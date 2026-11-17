Problemi per diversi servizi Apple oggi, martedì 17 novembre 2026. Il sito Downdetector, piattaforma specializzata nel monitoraggio delle anomalie dei servizi digitali, evidenzia una serie di disservizi segnalati dagli utenti che interessano alcune delle principali piattaforme dell’azienda statunitense. Le segnalazioni arrivano sia dall’Italia sia da altri Paesi. Le anomalie riguardano in particolare Apple Pay, iCloud, App Store e Apple Support, servizi utilizzati rispettivamente per i pagamenti digitali, l’archiviazione e la sincronizzazione dei dati, il download delle applicazioni e l’assistenza tecnica.

Apple Pay, iCloud e App Store: i servizi interessati dai problemi

Le segnalazioni raccolte da Downdetector coinvolgono diversi servizi dell’ecosistema Apple, interessando piattaforme con funzionalità differenti. Tra questi figura Apple Pay, il sistema di pagamento digitale dell’azienda, insieme a iCloud, il servizio cloud che consente di archiviare e sincronizzare dati e contenuti tra i dispositivi Apple. Le anomalie segnalate interessano anche l’App Store, la piattaforma dedicata alla distribuzione e al download delle applicazioni, e Apple Support, il servizio attraverso il quale l’azienda fornisce assistenza ai propri utenti.

Problemi Apple oggi 17 novembre: segnalazioni in Italia e all’estero

Il fenomeno non riguarda soltanto il territorio italiano. Secondo quanto emerge da Downdetector, le segnalazioni di problemi ai servizi Apple provengono anche da altri Paesi, evidenziando anomalie rilevate dagli utenti su più mercati. La piattaforma monitora il funzionamento dei servizi digitali attraverso le segnalazioni ricevute, permettendo di individuare eventuali aumenti delle anomalie riportate dagli utilizzatori. Le segnalazioni sui servizi Apple del 17 novembre coinvolgono dunque più piattaforme dell’ecosistema dell’azienda, dai pagamenti ai servizi cloud, fino alla distribuzione delle applicazioni e all’assistenza.