Australia, 17enne scompare nel bosco e sopravvive per sei giorni al gelo: ritrovato vivo con soltanto pochi graffi | VIDEO

Sei giorni disperso nella fitta vegetazione australiana, esposto a temperature notturne estremamente rigide e senza che si avessero notizie delle sue condizioni. Si è conclusa con un ritrovamento che ha commosso anche i soccorritori la vicenda di William, un ragazzo di 17 anni scomparso durante un campeggio nello Stato australiano di Victoria. Il giovane è stato individuato vivo giovedì mattina, dopo quasi una settimana di ricerche, ed è stato finalmente riabbracciato dalla famiglia. Nonostante la lunga permanenza nella natura selvaggia, le sue condizioni di salute sono risultate rassicuranti.

Australia, ragazzo di 17 anni disperso per sei giorni nei boschi vicino Melbourne

La vicenda è iniziata venerdì scorso, quando William, del quale non è stato reso pubblico il cognome, è scomparso durante un’escursione in campeggio con un amico. I due si trovavano in una zona caratterizzata da una vegetazione particolarmente fitta, a circa 180 chilometri a est di Melbourne, nello Stato di Victoria. La scomparsa del diciassettenne ha fatto scattare un’imponente operazione di ricerca. A destare particolare preoccupazione erano soprattutto le temperature estremamente basse registrate durante le ore notturne, condizioni che avevano alimentato i timori delle autorità per la sua incolumità. Le operazioni hanno coinvolto diverse squadre specializzate, con l’impiego di unità cinofile della polizia, sommozzatori ed elicotteri. Per sei giorni i soccorritori hanno cercato il giovane nella vasta area di vegetazione, fino alla svolta arrivata nella mattinata di giovedì.

Il ritrovamento di William e il salvataggio con l’elicottero

La notizia più attesa è arrivata quando William è stato finalmente localizzato vivo. I soccorritori hanno provveduto a recuperarlo mediante un verricello, portandolo in salvo dopo i sei giorni trascorsi nella boscaglia australiana. Subito dopo il recupero, al ragazzo sono stati offerti una ciambella dolce e una bottiglia d’acqua. Successivamente è stato accompagnato in ospedale per sottoporsi agli accertamenti medici necessari a verificare le sue condizioni dopo la lunga permanenza all’aperto. Il diciassettenne è stato quindi riunito ai familiari, che hanno potuto constatare come, nonostante l’esperienza affrontata, non avesse riportato ferite significative.

La madre del ragazzo: “è in perfetta salute, sono al settimo cielo”

A raccontare le condizioni del giovane è stata la madre, Elizabeth Barkley, che ha parlato con i giornalisti dopo il ritrovamento del figlio. La donna ha spiegato che William presentava soltanto qualche piccolo graffio e appariva in buona forma fisica. “Sta bene, sembra che sia tutto a posto, è in perfetta salute”, ha dichiarato la madre, esprimendo il sollievo per la conclusione positiva delle ricerche. Elizabeth Barkley ha anche riferito un dettaglio importante sul comportamento del figlio durante i giorni trascorsi nella vegetazione: William sarebbe rimasto fermo in un unico punto, aspettando l’arrivo delle squadre di soccorso. “È semplicemente rimasto nello stesso posto e ha aspettato di essere salvato, sono al settimo cielo perché è vivo”, ha raccontato la donna. Al sollievo si è aggiunto anche un momento di ironia. Scherzando sulle conseguenze della disavventura, la madre ha dichiarato che il figlio sarebbe rimasto “in punizione per tutta la vita”, aggiungendo: “non uscirà mai più di casa”.

La commozione della polizia australiana dopo sei giorni di ricerche

Il ritrovamento del diciassettenne ha suscitato una forte emozione anche tra gli agenti impegnati nelle operazioni. La polizia dello Stato di Victoria ha raccontato il coinvolgimento dei propri uomini, sottolineando come una conclusione tanto positiva non sia affatto scontata in casi di persone disperse per diversi giorni in ambienti naturali difficili. “Non succede sempre”, ha dichiarato Jason Benbow, ispettore facente funzioni della polizia di Victoria, riferendosi al ritrovamento del ragazzo ancora vivo. Lo stesso funzionario ha manifestato l’interesse degli investigatori a conoscere direttamente dal giovane quanto accaduto durante la sua scomparsa: “sono sicuro che presto avrà una storia da raccontarci, e siamo davvero molto interessati ad ascoltarla”. La vicenda si è così conclusa con William salvo, in buone condizioni di salute e nuovamente insieme alla sua famiglia. Dopo sei giorni di apprensione, il recupero del diciassettenne ha trasformato una difficile operazione di ricerca in una storia dal lieto fine.