Un vasto incendio sta devastando Flinders Island, nel Sud-Est dell’Australia, dove le fiamme hanno già interessato oltre il 10% del territorio, provocando la chiusura di alcune strade, la fuga degli animali selvatici e la distruzione o il danneggiamento di diverse abitazioni e strutture. A riferirlo sono i servizi di emergenza della Tasmania, che stanno lavorando per contenere il rogo nella parte settentrionale dell’isola. Flinders Island si trova a poco più di 50 km a Nord-Est della Tasmania e a circa 150 km dalla terraferma australiana. La situazione resta particolarmente delicata per i residenti, alcuni dei quali sono stati costretti a mettersi al riparo mentre un fronte di fuoco, con fiamme che raggiungono i dieci metri di altezza, avanza sul territorio.

Secondo Steve Richardson, vice responsabile regionale del servizio antincendio della Tasmania per il Nord, le condizioni meteorologiche degli ultimi giorni hanno reso troppo pericoloso l’avvicinamento dei vigili del fuoco alle fiamme via terra. Il miglioramento del tempo, registrato nelle ultime ore, dovrebbe tuttavia consentire alle squadre di intervenire più da vicino e realizzare linee di contenimento per circoscrivere l’incendio.

Al momento, 6 strutture risultano danneggiate o distrutte. Per contrastare l’avanzata del fuoco sono stati mobilitati anche sei elicotteri, impegnati nelle operazioni di spegnimento. Richardson ha definito l’incendio uno degli episodi più significativi registrati sull’isola negli ultimi anni, pur precisando che non si tratta del più esteso mai verificatosi nella zona.

L’emergenza riporta l’attenzione sulla vulnerabilità dell’Australia agli incendi boschivi, un fenomeno che negli ultimi anni ha provocato danni enormi all’ambiente e alle comunità locali. Tra gli episodi più devastanti figurano i roghi della cosiddetta Black Summer, tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020: milioni di ettari di territorio furono bruciati, migliaia di abitazioni distrutte e numerose città ricoperte da dense nubi di fumo tossico. A destare ulteriore preoccupazione è anche il fenomeno di El Niño previsto per quest’anno, che secondo le autorità potrebbe raggiungere un’intensità senza precedenti e contribuire a rendere ancora più critica la prossima stagione degli incendi.