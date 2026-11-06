Arriva la Superluna del Castoro: lo spettacolo nel cielo di novembre anticipa l’evento mozzafiato di Natale

Il cielo autunnale si prepara a regalare uno spettacolo astronomico di grande fascino che terrà tutti con il naso all’insù. Martedì 24 novembre potremo ammirare in tutto il suo splendore la famosa Luna del Castoro, il 3° e ultimo plenilunio della stagione per quanto riguarda l’emisfero Nord. Questo evento cosmico segna l’inizio di una serie straordinaria di 4 Superlune consecutive che illumineranno le nostre notti. Basterà volgere lo sguardo verso Est subito dopo il tramonto del Sole per godere della visuale migliore in assoluto. La Luna sorgerà infatti sull’orizzonte orientale offrendo una magnifica illusione ottica che la farà apparire gigantesca rispetto agli edifici e agli alberi circostanti.

I segreti e i nomi della Luna del Castoro

La tradizione nordamericana associa questo periodo dell’anno ai castori che costruiscono laboriosamente le dighe prima dell’arrivo del gelo invernale. Esistono numerose altre affascinanti denominazioni per questa Luna Piena. I nativi americani la chiamavano anche Luna del Gelo, Luna Quercia o Luna della Neve, mentre le antiche tradizioni celtiche la ricordano come Luna del Lutto o Luna delle Profondità Oscure. Dal punto di vista scientifico, il 24 novembre la Luna raggiungerà il perigeo, ovvero il punto della sua orbita ellittica più vicino alla Terra. Le leggi di Keplero spiegano infatti che la distanza tra i corpi celesti nello Spazio varia costantemente. Per il nostro sistema Terra-Luna, questa variazione di distanza raggiunge circa il 13% nell’arco di un singolo mese.

Quando osservare la 1ª Superluna e l’attesa per dicembre

Per catturare il momento perfetto, bisogna attendere il sorgere della Luna la sera del 24 novembre. Sebbene il disco lunare appaia quasi pieno per circa 3 notti di fila, il picco esatto di illuminazione avverrà durante le ore diurne e ciò non offre la stessa magia del crepuscolo. Quando il paesaggio è ancora parzialmente illuminato dal Sole, il contrasto rende la visione del sorgere lunare assolutamente indimenticabile.

Questo evento di novembre rappresenta un fantastico preludio per ciò che accadrà il mese prossimo. A dicembre, il Sistema Solare ci regalerà la gigantesca Luna Fredda, la Superluna di Natale. Il picco esatto si verificherà il 24 dicembre, proprio in coincidenza con la Vigilia. Sarà l’avvicinamento maggiore dal 2018 e si confermerà in assoluto come il plenilunio più grande e luminoso di tutto il 2026.