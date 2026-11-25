Doveva essere una vacanza indimenticabile nel Sud Italia per festeggiare il sessantesimo compleanno del marito, ma il viaggio si è trasformato in un’odissea burocratica degna di un film. Protagonista di questa incredibile disavventura è Paula Pugh, una cittadina britannica originaria del Norfolk, che appena scesa da un volo Ryanair proveniente da Londra Stansted è stata fermata, trattenuta dalla polizia e rimpatriata con la forza nel Regno Unito a causa di un banale quanto devastante errore informatico.

La vicenda, esplosa sui media britannici dopo essere stata portata alla luce dal celebre esperto di viaggi e giornalista Simon Calder, sta facendo il giro del mondo e accende un faro preoccupante sui malfunzionamenti del nuovo sistema di controllo alle frontiere europee. Un meccanismo digitale pensato per snellire e rendere più sicuri gli ingressi nell’area Schengen, ma che in questi mesi sta mettendo in ginocchio migliaia di turisti extra-UE e creando disagi senza precedenti negli aeroporti di tutto il continente.

Dal volo Ryanair da Londra Stansted al fermo immediato: cosa è successo a Reggio Calabria

Tutto ha avuto inizio nel momento in cui la donna è atterrata all’aeroporto di Reggio Calabria, giungendo in Italia a bordo di un collegamento Ryanair decollato dallo scalo di Londra Stansted. Quella che doveva essere una semplice e veloce procedura di ingresso nel territorio italiano si è trasformata in un incubo nel giro di pochissimi istanti. Al passaggio davanti ai varchi di controllo di frontiera, gli agenti di polizia hanno bloccato Paula Pugh comunicandole che il terminale la segnalava per il cosiddetto overstaying, ovvero per aver superato il limite massimo di permanenza consentito nell’area Schengen.

Per i cittadini britannici e per tutti i viaggiatori provenienti da Paesi terzi, la normativa europea impone infatti la rigida regola dei 90 giorni nell’arco di 180 giorni. Superare questa soglia fa scattare immediatamente lo status di soggiorno irregolare, con conseguenze pesantissime che includono il respingimento alla frontiera e il rischio di sanzioni. Completamente incredula davanti all’accusa, la turista ha cercato subito di far ragionare gli ufficiali, spiegando con estrema chiarezza che si trattava di un evidente errore del sistema. La donna ha ribadito di essere appena scesa dal volo proveniente da Stansted e di non aver assolutamente sforato i giorni consentiti dalla legge. Nonostante la logica e la buona fede della passeggera, le sue parole non sono bastate a scalfire il responso automatico delle macchine di controllo, che hanno avuto la meglio sul buon senso umano.

Scortata dalla polizia fino all’aereo e costretta a pagare il rimpatrio: l’umiliazione in aeroporto

Nonostante la turista britannica fosse del tutto innocente e non avesse commesso alcuna violazione delle leggi sull’immigrazione, la procedura di respingimento è scattata in modo freddo e inflessibile. Secondo la dettagliata ricostruzione fornita da Simon Calder, Paula Pugh non è stata semplicemente invitata a ripartire, ma è stata fatta salire su un’auto della polizia insieme agli agenti in divisa e trasferita via terra verso lo scalo aeroportuale più vicino dotato di collegamenti diretti disponibili per il rientro immediato nel Regno Unito.

È stato proprio in quel momento che si è consumata la fase più umiliante e traumatica dell’intera vicenda. La donna è stata letteralmente scortata dalla polizia fino alla scaletta dell’aereo, sfilando davanti agli occhi increduli e curiosi di tutti gli altri passeggeri in attesa dell’imbarco, trattata alla stregua di una pericolosa criminale. Una volta salita a bordo del velivolo, le autorità di frontiera hanno consegnato il suo passaporto direttamente nelle mani del comandante dell’aereo, disponendo ufficialmente il suo rimpatrio forzato verso la Gran Bretagna.

