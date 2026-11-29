Un autentico gioiello della terra lucana conquista il mercato internazionale. Un esemplare di tartufo bianco pregiato di Basilicata del peso di 723 grammi è stato battuto all’asta a Hong Kong per 23mila euro, a fronte di una base di partenza di appena duemila euro. Il prezioso esemplare ha raggiunto un valore superiore di oltre undici volte rispetto alla cifra iniziale, diventando protagonista della terza edizione dell’Asta internazionale benefica del tartufo bianco pregiato di Basilicata. La manifestazione ha fatto registrare un risultato particolarmente significativo sul fronte della solidarietà, con una raccolta complessiva di 48mila euro, più del doppio rispetto a quanto ottenuto nell’edizione del 2025. Un successo che testimonia la capacità del tartufo lucano di suscitare interesse anche oltre i confini nazionali, coniugando la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche del territorio con le finalità benefiche dell’iniziativa.

Da Matera a Hong Kong passando per Montecarlo: la Basilicata protagonista sulla scena internazionale

Sono state tre le piazze collegate in diretta per l’appuntamento: Matera, Montecarlo e Hong Kong. Un evento di respiro internazionale che ha proiettato una delle eccellenze agroalimentari della Basilicata in un contesto prestigioso, creando un collegamento tra il territorio lucano, il Principato di Monaco e il mercato asiatico. A condurre l’asta sono state Bianca Luna Santoro e Anna Falchi, mentre il ruolo di battitore è stato affidato a Giobbe Covatta. L’asta internazionale benefica ha rappresentato l’appuntamento conclusivo di “Tesori dalla Terra”, la rassegna enogastronomica e culturale promossa dalla Regione Basilicata, che si è svolta a Matera dal 20 al 29 novembre 2026. Dieci giorni dedicati alla valorizzazione del patrimonio gastronomico e culturale lucano, culminati in un evento capace di portare il tartufo bianco pregiato della Basilicata all’attenzione internazionale.