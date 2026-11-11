Antartide, parte la 42ª spedizione italiana: 185 esperti tra ghiacci estremi, ricerche sul clima e temperature fino a -80°C

Prende il via la 42ª Spedizione italiana di ricerca in Antartide, una nuova campagna scientifica che coinvolgerà complessivamente 185 esperti tra ricercatori, ricercatrici e personale tecnico provenienti da enti di ricerca e università. Un programma che abbraccia numerosi settori della scienza, dallo studio dei cambiamenti climatici alla geofisica, dalla biologia marina alle scienze atmosferiche, fino alle indagini sugli effetti che gli ambienti estremi possono esercitare sull’organismo umano. Le attività si svolgeranno in tre differenti contesti operativi: la base costiera italiana Mario Zucchelli, la stazione italo-francese Concordia, situata nel cuore del continente antartico, e la nave oceanografica rompighiaccio Laura Bassi, impegnata in una campagna di ricerca nel Mare di Ross. Una parte degli scienziati lavorerà in condizioni di isolamento particolarmente severe, con temperature che durante l’inverno polare possono precipitare fino a -80°C. Le missioni italiane rientrano nel Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA), finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). Il programma è gestito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) per il coordinamento scientifico, da ENEA per la pianificazione e l’organizzazione logistica delle attività nelle basi e dall’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale (OGS) per la gestione tecnica e scientifica della nave Laura Bassi.

Antartide, riaperta la base Mario Zucchelli: al lavoro per preparare l’arrivo dei ricercatori

La spedizione è già entrata nella fase operativa presso la stazione Mario Zucchelli, chiusa dallo scorso febbraio. Un primo contingente composto da 23 tecnici, sotto la guida del capo spedizione ENEA Rocco Ascione, ha ripristinato l’operatività della struttura, predisponendola per accogliere il personale che prenderà parte alle successive attività scientifiche. Tra le operazioni preliminari figura la verifica delle condizioni del ghiaccio marino, indispensabile per allestire la pista destinata all’atterraggio dei voli successivi. I collegamenti aerei saranno effettuati con l’Hercules C130J della 46ª Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare Italiana, un supporto fondamentale per le attività logistiche della spedizione. Parallelamente proseguiranno gli interventi di ammodernamento della base, con la riqualificazione della viabilità interna e la realizzazione di nuovi impianti tecnici. L’obiettivo è migliorare l’efficienza della stazione e la sua funzionalità rispetto alle esigenze operative e scientifiche delle campagne antartiche.

Clima, terremoti e mercurio: le nuove ricerche scientifiche nella base italiana

Le stazioni Mario Zucchelli e Concordia ospiteranno complessivamente 24 attività scientifiche, comprendenti progetti di ricerca, osservatori permanenti e collaborazioni internazionali. Alla base costiera italiana il coordinamento scientifico sarà affidato, in alternanza, a Paolo Bagiacchi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e a Nicoletta Cannone dell’Università dell’Insubria. Tra le nuove iniziative figura PRIMAR, progetto coordinato dall’Istituto di Scienze Polari del CNR (CNR-ISP), che studierà il rapporto tra le trasformazioni del ghiaccio marino e la distribuzione del mercurio negli ecosistemi antartici. Il mercurio è un contaminante di rilevanza globale e la ricerca approfondirà il modo in cui i cambiamenti del ghiaccio marino possono influenzarne la presenza e la distribuzione negli ambienti polari. L’indagine si inserisce nel più ampio programma di osservazione delle trasformazioni in corso negli ecosistemi dell’Antartide. Alla stazione Mario Zucchelli saranno inoltre operativi nove osservatori permanenti, destinati a raccogliere dati su diversi fenomeni naturali. Le attività riguarderanno il monitoraggio dei terremoti, le variazioni del campo magnetico terrestre, le interazioni tra il Sole e l’ambiente spaziale, l’evoluzione del permafrost e le condizioni degli ecosistemi più fragili. Il valore di queste infrastrutture scientifiche risiede soprattutto nella possibilità di effettuare osservazioni continuative. Le misurazioni raccolte nel tempo permettono infatti di riconoscere cambiamenti e tendenze che non potrebbero essere individuati attraverso rilevazioni occasionali.

Concordia, la ricerca scientifica a oltre 3.000 metri di quota e 1.200 chilometri dalla costa

Prende avvio anche la nuova campagna estiva della stazione italo-francese Concordia, situata nell’area di Dome-C, al centro del plateau antartico orientale. La base si trova a oltre 3.000 metri di altitudine e a circa 1.200 chilometri dalla costa, in uno degli ambienti più estremi nei quali vengono condotte attività scientifiche permanenti. A Concordia saranno attivi nove osservatori permanenti e verranno implementati due nuovi progetti di ricerca, che si aggiungeranno alle attività già in corso nell’ambito delle collaborazioni PNRA, IPEV ed ESA. Il primo è DAGS, coordinato dall’Istituto di Fisica Applicata del CNR (CNR-IFAC), che si concentrerà sullo studio della temperatura del ghiaccio della calotta antartica, dalla superficie fino alla roccia sottostante. Le osservazioni permetteranno di approfondire le caratteristiche termiche del ghiaccio attraverso il suo intero spessore. Il secondo progetto, GENeSiS, è coordinato dall’Università di Padova e affronterà un ambito di ricerca differente: le conseguenze della permanenza in un ambiente estremo sulla salute e sul benessere delle persone. In particolare, gli studiosi analizzeranno gli effetti delle condizioni antartiche sul microbiota intestinale e sul benessere psicologico dei partecipanti alla missione. L’indagine consentirà di approfondire la risposta dell’organismo umano alle particolari condizioni ambientali e di isolamento che caratterizzano la vita nella stazione. Concordia ospiterà inoltre due progetti sviluppati da gruppi di ricerca stranieri nell’ambito di POLARIN (Polar Research Infrastructure Network), il programma europeo che favorisce l’accesso delle équipe internazionali alle infrastrutture di ricerca polari. Gli studi saranno dedicati ai microrganismi trasportati dall’aria e alle caratteristiche dell’alta atmosfera sopra il polo geomagnetico.

