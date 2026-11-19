In Italia si stima che siano circa 300.000 le persone affette da asma grave e che sei pazienti su dieci non riescano a raggiungere un adeguato controllo della malattia. Una condizione che compromette la qualità della vita e determina un impatto significativo sul sistema sanitario, considerando che proprio i pazienti con asma non controllata assorbono fino all’80% delle risorse complessivamente destinate all’asma. È da questi numeri e dalla necessità di ripensare l’assistenza alle persone con patologie respiratorie croniche che nasce il Manifesto “Il tempo della cura”, presentato oggi, 19 novembre, a Roma, nell’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute. Il documento è stato presentato durante il convegno istituzionale “L’Innovazione Terapeutica per la Longevità e l’Invecchiamento in Salute – Nuovi modelli di aderenza e sostenibilità del SSN nelle patologie respiratorie croniche”, promosso da Fondazione Longevitas. Al centro dell’iniziativa, sei impegni per migliorare la gestione delle malattie respiratorie, favorire l’accesso all’innovazione terapeutica e riconoscere l’aderenza alle terapie come un indicatore della qualità dell’assistenza, anziché come una responsabilità attribuibile esclusivamente al paziente. Il Manifesto, aperto alla sottoscrizione di associazioni di pazienti, società scientifiche, professionisti sanitari e istituzioni, propone un cambiamento nell’organizzazione dei percorsi di cura, con particolare attenzione all’asma grave e alla rinosinusite cronica con poliposi nasale, due condizioni che spesso convivono nella stessa persona e che richiedono un approccio coordinato tra diverse specialità mediche.

Asma grave e poliposi nasale: le conseguenze delle malattie respiratorie non controllate

Il problema del mancato controllo delle patologie respiratorie croniche non riguarda soltanto la persistenza dei sintomi, ma coinvolge anche il tempo necessario per ottenere una diagnosi, l’accesso alle visite specialistiche, la continuità terapeutica e le conseguenze delle riacutizzazioni sulla vita quotidiana. Per molte persone, infatti, tra la diagnosi e il raggiungimento di una condizione clinica realmente controllata trascorrono anni. Un periodo durante il quale possono accumularsi visite, accessi ospedalieri, difficoltà lavorative e necessità assistenziali che coinvolgono anche i familiari. Accanto all’asma grave, un’altra patologia al centro del confronto è la rinosinusite cronica, che interessa circa l’11% della popolazione adulta europea. Fino a un terzo delle persone affette da questa condizione sviluppa poliposi nasale, mentre fino al 40% continua a manifestare sintomi non controllati nonostante il ricorso alle terapie e alla chirurgia. Le due patologie condividono spesso lo stesso meccanismo infiammatorio e possono presentarsi contemporaneamente. Nonostante questa relazione, la loro gestione avviene ancora frequentemente attraverso percorsi distinti, con il coinvolgimento di specialisti diversi, appuntamenti separati e la necessità per il paziente di ricostruire ripetutamente la propria storia clinica. Il superamento di questa frammentazione rappresenta uno degli obiettivi centrali del Manifesto, che chiede di costruire un percorso assistenziale unico e integrato, capace di prendere in carico la persona nella complessità delle sue condizioni respiratorie.

Aderenza terapeutica e qualità delle cure: la proposta di Fondazione Longevitas

Uno degli elementi qualificanti del documento riguarda il significato attribuito all’aderenza terapeutica, cioè alla continuità con cui il paziente segue il trattamento previsto dal proprio percorso clinico. Secondo l’impostazione proposta da Fondazione Longevitas, questo parametro deve essere considerato un risultato del sistema di assistenza e non una colpa individuale di chi incontra difficoltà nel seguire le prescrizioni. L’obiettivo è fare in modo che l’aderenza venga riconosciuta e misurata all’interno dei Percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA) e dei sistemi regionali di valutazione, affiancandola agli indicatori tradizionalmente utilizzati per monitorare consumi e spesa sanitaria. “Quando una malattia respiratoria non è controllata – ha dichiarato Eleonora Selvi, presidente di Fondazione Longevitas – il primo costo lo pagano le persone in tempo: il tempo per arrivare a una diagnosi, quello passato in ospedale, le giornate di lavoro perse dai pazienti e dai familiari che li accompagnano. Con questo Manifesto chiediamo che l’aderenza venga letta per quello che è, cioè un indicatore della qualità del percorso di cura, e che entri nei Pdta e nei sistemi regionali di valutazione. Curare bene oggi una malattia cronica significa anche permettere alle persone di invecchiare meglio domani”. Il tema dell’aderenza si intreccia così con quello della longevità e dell’invecchiamento in salute. Una gestione più efficace delle malattie croniche viene considerata non soltanto una risposta ai bisogni clinici presenti, ma anche una condizione necessaria per preservare nel tempo autonomia e qualità della vita.

