Una bambina di appena tre anni è stata trasferita d’urgenza dalla Sardegna a Roma grazie a un volo salvavita dell’Aeronautica Militare. La delicata operazione sanitaria si è conclusa da poco e ha consentito alla piccola paziente, proveniente dall’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) – Cliniche di San Pietro di Sassari, di raggiungere la Capitale per il successivo ricovero al Policlinico Universitario Agostino Gemelli. Il trasferimento è stato effettuato sulla tratta Alghero-Roma a bordo di un G650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, impiegato per garantire il trasporto sanitario urgente. Per il velivolo e il suo equipaggio si è trattato della seconda missione salvavita della giornata, dopo un precedente intervento effettuato da Catania a Genova.

Volo salvavita Alghero-Roma: bambina di tre anni trasportata al Policlinico Gemelli

La missione è stata organizzata per assicurare il rapido trasferimento della bambina dalla struttura sanitaria di Sassari al Policlinico Gemelli di Roma. Il trasporto aereo è stato effettuato attraverso l’aeroporto di Alghero, dove ha sede il Distaccamento Aeroportuale dell’Aeronautica Militare. Una volta giunto nello scalo sardo, il G650 ha consentito il rapido imbarco della piccola paziente e la successiva partenza verso la Capitale. Il velivolo è atterrato all’aeroporto di Roma Ciampino, dove era già presente un’ambulanza incaricata di assicurare il trasferimento della bambina verso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli per il ricovero.

Come è stato attivato il trasporto sanitario urgente dell’Aeronautica Militare

L’intervento è stato richiesto dalla Prefettura di Sassari e attivato dalla Sala Situazioni di Vertice dell’Aeronautica Militare, dipendente dal Comando Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano. La struttura operativa ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei reparti dell’Aeronautica Militare incaricati di assicurare il servizio di prontezza operativa per i trasporti sanitari d’urgenza. Come previsto per questa tipologia di missioni, il volo è stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, responsabile della gestione e del coordinamento delle attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione ha permesso di impiegare un equipaggio e un aeromobile già in servizio operativo nella stessa giornata, assicurando la continuità delle attività di trasporto sanitario.

Due voli salvavita nello stesso giorno: prima Catania-Genova, poi Alghero-Roma

La missione per la bambina di tre anni ha rappresentato il secondo trasporto sanitario d’urgenza effettuato oggi dal G650 del 31° Stormo e dal suo equipaggio. Poco prima di essere coinvolti nel trasferimento dalla Sardegna, i militari avevano infatti portato a termine un altro intervento sanitario sulla tratta Catania-Genova. Conclusa la prima operazione, il velivolo è ripartito direttamente dall’aeroporto ligure per raggiungere Alghero, dove era necessario prendere in carico la piccola paziente proveniente dalla struttura ospedaliera di Sassari. Da qui è iniziata la seconda tratta sanitaria della giornata, con destinazione Roma Ciampino e il successivo trasferimento in ambulanza al Policlinico Gemelli. Una sequenza di interventi che evidenzia l’impiego continuativo degli equipaggi dell’Aeronautica Militare nelle missioni sanitarie urgenti, con la possibilità di effettuare più operazioni nell’arco della stessa giornata.

Aeronautica Militare, trasporti sanitari d’urgenza garantiti 24 ore su 24

Il trasporto della bambina rientra tra le attività che l’Aeronautica Militare svolge a sostegno della collettività attraverso i propri reparti di volo. Il servizio è assicurato 24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, grazie alla disponibilità di velivoli, elicotteri ed equipaggi in grado di intervenire anche in presenza di condizioni meteorologiche complesse. Le missioni non riguardano esclusivamente il trasferimento di persone in imminente pericolo di vita. I mezzi militari possono essere impiegati anche per il trasporto urgente di organi, équipe mediche e ambulanze, in funzione delle esigenze sanitarie che richiedono un intervento aereo. Si tratta di un’attività che coinvolge diversi reparti specializzati, distribuiti sul territorio nazionale e organizzati per garantire la necessaria prontezza operativa.

Dal 31° Stormo di Ciampino alla 46ª Brigata Aerea di Pisa: i reparti impegnati nelle missioni sanitarie

Ogni anno sono centinaia le ore di volo dedicate a questa tipologia di interventi, con il coinvolgimento di diversi reparti dell’Aeronautica Militare. Tra le unità impegnate figurano gli aerei del 31° Stormo di Ciampino, protagonista delle due missioni effettuate oggi, e quelli del 14° Stormo di Pratica di Mare. Alle operazioni contribuiscono anche i velivoli della 46ª Brigata Aerea di Pisa e gli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, impiegati nell’ambito delle attività di trasporto e soccorso a favore della popolazione. L’intervento appena concluso sulla tratta Alghero-Roma si inserisce in questo sistema di assistenza sanitaria aerea, che consente di mettere a disposizione delle strutture sanitarie e delle autorità competenti mezzi militari ed equipaggi specializzati quando è necessario organizzare un trasferimento urgente.