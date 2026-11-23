L’Azerbaigian rafforza la propria presenza nell’economia italiana con investimenti che negli ultimi anni hanno raggiunto circa 3 miliardi di dollari e punta ad ampliare la cooperazione con l’Italia nei settori dell’energia, dell’industria e delle materie prime critiche. È questo uno dei principali elementi emersi dal forum imprenditoriale Azerbaigian-Italia in corso a Baku, durante il quale il ministro dell’Economia azero, Mikayil Jabbarov, ha illustrato le prospettive di sviluppo delle relazioni economiche tra i due Paesi, soffermandosi sul ruolo degli investimenti a lungo termine e sulle nuove opportunità di collaborazione industriale. Al centro dell’intervento del ministro anche l’acquisizione, avvenuta nel maggio di quest’anno, di una quota di controllo in una società petrolifera italiana da parte di Socar, operazione che consolida la partecipazione dell’Azerbaigian al mercato energetico italiano non soltanto come fornitore, ma anche come investitore. Parallelamente, Baku e Roma intendono intensificare la cooperazione sulle materie prime critiche, attraverso iniziative industriali e progetti congiunti che coinvolgeranno anche Paesi terzi.

Azerbaigian, investimenti per 3 miliardi di dollari nell’economia italiana

Il rafforzamento della presenza economica azera in Italia rappresenta uno dei principali temi affrontati da Jabbarov nel corso del forum. Il ministro ha evidenziato la dimensione degli investimenti effettuati negli ultimi anni dal Fondo Statale del Petrolio dell’Azerbaigian, sottolineando la volontà del Paese di consolidare il proprio ruolo nel sistema produttivo ed energetico italiano. “L’Azerbaigian investe a lungo termine nell’economia italiana. Negli ultimi anni il Fondo Statale del Petrolio dell’Azerbaigian ha investito nell’economia italiana circa 3 miliardi di dollari Usa. L’acquisizione di una quota di controllo in una società petrolifera italiana da parte di Socar nel maggio di quest’anno rafforza la partecipazione del nostro Paese come investitore a lungo termine nell’economia italiana. Vorrei esprimere la mia gratitudine al vostro Governo per la presentazione dei pareri e del supporto necessari affinché questa transazione potesse essere portata a termine. Pertanto, l’Azerbaigian partecipa al mercato energetico italiano sia come fornitore sia come investitore a lungo termine”. Lo ha detto il ministro dell’Economia dell’Azerbaigian Mikayil Jabbarov intervenendo al forum imprenditoriale Azerbaigian-Italia in corso a Baku. Le dichiarazioni delineano una strategia economica fondata su una presenza duratura nel mercato italiano. L’Azerbaigian intende infatti affiancare alla propria attività di fornitura energetica una partecipazione diretta attraverso investimenti, rafforzando così i rapporti economici con l’Italia.

Socar e il mercato energetico italiano: il ruolo degli investimenti a lungo termine

Un passaggio significativo dell’intervento di Jabbarov riguarda l’operazione realizzata da Socar nel maggio 2026, con l’acquisizione di una quota di controllo in una società petrolifera italiana. Il ministro ha attribuito particolare importanza alla transazione, considerandola un elemento di rafforzamento della posizione dell’Azerbaigian nell’economia nazionale. L’operazione si inserisce nel quadro degli investimenti energetici tra Azerbaigian e Italia e rappresenta, nella prospettiva illustrata da Baku, un ulteriore consolidamento della cooperazione economica bilaterale. La partecipazione azera al mercato italiano assume così una duplice dimensione: da una parte la fornitura di risorse energetiche, dall’altra l’investimento diretto nel settore petrolifero. Nel suo intervento, Jabbarov ha inoltre ringraziato il Governo italiano per il supporto fornito affinché l’acquisizione potesse essere completata, riconoscendo il ruolo della collaborazione istituzionale nella realizzazione dell’operazione.

Industria italiana e Azerbaigian, nuove opportunità nella meccanica e nella metallurgia

Il partenariato economico tra i due Paesi non si limita al settore energetico. Il ministro dell’Economia azero ha indicato nella meccanica e nella metallurgia italiana due ambiti particolarmente importanti per ampliare la cooperazione industriale, valorizzando le competenze produttive e tecnologiche dell’Italia. L’obiettivo illustrato da Jabbarov è favorire il trasferimento tecnologico, il rafforzamento della produzione locale in Azerbaigian e lo sviluppo di iniziative industriali congiunte per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto. “La ricca esperienza industriale dell’Italia nel campo della meccanica e della metallurgia crea ampie opportunità in Azerbaigian per il trasferimento tecnologico – ha proseguito il ministro – il rafforzamento della produzione locale e progetti congiunti per la realizzazione di prodotti ad alto valore aggiunto. Da questo punto di vista, la cooperazione con l’Italia nel settore delle materie prime critiche riveste un’importanza particolare. Nell’ottobre di quest’anno, a Roma, abbiamo firmato una dichiarazione congiunta sulla cooperazione strategica nel campo delle materie prime critiche”. Le prospettive indicate dal ministro mettono in relazione le competenze industriali italiane con le opportunità di sviluppo produttivo dell’Azerbaigian. La collaborazione si orienta verso iniziative capaci di integrare conoscenze tecnologiche, capacità manifatturiere e progetti di produzione congiunta.

