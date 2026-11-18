Dopo otto anni di viaggio attraverso il Sistema Solare interno, la missione spaziale BepiColombo si prepara a raggiungere uno dei traguardi più importanti dell’esplorazione planetaria contemporanea. Il prossimo 21 novembre 2026, il complesso spaziale entrerà nell’orbita di Mercurio, completando una lunga fase di trasferimento e dando inizio alle operazioni che porteranno all’attivazione di due sonde scientifiche destinate a studiarlo contemporaneamente. Si tratta di una missione scientifica di rilievo internazionale, guidata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) in stretta collaborazione con l’Agenzia Spaziale Giapponese (JAXA). BepiColombo sarà infatti la prima missione a prevedere la presenza simultanea di due veicoli spaziali in orbita attorno a Mercurio, ciascuno con un proprio programma di osservazioni e indagini scientifiche. L’arrivo rappresenta il risultato di un percorso iniziato otto anni prima e sviluppatosi attraverso il Sistema Solare interno. La missione si trova ora nella fase conclusiva del trasferimento, quella che consentirà di passare dalle operazioni necessarie a raggiungere Mercurio alla preparazione delle attività scientifiche vere e proprie.

Due sonde spaziali studieranno Mercurio contemporaneamente: la collaborazione tra ESA e JAXA

La particolarità della missione BepiColombo risiede nella sua architettura, progettata per consentire a due sonde distinte di operare contemporaneamente attorno allo stesso pianeta. I due veicoli spaziali sono il Mercury Planetary Orbiter (MPO), realizzato dall’ESA, e il Mercury Magnetospheric Orbiter (Mio), sviluppato dalla JAXA. Il Mercury Planetary Orbiter costituisce il contributo europeo alla fase scientifica orbitale, mentre Mio rappresenta quello giapponese. Le due sonde saranno separate dopo l’arrivo a Mercurio e proseguiranno le rispettive attività in orbita attorno al pianeta. La presenza simultanea dei due orbiter costituisce l’elemento distintivo del progetto internazionale. La missione potrà infatti svolgere osservazioni scientifiche attraverso due piattaforme spaziali differenti, ampliando le possibilità di indagine nell’ambiente di Mercurio.

Il calendario dell’arrivo su Mercurio: dalla separazione del modulo di trasferimento all’inizio della missione scientifica

La fase di arrivo di BepiColombo su Mercurio è già cominciata con un’operazione fondamentale, completata con successo il 3 settembre 2026: la separazione del Mercury Transfer Module (MTM) dal complesso spaziale.Il modulo di trasferimento ha accompagnato la missione durante il viaggio attraverso il Sistema Solare interno. La sua separazione ha segnato l’inizio della sequenza di operazioni che porterà i due orbiter verso la configurazione necessaria per svolgere le attività scientifiche attorno a Mercurio. Il passaggio successivo è previsto per sabato 21 novembre 2026, quando il complesso spaziale entrerà nell’orbita del pianeta. Sarà il momento centrale dell’intera fase di arrivo, dopo gli otto anni trascorsi nello spazio. La tabella di marcia prevede quindi un ulteriore appuntamento tra il 9 e il 10 dicembre 2026, quando il Mercury Planetary Orbiter dell’ESA e il Mercury Magnetospheric Orbiter Mio della JAXA si separeranno l’uno dall’altro. La fase scientifica della missione è programmata per aprile 2027. Tra l’ingresso in orbita e l’avvio delle osservazioni scientifiche è dunque prevista una fase dedicata alle operazioni necessarie per preparare le due sonde alle rispettive attività.

Il 27 novembre a Londra l’ESA e la JAXA presenteranno i risultati della missione e le prossime operazioni

Per celebrare l’arrivo di BepiColombo su Mercurio e illustrare i risultati delle operazioni più recenti, l’ESA e la JAXA hanno organizzato un incontro internazionale con la stampa per venerdì 27 novembre 2026, alle 09:30 GMT, corrispondenti alle 10:30 italiane. L’appuntamento si svolgerà in modalità ibrida, con partecipazione sia in presenza sia online. La sede dell’incontro sarà il Science Museum di Londra, presso lo Smith Centre, dove esperti delle due agenzie spaziali e rappresentanti dell’industria aerospaziale di Airbus presenteranno lo stato della missione e le operazioni previste nei mesi successivi. La sessione principale, intitolata “BepiColombo media briefing”, si svolgerà dalle 09:30 alle 11:00 GMT, equivalenti alle 10:30-12:00 in Italia. Interverranno la professoressa Carole Mundell, direttrice scientifica dell’ESA, e il professor Masaki Fujimoto, direttore generale della JAXA. Saranno presenti anche il professor Geraint Jones, responsabile scientifico del progetto per l’ESA, e il professor associato Go Murakami, responsabile scientifico del progetto per la JAXA. Il programma comprenderà inoltre gli interventi di Ignacio Tanco, responsabile delle operazioni delle missioni nel Sistema Solare interno dell’ESA, e di Santa Martínez, responsabile della missione BepiColombo per l’agenzia europea. A moderare l’incontro sarà Libby Jackson, responsabile del settore spaziale del Science Museum di Londra. La partecipazione dei responsabili scientifici e operativi consentirà di affrontare sia gli aspetti legati ai risultati raggiunti durante il trasferimento sia quelli relativi all’ingresso in orbita, alla separazione delle sonde e all’avvio delle attività scientifiche previsto per il 2027.

Il contributo dell’industria aerospaziale e della ricerca britannica alla missione BepiColombo

La giornata del 27 novembre comprenderà anche una sessione dedicata al contributo britannico all’esplorazione di Mercurio, in programma dalle 11:00 alle 11:30 GMT, ossia dalle 12:00 alle 12:30 italiane, sempre presso lo Smith Centre e con possibilità di partecipazione online. All’incontro prenderà parte Caroline Harper, responsabile delle scienze spaziali della UK Space Agency, insieme alla professoressa Emma Bunce dell’Università di Leicester, responsabile scientifica principale dello strumento MIXS. È prevista, con partecipazione ancora da confermare, anche la presenza di Justin Byrne, responsabile dell’esplorazione spaziale di Airbus. Questa parte dell’incontro sarà dedicata agli interventi dei rappresentanti dell’agenzia spaziale britannica, del mondo accademico e dell’industria coinvolti nel programma BepiColombo.

Al Science Museum di Londra incontri con gli esperti davanti al modello di BepiColombo

Il programma della giornata prevede ulteriori occasioni di approfondimento. Dalle 11:30 alle 12:30 GMT, corrispondenti alle 12:30-13:30 italiane, saranno organizzate opportunità di intervista presso la galleria spaziale del Science Museum, davanti al modello di BepiColombo esposto nella struttura londinese. Gli incontri consentiranno ai giornalisti presenti di approfondire direttamente con gli esperti gli aspetti scientifici e operativi della missione. Dalle 12:00 alle 14:00 GMT, equivalenti alle 13:00-15:00 in Italia, è inoltre previsto un cocktail celebrativo presso lo Smith Centre, organizzato in occasione dell’arrivo della missione su Mercurio.