Come se la vacanza rovinata, la festa di compleanno mandata all’aria e lo shock emotivo non fossero già abbastanza, al danno morale si è presto aggiunta una pesante beffa economica. Una volta rientrata a casa, Paula ha scoperto che Ryanair le ha addebitato il costo del volo di rimpatrio. Una prassi che lascia sgomenti i viaggiatori, ma che trova fondamento nelle rigide condizioni generali di trasporto della compagnia aerea low cost irlandese. Il regolamento del vettore stabilisce infatti che la compagnia non rimborsa mai i biglietti inutilizzati in caso di negato ingresso alla frontiera e si riserva il pieno diritto di addebitare direttamente sulla carta di credito o di debito utilizzata per la prenotazione originaria qualsiasi spesa sostenuta per conto del passeggero respinto.

Cos’è il sistema EES e perché un errore informatico può rovinare una vacanza

Per comprendere come sia potuto accadere un episodio così assurdo a una turista completamente in regola, bisogna analizzare il funzionamento del nuovo Entry/Exit System (EES) dell’Unione Europea. Introdotto in maniera graduale a partire dall’ottobre 2025 e diventato pienamente operativo il 10 aprile 2026 in 29 Paesi dell’area Schengen, tra cui l’Italia, la Francia, la Spagna e la Germania, questo ambizioso progetto tecnologico ha mandato definitivamente in pensione i vecchi e rassicuranti timbri manuali sul passaporto per tutti i cittadini non comunitari.

Con l’entrata in vigore dell’EES, ogni singolo ingresso e ogni singola uscita dalle frontiere esterne europee vengono registrati in formato esclusivamente digitale attraverso la raccolta di dati biometrici, ovvero la scansione facciale ad alta risoluzione e il rilevamento delle impronte digitali, che vengono poi associati elettronicamente al microchip del passaporto. Sulla carta, il sistema dovrebbe calcolare in automatico i giorni di permanenza residui di ogni viaggiatore. Il cortocircuito nasce però quando le autorità di frontiera, durante un viaggio precedente, mancano di registrare correttamente l’uscita di un passeggero dal territorio europeo a causa di un malfunzionamento dei varchi elettronici o di una svista operativa. Quando ciò accade, l’algoritmo dell’EES non riceve il segnale di partenza e continua a conteggiare il viaggiatore come se fosse rimasto ininterrottamente in Europa per mesi. Al viaggio successivo, il software rileva uno sforamento fittizio della regola dei 90 giorni e fa scattare automaticamente l’allarme rosso per soggiorno irregolare, intrappolando il malcapitato turista in una gabbia burocratica da cui è difficilissimo uscire sul posto.

Il caos negli aeroporti europei tra code chilometriche e voli persi

Quello capitato a Paula Pugh in Calabria non rappresenta affatto un incidente isolato, ma costituisce la punta dell’iceberg di un disagio sistemico che sta colpendo migliaia di viaggiatori britannici diretti in Europa. L’entrata a pieno regime del sistema biometrico ha scatenato pesanti ripercussioni operative in numerosi hub strategici, trasformando le partenze e gli arrivi in percorsi a ostacoli. Già nell’aprile 2026, l’Italia era finita al centro delle polemiche quando oltre cento passeggeri prenotati su un volo easyJet in partenza da Milano Linate e diretto a Manchester avevano perso l’aereo a causa delle code paralizzanti formatesi davanti ai nuovi varchi elettronici.

