribuito con le sue attività negli ultimi decenni”, spiega una nota di Greenpeace. “ENI, CDP e MEF avevano provato a fermare la causa sul nascere contestandone l’ammissibilità ed eccependo “il difetto assoluto di giurisdizione del giudice ordinario adito”. La contestazione è stata respinta dalla Corte di Cassazione nel febbraio 2025 e ora la “Giusta Causa” prosegue dinanzi al Tribunale di Roma”, conclude la nota.