Farmaci innovativi e terapie a lunga durata: il ruolo delle istituzioni

L’accesso ai farmaci innovativi e la possibilità di semplificare gli schemi terapeutici sono stati tra gli argomenti affrontati nel confronto istituzionale. In particolare, l’attenzione si è concentrata sulle terapie long acting, caratterizzate da intervalli più lunghi tra le somministrazioni, e sulle opportunità che possono offrire per migliorare la continuità dei trattamenti. “L’impegno delle istituzioni – ha affermato l’onorevole Simona Loizzo, XII Commissione Affari sociali, Camera dei Deputati – è favorire l’entrata in vigore di tutti questi farmaci innovativi long acting che, oltre a migliorare l’adesione del paziente alla terapia, migliorano sostanzialmente la qualità di vita del paziente, perché fare una somministrazione mensile, annuale o trimestrale impatta sicuramente moltissimo nella qualità della vita del paziente e ne aumenta l’adesione al protocollo clinico con una maggiore percentuale di guarigione del paziente. Oggi – ha proseguito – bisogna pensare che, allungandosi la vita media dei nostri pazienti, dal punto di vista istituzionale noi dobbiamo creare una rete scheletrica di sostegno all’invecchiamento dei pazienti attraverso un invecchiamento attivo, favorendo il moto, stili di vita più corretti ma anche una maggiore qualità dei farmaci che arrivano al letto del nostro paziente anziano, oltre a una serie di dispositivi medici che lo possono assistere nel percorso patologico a distanza proprio per rendere le cure più disponibili a casa, al domicilio del paziente”. La prospettiva delineata comprende quindi sia la disponibilità delle nuove soluzioni farmacologiche sia il rafforzamento dell’assistenza territoriale e domiciliare, anche mediante strumenti tecnologici in grado di sostenere il monitoraggio a distanza.

Prevenzione, diagnosi precoce e telemedicina per una sanità più sostenibile

Il rapporto tra innovazione sanitaria, prevenzione e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale è stato approfondito anche dall’onorevole Gian Antonio Girelli, componente della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati, che ha richiamato l’importanza di una presa in carico capace di accompagnare le persone durante l’invecchiamento. “Parlare di innovazione è di fondamentale importanza – ha sottolineato Girelli – perché la sanità del futuro deve basarsi su prevenzione e innovazione e farlo a 360 gradi, coinvolgendo anche la fascia di popolazione più anziana lo è ancora di più, perché non dimentichiamo che in un anziano la diagnosi precoce significa molte volte salvare la qualità della sua vita negli anni che gli rimangono da vivere, perché un acuirsi di una patologia significa molte volte proprio lo spegnersi dell’attività di una persona. E innovazione significa riuscire a fare delle diagnosi precoci, riuscire a mettere a disposizione i farmaci migliori, usare la telemedicina per controlli puntuali che le terapie vengono seguite. Prendersi cura a tutto campo della persona è un tema che riguarda la sanità, è un tema che riguarda il sociale, perché non dimentichiamo mai che spesso e volentieri la persona anziana non sempre ha un contesto familiare o sociale che la aiuta, ha bisogno quindi di un supporto. Da questo punto di vista un’alleanza col terzo settore, la rete degli amministratori locali, è davvero fondamentale. Insomma, una sfida che riguarda davvero tutti nella quale vale proprio la pena di investire. Da questo dipenderà la qualità della nostra vita futura e anche la sostenibilità del Servizio sanitario, perché non dimentichiamo mai che prevenire, fare diagnosi precoce e fare delle terapie adeguate significa risparmiare in spesa sanitaria diretta e in spesa socio-economica indiretta che sempre c’è quando c’è un’insorgenza sanitaria”.

Nel ragionamento sviluppato durante l’incontro, la telemedicina assume un ruolo di supporto alla continuità assistenziale, mentre la diagnosi precoce e l’utilizzo di terapie adeguate vengono collegati alla possibilità di contenere sia i costi sanitari diretti sia le conseguenze economiche e sociali delle malattie. Un ulteriore elemento riguarda il coinvolgimento del terzo settore e degli amministratori locali, considerato particolarmente importante per le persone anziane che non dispongono di un adeguato sostegno familiare o sociale.