Materie prime critiche, la cooperazione strategica tra Italia e Azerbaigian

Tra i temi centrali del forum figura la cooperazione sulle materie prime critiche, un settore al quale l’Azerbaigian attribuisce particolare rilevanza per l’approfondimento delle relazioni economiche con l’Italia. Un primo passaggio istituzionale è stato compiuto nell’ottobre 2026 a Roma, con la firma di una dichiarazione congiunta dedicata alla cooperazione strategica in questo ambito. L’intesa costituisce il riferimento per lo sviluppo delle iniziative richiamate dal ministro nel corso dell’incontro imprenditoriale di Baku. La collaborazione sulle risorse critiche viene collegata direttamente alle prospettive industriali dei due Paesi, con particolare attenzione all’integrazione delle materie prime nelle catene di fornitura italiane ed europee. In questa prospettiva, il partenariato tra Roma e Baku assume una dimensione che supera i rapporti commerciali bilaterali e si estende alla realizzazione di progetti industriali e logistici in altre aree geografiche.

Nuovo memorandum tra Italia e Azerbaigian: progetti nel Caucaso, in Asia centrale e in Africa

Un ulteriore sviluppo della cooperazione economica riguarda il memorandum d’intesa sulla collaborazione con Paesi terzi nel settore delle materie prime critiche, la cui firma è stata annunciata da Jabbarov nel corso del forum. Il documento prevede iniziative congiunte in tre aree geografiche: Caucaso, Asia centrale e Africa. La cooperazione sarà orientata alla realizzazione di progetti regionali e all’integrazione delle risorse nelle filiere industriali dell’Italia e dell’Europa, sfruttando le opportunità offerte dalla posizione geografica e dalle infrastrutture logistiche dell’Azerbaigian. “Oggi verrà firmato un memorandum d’intesa sulla cooperazione congiunta con paesi terzi nel settore delle materie prime critiche – ha concluso Jabbarov – Il memorandum prevede la realizzazione congiunta di progetti regionali nel Caucaso, in Asia centrale e in Africa, nonché l’integrazione delle materie prime nelle catene di fornitura industriali dell’Italia e dell’Europa, utilizzando le opportunità logistiche regionali dell’Azerbaigian, compreso il Mar Caspio. Esistono una forte volontà politica, relazioni commerciali consolidate e un ampio potenziale per approfondire ulteriormente il partenariato economico tra l’Azerbaigian e l’Italia. Sono certo che questo forum contribuirà alla nascita di nuovi partenariati, alla promozione di iniziative concrete e all’ampliamento della cooperazione reciprocamente vantaggiosa”.

Il ruolo del Mar Caspio nelle catene di fornitura industriali europee

Nel programma di cooperazione illustrato dal ministro assume particolare rilievo il Mar Caspio, richiamato come parte delle opportunità logistiche regionali che l’Azerbaigian intende mettere a disposizione dei futuri progetti. La dimensione logistica costituisce uno degli elementi del memorandum annunciato a Baku. L’obiettivo è collegare i progetti regionali dedicati alle materie prime critiche con le necessità delle industrie italiane ed europee, favorendo l’integrazione delle risorse nelle rispettive catene produttive. Il coinvolgimento del Caucaso, dell’Asia centrale e dell’Africa evidenzia inoltre la volontà di sviluppare una cooperazione che non si esaurisca nei confini dei due Paesi, ma che possa estendersi attraverso iniziative comuni in territori considerati rilevanti per i nuovi partenariati industriali.

Italia e Azerbaigian, il forum di Baku punta a rafforzare il partenariato economico

Il forum imprenditoriale Azerbaigian-Italia si inserisce in un percorso di approfondimento delle relazioni economiche tra Roma e Baku, sostenuto dagli investimenti già effettuati, dalla collaborazione industriale e dagli accordi strategici sulle materie prime critiche. Nell’intervento di Jabbarov emerge la volontà di consolidare i rapporti commerciali esistenti e di favorire nuove iniziative tra le realtà economiche dei due Paesi. La cooperazione energetica rimane un elemento centrale, ma viene affiancata da prospettive di sviluppo che comprendono la produzione industriale, le tecnologie, la metallurgia e l’approvvigionamento di materie prime strategiche. Il ministro ha richiamato la volontà politica e le relazioni commerciali già consolidate come basi sulle quali costruire ulteriori partenariati, attribuendo al forum di Baku il compito di favorire nuovi rapporti imprenditoriali e iniziative concrete. Con gli investimenti realizzati nell’economia italiana, l’operazione Socar e le prospettive di cooperazione internazionale sulle materie prime critiche, l’Azerbaigian conferma l’intenzione di rafforzare il proprio ruolo di partner economico e industriale dell’Italia, attraverso una strategia orientata agli investimenti di lungo periodo e allo sviluppo di progetti condivisi.