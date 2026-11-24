È decollato dalla base spaziale europea di Kourou, nella Guyana Francese, il razzo Ariane 6 con a bordo 36 satelliti della costellazione Leo di Amazon, il progetto con cui il colosso fondato da Jeff Bezos punta a portare la connessione internet satellitare su scala globale. Il lancio è avvenuto dopo il rinvio del 23 novembre, quando un problema tecnico ai sistemi di supporto a terra aveva costretto a interrompere il conto alla rovescia. Superato l’inconveniente, il vettore europeo è riuscito a partire regolarmente. Tutte le fasi iniziali del volo si sono svolte senza anomalie e il rilascio dei satelliti nell’orbita terrestre bassa è previsto dopo 2 ore e 4 minuti dal decollo.

Per Ariane 6 si tratta del 10° volo dal debutto, avvenuto nel luglio 2024. Per Amazon, invece, la missione rappresenta un ulteriore tassello nella costruzione della propria infrastruttura spaziale: l’obiettivo finale è mettere in orbita circa 3.200 satelliti per garantire servizi di connettività internet a livello mondiale. Attualmente, la costellazione può contare su circa 400 satelliti già lanciati. Il nuovo carico assume un’importanza particolare anche alla luce dell’insuccesso registrato all’inizio di questo mese, quando il razzo Vulcan della United Launch Alliance (ULA), impegnato in una precedente missione per Amazon, non è riuscito a raggiungere l’orbita a causa di un’anomalia verificatasi durante il lancio, compromettendo il dispiegamento dei satelliti.

La strategia di Amazon, tuttavia, non si affida a un unico vettore. Oltre ad Ariane 6 e Vulcan, l’azienda ha infatti prenotato capacità di lancio anche a bordo dell’Atlas V di ULA, del New Glenn di Blue Origin e del Falcon 9 di SpaceX. Proprio SpaceX rappresenta il principale concorrente nella sfida per il mercato dell’internet satellitare. La società di Elon Musk ha già consolidato la propria presenza con Starlink, una rete che conta oltre 11mila satelliti operativi. Una competizione che si gioca non soltanto sulla tecnologia e sulla copertura globale, ma anche sulla capacità di portare in orbita migliaia di satelliti in tempi sempre più rapidi.