Innovazione terapeutica e presa in carico: il contributo di GSK Italia

Alla discussione sull’evoluzione delle terapie si è affiancata una riflessione sulla capacità del sistema sanitario di trasformare il progresso scientifico in benefici concreti per le persone. Il valore dell’innovazione è stato collegato non soltanto alla disponibilità di nuovi trattamenti, ma anche alla qualità dei servizi e all’integrazione tra i diversi soggetti coinvolti nell’assistenza. “L’innovazione”, ha evidenziato Maria Sofia Rosati, Direttore Medico di GSK Italia, “può esprimere pienamente il proprio valore quando si traduce in un miglioramento concreto del percorso di cura delle persone. Per questo, accanto alla ricerca di nuove soluzioni terapeutiche, è fondamentale continuare a lavorare sulla qualità della presa in carico, sull’aderenza e sull’integrazione tra i diversi attori del sistema. Il confronto tra istituzioni, comunità scientifica e associazioni di pazienti è essenziale per individuare insieme i bisogni ancora aperti e costruire risposte sempre più efficaci e vicine alle persone”. La collaborazione tra istituzioni, società scientifiche, professionisti sanitari e associazioni dei pazienti costituisce uno degli elementi su cui si fonda la proposta di riorganizzazione dei percorsi assistenziali contenuta nel Manifesto.

Il Manifesto “Il tempo della cura”: i sei impegni per cambiare l’assistenza respiratoria

Il documento presentato al Ministero della Salute individua sei impegni che riguardano l’aderenza terapeutica, l’accesso all’innovazione, l’integrazione specialistica, la semplificazione delle terapie, la valutazione degli esiti e la comunicazione tra professionisti sanitari e pazienti. Il primo principio stabilisce che l’aderenza è un esito di cura e non una colpa del paziente. La continuità dei trattamenti deve quindi diventare un risultato misurabile nei PDTA e nei sistemi regionali di valutazione, accanto agli indicatori relativi al consumo di prestazioni e alla spesa. Il secondo impegno riguarda l’accesso equo e tempestivo all’innovazione terapeutica, indipendentemente dal territorio di residenza. Il Manifesto chiede di ridurre il tempo che intercorre tra l’autorizzazione nazionale dei trattamenti e la loro effettiva disponibilità nelle Regioni, adottando criteri di eleggibilità omogenei e garantendo l’accesso alle visite, agli esami diagnostici, al follow-up e ai centri specialistici.

Il terzo punto, sintetizzato nel principio “Una persona sola, un percorso solo”, propone la realizzazione di percorsi integrati tra pneumologia, otorinolaringoiatria, allergologia, immunologia e medicina generale. Il documento riconosce un ruolo specifico al medico di famiglia e alle Case della Comunità, nell’obiettivo di superare la gestione separata di patologie che possono condividere caratteristiche cliniche e meccanismi infiammatori. Il quarto impegno afferma che a una terapia semplice deve corrispondere un percorso più solido. La semplificazione degli schemi terapeutici non deve comportare una riduzione dell’attenzione assistenziale: il tempo reso disponibile deve essere reinvestito nella relazione tra professionista e paziente e nel monitoraggio delle condizioni cliniche, anche attraverso il ricorso alla telemedicina. Il quinto principio introduce la necessità di misurare gli aspetti che incidono realmente sulla vita delle persone. In questa prospettiva, gli esiti riferiti direttamente dai pazienti, indicati come PROMs, la loro esperienza nell’utilizzo dei servizi sanitari, misurata attraverso i PREMs, e gli indicatori della qualità della vita devono trovare uno spazio stabile nei sistemi di valutazione dei percorsi assistenziali e nei registri. Il sesto impegno riguarda la comunicazione medico-paziente e parte dal principio secondo cui “L’aderenza si costruisce con le parole, prima che con le prescrizioni”. Il tempo dedicato all’ascolto, alla spiegazione delle terapie e alla condivisione delle informazioni viene riconosciuto come parte integrante della cura. Il documento chiede inoltre professionisti adeguatamente formati e il coinvolgimento delle associazioni dei pazienti nella preparazione dei materiali informativi e nei programmi di educazione terapeutica.

