Bergamo, sei persone soccorse sul Sentiero del Diavolo: un ferito grave, doppio intervento con gli elicotteri

Un’importante operazione di soccorso in montagna ha coinvolto sei persone nel territorio di Ornica, in provincia di Bergamo, lungo il sentiero n. 106, conosciuto come Sentiero del Diavolo, nella zona del Pizzo Paradiso. Una delle persone coinvolte è rimasta ferita ed è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Bergamo, mentre le altre cinque sono state recuperate con l’elicottero dei Vigili del Fuoco e trasferite in sicurezza. Le operazioni hanno richiesto l’intervento di due mezzi aerei, uno dei Vigili del Fuoco e uno del servizio sanitario, oltre alla partecipazione del Soccorso Alpino e di personale specializzato nelle operazioni di soccorso in ambiente montano.

L’elicottero DragoVF166 dei Vigili del Fuoco recupera cinque persone

Un ruolo fondamentale nelle operazioni è stato svolto dall’elicottero DragoVF166 dei Vigili del Fuoco, intervenuto per recuperare cinque delle sei persone coinvolte. Il mezzo aereo ha provveduto al loro recupero e al successivo trasferimento in una zona sicura, dove erano presenti gli operatori del Soccorso Alpino. Una volta completato il trasferimento, le cinque persone sono state prese in carico dagli operatori del Soccorso Alpino, che le hanno accompagnate verso Morbegno, portando a termine questa fase dell’intervento.

Un ferito trasportato in codice rosso all’ospedale di Bergamo

Particolarmente delicato l’intervento per la sesta persona coinvolta, rimasta ferita e recuperata separatamente rispetto agli altri cinque escursionisti. Il recupero è stato effettuato dall’elisoccorso del servizio sanitario, che ha provveduto al trasporto del ferito all’ospedale di Bergamo in codice rosso. L’intervento sanitario si è svolto parallelamente alle operazioni condotte dai Vigili del Fuoco, permettendo di trasferire la persona ferita direttamente alla struttura ospedaliera per le cure necessarie.

In azione anche i Vigili del Fuoco di Zogno e gli specialisti SAF

Alle attività di soccorso hanno partecipato anche una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Zogno e personale specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale). L’operazione ha visto dunque impegnate diverse componenti del sistema di soccorso, con il coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, degli specialisti SAF, del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso sanitario. Il lavoro congiunto ha consentito di completare il recupero di tutte e sei le persone coinvolte nell’emergenza lungo il Sentiero del Diavolo, con cinque persone accompagnate verso Morbegno e il ferito trasferito in ospedale a Bergamo.