La situazione non è apparsa migliore oltremanica e nel resto del Mediterraneo. Nel maggio 2026, il porto di Dover nel Regno Unito è stato costretto a dichiarare lo stato di incidente critico dopo che i tempi di attesa ai controlli di frontiera hanno raggiunto la soglia limite delle quattro ore e mezza, mandando in tilt il traffico verso il continente. Pesanti rallentamenti e file estenuanti fino a due ore sono stati segnalati a più riprese anche in scali turistici di primaria importanza come Atene, oltre che in diversi aeroporti della Spagna e del Portogallo. Di fronte a uno scenario così critico, le proteste non arrivano più soltanto dalle associazioni dei consumatori, ma direttamente dai vertici dell’aviazione civile internazionale. Lo stesso Chief Operational Officer di Ryanair, Neal McMahon, non ha usato mezzi termini per commentare l’operato di Bruxelles, definendo pubblicamente la gestione e l’implementazione dell’EES da parte dell’Unione Europea un autentico disastro dall’inizio alla fine.

La denuncia di Simon Calder e il silenzio delle autorità italiane

Nel raccontare nei dettagli l’odissea di Paula Pugh all’interno del proprio seguitissimo podcast dedicato al mondo dei viaggi, Simon Calder ha espresso tutta la sua indignazione, definendo questa vicenda senza esitazione come il caso peggiore mai incontrato finora dall’avvio del nuovo sistema di frontiera. L’esperto ha sottolineato quanto sia inaccettabile che una cittadina rispettosa della legge, arrivata in Italia per celebrare una ricorrenza familiare importante, venga trattata come una fuorilegge e privata della propria libertà personale a causa di un bug informatico che le autorità non sono state in grado di verificare sul momento.

A rendere ancora più amara la situazione è il muro di gomma incontrato finora sul fronte istituzionale. Calder ha infatti rivelato che diverse autorità italiane sono state formalmente contattate per ottenere chiarimenti ufficiali sull’accaduto, comprendere perché non siano state effettuate verifiche incrociate e capire se la donna riceverà mai delle scuse o un rimborso per le spese ingiustamente sostenute. Al momento, tuttavia, da parte degli uffici competenti non è arrivata alcuna risposta ufficiale, lasciando un alone di incertezza e alimentando la frustrazione di chi viaggia frequentemente tra il Regno Unito e l’Italia.

Come difendersi dagli errori dell’EES: i consigli pratici per viaggiare sicuri

In attesa che i tecnici dell’Unione Europea riescano a correggere definitivamente i bug del sistema biometrico e che venga stabilita una procedura di emergenza rapida per sbloccare i falsi positivi in aeroporto, gli errori dell’EES continuano a generare enormi grattacapi e una forte preoccupazione tra i turisti. Per evitare di ritrovarsi bloccati ai controlli di frontiera e scongiurare il rischio concreto di un’espulsione ingiustificata, gli esperti del settore hanno diffuso una serie di consigli pratici fondamentali per tutti i viaggiatori extra-UE diretti verso l’area Schengen.

La prima e più importante precauzione consiste nel non affidarsi ciecamente al digitale, tornando a conservare prove cartacee dei propri viaggi. È caldamente raccomandato tenere sempre nel bagaglio a mano le carte d’imbarco stampate dei voli di rientro precedenti, accompagnate eventualmente da documenti recenti come gli estratti conto bancari o le ricevute di acquisti effettuati nel proprio Paese d’origine, così da poter dimostrare in modo inconfutabile agli agenti di frontiera di aver trascorso i mesi precedenti al di fuori dell’Unione Europea. In secondo luogo, prima di recarsi in aeroporto, è indispensabile consultare il contatore ufficiale online messo a disposizione dall’Unione Europea. Questo strumento permette di verificare in anticipo quanti giorni di permanenza risultano effettivamente registrati a proprio nome nel database dell’area Schengen, consentendo di individuare eventuali anomalie prima ancora di salire sull’aereo.

Si tratta di piccole attenzioni burocratiche che fino a poco tempo fa sarebbero sembrate anacronistiche nell’era dei viaggi digitali, ma che oggi possono fare la differenza tra l’inizio sereno di una vacanza al mare e un traumatico ritorno forzato a casa sotto scorta della polizia.