Un percorso integrato tra pneumologi, allergologi, otorinolaringoiatri e medici di famiglia

La necessità di superare la frammentazione assistenziale è stata approfondita durante il secondo panel del convegno, dedicato al rapporto tra alte e basse vie aeree e alla gestione delle patologie che coinvolgono contemporaneamente diversi distretti dell’apparato respiratorio. Al confronto hanno partecipato Nicola Scichilone, presidente eletto SIP/IRS, Michele Barbara, presidente SIOeChCF, Vincenzo Patella, past president SIAAIC, Raffaele Scala, presidente AIPO, Lorenzo Cecchi, past president AAIITO, Rosanna Cantarini, del Direttivo Nazionale SIMG, e Pierluigi Bartoletti, vice segretario vicario FIMMG. La discussione ha evidenziato la necessità di definire percorsi formalizzati di collaborazione tra le diverse specialità, attraverso criteri condivisi che consentano di individuare precocemente i pazienti la cui malattia non risulta adeguatamente controllata. Un aspetto specifico ha riguardato il collegamento tra Pronto Soccorso e centri specialistici, da rendere strutturato dopo ogni riacutizzazione. L’obiettivo è assicurare una maggiore continuità della presa in carico anche nei momenti successivi agli episodi acuti, evitando che l’assistenza si esaurisca con il singolo intervento sanitario.

L’impatto economico e sociale delle cure: il confronto al Ministero della Salute

Il convegno ha affrontato anche le implicazioni economiche dell’innovazione terapeutica nelle malattie respiratorie croniche, con particolare riferimento al rapporto tra aderenza, modelli organizzativi e sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Nel primo panel sono intervenuti Francesco Saverio Mennini, responsabile del Dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del SSN del Ministero della Salute, ed Eugenio Di Brino, Altems Advisory – Università Cattolica del Sacro Cuore. La sessione è stata dedicata all’impatto economico e sociale dell’innovazione terapeutica, dell’aderenza e della presa in carico, tre dimensioni strettamente collegate nella prospettiva di un’organizzazione sanitaria capace di rispondere ai bisogni delle persone con patologie croniche. Per il Ministero della Salute è intervenuto anche Alessio Nardini, direttore generale della Direzione generale dei corretti stili di vita e dei rapporti con l’ecosistema. Ai lavori istituzionali hanno preso parte l’onorevole Simona Loizzo e l’onorevole Gian Antonio Girelli, entrambi componenti della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati. È intervenuta inoltre, in collegamento video, la senatrice Elena Murelli, componente della 10ª Commissione Affari sociali, sanità, lavoro del Senato della Repubblica.

Longevità e qualità della vita: le associazioni dei pazienti al centro del confronto

Il terzo panel ha concentrato l’attenzione sulla relazione tra malattie respiratorie croniche, longevità e qualità della vita, dando spazio anche al punto di vista delle organizzazioni che rappresentano le persone direttamente coinvolte nei percorsi assistenziali. Alla sessione hanno partecipato Eleonora Selvi, presidente di Fondazione Longevitas, Deborah Diso, responsabile Progetti istituzionali dell’Associazione Nazionale Pazienti “Respiriamo Insieme” APS, e Sandra Frateiacci, vicepresidente nazionale di FederAsma e Allergie ODV e presidente di ALAMA APS. Il coinvolgimento delle associazioni costituisce un elemento fondamentale anche nella costruzione degli indicatori proposti dal Manifesto, che affiancano alle valutazioni cliniche tradizionali la misurazione della qualità della vita e dell’esperienza delle persone nell’accesso ai servizi e nella continuità delle terapie. La prospettiva è quella di attribuire un peso stabile ai risultati percepiti dai pazienti, considerando la gestione della malattia anche in relazione all’autonomia personale, alla vita quotidiana e alla possibilità di affrontare l’invecchiamento mantenendo condizioni di salute migliori.

L’appello alle Regioni e alle istituzioni nazionali: l’aderenza terapeutica diventi una priorità del SSN

Il Manifesto “Il tempo della cura” si conclude con una richiesta rivolta alle istituzioni nazionali e regionali: inserire l’aderenza terapeutica tra gli obiettivi espliciti delle politiche sanitarie dedicate alla cronicità respiratoria e riconoscere il valore dell’innovazione capace di semplificare e migliorare i percorsi assistenziali. Il documento propone di considerare queste innovazioni non come un costo aggiuntivo, ma come un investimento sulla salute delle persone e sulla sostenibilità del Servizio Sanitario Nazionale. Una prospettiva che collega l’efficacia dei trattamenti alla capacità di organizzare servizi accessibili, continui e coordinati, riducendo gli ostacoli che possono compromettere il controllo delle patologie. Con l’apertura alla sottoscrizione di società scientifiche, associazioni di pazienti, professionisti sanitari e istituzioni, Fondazione Longevitas punta a costruire una convergenza attorno ai sei principi del Manifesto, affinché aderenza terapeutica, accesso all’innovazione e qualità dell’assistenza assumano un ruolo riconoscibile nella programmazione e nella valutazione delle cure per le malattie respiratorie croniche.