Attacco hacker ai supermercati, Piantedosi: “siamo preoccupati, presumibile azione coordinata”

L’attacco informatico alla catena del freddo dei supermercati assume una dimensione internazionale. A esprimere forte preoccupazione è il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenuto sulla vicenda e sulle attività avviate per chiarire l’origine degli attacchi. Interpellato sugli attacchi informatici ai sistemi della catena del freddo dei supermercati, il titolare del Viminale ha evidenziato la portata europea degli episodi e la possibilità che dietro quanto accaduto vi sia un’iniziativa organizzata. “Siamo preoccupati, è avvenuto in più Paesi europei ed è presumibilmente un’iniziativa coordinata a livello europeo da parte di qualcuno che ha un contenuto di un’ostilità evidente. Sono all’opera i nostri tecnici sia dell’agenzia per la cybersicurezza che gli esperti della polizia postale. Confidiamo di vederci chiaro in breve tempo”.

Cyberattacchi in Europa, al lavoro Agenzia per la cybersicurezza e Polizia Postale

Per fare luce sugli attacchi hacker ai supermercati sono già impegnati gli specialisti dell’Agenzia per la cybersicurezza e gli esperti della Polizia Postale, come confermato dal Ministro dell’Interno. L’attività dei tecnici è finalizzata a chiarire quanto accaduto, in un contesto nel quale il possibile collegamento tra gli episodi registrati in diversi Paesi europei rappresenta uno degli aspetti più rilevanti. Piantedosi ha inoltre espresso la fiducia che si possa arrivare a fare chiarezza in tempi brevi. L’attenzione delle autorità è dunque concentrata sull’origine degli attacchi informatici e sulla verifica dell’ipotesi di un’iniziativa coordinata, alla luce della preoccupazione manifestata dal titolare del Viminale.