Aspromonte, 69enne si perde nel bosco mentre cerca funghi: salvato dai Vigili del Fuoco grazie al GPS

Un pomeriggio trascorso alla ricerca di funghi nei boschi dell’Aspromonte ha rischiato di trasformarsi in una disavventura per un uomo di 69 anni, che ha perso l’orientamento in una zona boschiva del territorio comunale di Roccaforte del Greco, in provincia di Reggio Calabria. L’allarme è scattato quando i familiari, non vedendolo tornare al punto in cui era stata parcheggiata l’automobile e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. Grazie al coordinamento della Sala Operativa dei Vigili del Fuoco e all’utilizzo delle coordinate GPS, il 69enne è stato individuato e raggiunto in breve tempo. L’intervento si è concluso con esito positivo: l’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute e riaccompagnato dai soccorritori dai propri familiari.

Roccaforte del Greco, 69enne disperso nei boschi durante una ricerca di funghi

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 10 novembre, in un’area boschiva di Roccaforte del Greco, nel cuore dell’Aspromonte. Il 69enne si trovava nella zona insieme ad altri tre familiari per una ricerca di funghi quando, durante l’attività, ha perso l’orientamento, non riuscendo a fare ritorno al punto di partenza. La situazione di difficoltà è emersa quando gli altri tre componenti del gruppo hanno raggiunto l’autovettura parcheggiata lungo la strada principale. Non vedendo arrivare il loro congiunto, hanno cercato di contattarlo telefonicamente, senza però riuscire a stabilire una comunicazione. A complicare la situazione è stata la totale assenza di copertura della rete telefonica nella zona. I familiari, infatti, non potevano raggiungere telefonicamente il 69enne e non erano neppure nelle condizioni di effettuare direttamente una chiamata di emergenza dal punto in cui si trovavano.

L’allarme lanciato dai familiari grazie all’aiuto di un automobilista

Di fronte all’impossibilità di comunicare con il disperso e di contattare autonomamente i soccorsi, i tre familiari hanno deciso di chiedere aiuto a un automobilista di passaggio. Hanno quindi fermato un’autovettura in transito, spiegando al conducente la situazione e chiedendogli di effettuare la chiamata di emergenza da un punto in cui fosse disponibile il segnale telefonico. È stato questo passaggio a consentire l’attivazione della macchina dei soccorsi. Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria ha immediatamente disposto l’invio sul posto di una squadra del distaccamento di Melito Porto Salvo, incaricata di avviare le operazioni di ricerca nella zona boschiva.

Vigili del Fuoco in azione in Aspromonte: decisiva la posizione GPS del disperso

Mentre la squadra raggiungeva l’area interessata, gli operatori della Sala Operativa sono riusciti a stabilire un contatto telefonico con il 69enne. Durante la comunicazione, i Vigili del Fuoco hanno fornito all’uomo le indicazioni necessarie per condividere la propria posizione GPS, permettendo così di individuare il punto in cui si trovava. Le coordinate geografiche acquisite sono state immediatamente trasmesse alla squadra impegnata sul territorio, consentendo ai soccorritori di indirizzare le ricerche verso la posizione segnalata. L’utilizzo della geolocalizzazione si è rivelato determinante per il buon esito dell’intervento, permettendo ai Vigili del Fuoco di raggiungere il disperso senza dover procedere a una ricerca estesa nell’area boschiva.

Uomo ritrovato dopo dieci minuti di ricerche: sta bene

Una volta ricevute le coordinate GPS, i Vigili del Fuoco di Melito Porto Salvo hanno avviato le operazioni di ricerca e, dopo circa dieci minuti di attività, sono riusciti a raggiungere il 69enne. L’uomo è stato ritrovato in buone condizioni di salute e non si sono registrate conseguenze per la sua incolumità. Dopo averlo individuato, i soccorritori lo hanno accompagnato fino all’autovettura parcheggiata lungo la strada principale, dove si trovavano ad attenderlo i tre familiari che avevano lanciato l’allarme. L’operazione si è quindi conclusa positivamente, grazie alla tempestiva attivazione dei soccorsi, alla collaborazione tra gli operatori della Sala Operativa e la squadra intervenuta sul posto e alla possibilità di utilizzare la posizione GPS per localizzare con precisione il disperso.