Inverno polare fino a -80°C: tredici esperti resteranno isolati per nove mesi

Una delle fasi più impegnative della spedizione riguarderà la permanenza invernale a Concordia. La missione sarà guidata da Riccardo Scipinotti dell’ENEA e vedrà alternarsi nella stazione circa 45 professionisti tra ricercatori e personale tecnico. Tra loro ci sarà il nuovo equipaggio degli invernanti, o winterover, composto da 13 membri: sei italiani, sei francesi e una medica britannica dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA). Il gruppo avrà il compito di mantenere operativa la stazione e garantire la continuità delle attività scientifiche durante i nove mesi dell’inverno polare, da inizio febbraio a inizio novembre. In questo periodo il personale dovrà affrontare condizioni particolarmente difficili, caratterizzate da isolamento completo e temperature che possono raggiungere i -80°C. La continuità delle osservazioni scientifiche dipenderà quindi dalla capacità dell’equipaggio di assicurare il funzionamento degli impianti e degli strumenti presenti nella base. Accanto alle attività di ricerca saranno effettuati interventi di manutenzione ordinaria delle due torri e degli shelter che compongono la stazione. Verranno inoltre sperimentati nuovi sistemi per ridurre l’accumulo di neve sulle infrastrutture. Proseguiranno anche i lavori iniziati nella precedente campagna per il completamento e la messa in esercizio del nuovo modulo acqua nell’area Summer Camp, un ulteriore intervento destinato al miglioramento delle dotazioni tecniche della struttura.

La rompighiaccio Laura Bassi verso il Mare di Ross: sette progetti tra geofisica e oceanografia

Un’altra componente della 42ª Spedizione italiana in Antartide si svolgerà in mare, a bordo della nave oceanografica rompighiaccio Laura Bassi, che sarà impegnata in un programma scientifico articolato nel Mare di Ross. Nel corso di circa due mesi di operazioni saranno sviluppati cinque progetti di ricerca nazionali e due internazionali, dedicati principalmente alla geofisica e all’oceanografia. Le attività saranno distribuite in due distinti periodi operativi, denominati leg, ciascuno della durata di circa un mese. La nave è salpata a metà ottobre dal porto di Civitavecchia ed è attualmente in navigazione verso la Nuova Zelanda. A fine dicembre partirà dal porto neozelandese di Lyttelton per prendere ufficialmente parte alla campagna antartica del PNRA. Il primo leg avrà inizio alla fine di dicembre e comprenderà tre progetti di ricerca scientifica, oltre alle attività di supporto scientifico dell’Istituto Idrografico della Marina. Questa prima fase terminerà alla fine di gennaio 2027, quando la rompighiaccio raggiungerà la stazione Mario Zucchelli. La sosta permetterà di effettuare il rifornimento delle due basi antartiche con materiali, combustibili e beni necessari alla prosecuzione della spedizione, oltre a consentire un parziale ricambio del personale tecnico-scientifico imbarcato. La seconda fase della campagna oceanografica sarà invece destinata al completamento delle attività di due progetti scientifici già avviati nelle precedenti spedizioni e allo svolgimento di due progetti di ricerca internazionali. Considerando l’intero programma logistico e scientifico, la Laura Bassi sarà impiegata per oltre 220 giorni, con il coinvolgimento di 45 unità di personale tecnico-scientifico.

Università di Messina protagonista della spedizione: Pasquale Castagno coordinerà la prima fase scientifica

Tra i protagonisti della missione a bordo della Laura Bassi figura anche Pasquale Castagno dell’Università di Messina, al quale è affidato il ruolo di coordinatore scientifico del primo leg della campagna oceanografica. Castagno seguirà quindi il coordinamento scientifico della prima fase delle attività previste nel Mare di Ross, che prenderà il via a fine dicembre e si concluderà alla fine di gennaio 2027. La responsabilità complessiva della missione sulla nave sarà affidata a Fabrizio Zgur dell’OGS, mentre il coordinamento scientifico del secondo leg spetterà a Emanuela Frapiccini del CNR-IRBIM.

Antartide, 27 militari italiani a supporto della ricerca e delle operazioni scientifiche

La spedizione coinvolgerà anche le Forze Armate italiane, che parteciperanno con 27 esperti militari appartenenti all’Esercito, alla Marina, all’Aeronautica e all’Arma dei Carabinieri. Il personale militare metterà a disposizione competenze specialistiche per affiancare sul campo ricercatori e ricercatrici durante le diverse fasi della missione. Il contributo riguarderà in particolare il supporto alle campagne scientifiche esterne e subacquee e lo svolgimento delle operazioni aeree necessarie alle attività antartiche. Alle operazioni prenderanno parte anche due componenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, integrando il dispositivo tecnico e logistico mobilitato per la spedizione.