Una bimba di appena 8 mesi, in immediato pericolo di vita, è stata trasferita d’urgenza dalla Sicilia al Lazio grazie a un intervento dell’Aeronautica Militare. Il trasporto sanitario si è concluso nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 24 novembre 2026, con l’atterraggio all’aeroporto di Roma Ciampino. La piccola paziente, proveniente dall’ospedale di Taormina, in provincia di Messina, è stata successivamente accompagnata in ambulanza all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma per ricevere le cure necessarie. La missione di trasporto sanitario d’urgenza è stata autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come previsto dalle procedure che disciplinano questo genere di attività. Alla Presidenza del Consiglio spetta infatti la gestione e il coordinamento delle attività della flotta dei velivoli di Stato. L’attivazione del soccorso aereo è avvenuta su richiesta della Prefettura di Messina, indirizzata alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea di Milano dell’Aeronautica Militare. La struttura ha immediatamente coinvolto il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti dell’Arma Azzurra che garantiscono il servizio di prontezza operativa per questo tipo di missioni.

Il volo sanitario da Catania a Roma a bordo del Gulfstream G-650

Il velivolo Gulfstream G-650 dell’Aeronautica Militare è decollato nel primo pomeriggio dall’aeroporto di Roma Ciampino, raggiungendo lo scalo di Catania intorno alle ore 16:00. Una volta completate tutte le procedure necessarie da parte dell’equipaggio militare, è stato effettuato l’imbarco della bambina insieme all’équipe medica proveniente dall’ospedale di Taormina. L’aereo è quindi ripartito dall’aeroporto siciliano alle ore 16:30, facendo rotta verso la Capitale. L’atterraggio a Roma Ciampino è avvenuto poco dopo le 17:45. Ad attendere la piccola paziente era presente un’ambulanza, che ha provveduto al trasferimento verso l’Ospedale Bambino Gesù, completando così le operazioni di trasporto sanitario dalla Sicilia al Lazio.

Trasporti sanitari d’urgenza: il servizio dell’Aeronautica Militare attivo 365 giorni l’anno

Le missioni di soccorso aereo a favore della collettività rappresentano uno dei compiti istituzionali dell’Aeronautica Militare. I Reparti di volo garantiscono la propria disponibilità 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, attraverso mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in presenza di condizioni meteorologiche complesse. Il servizio assicura il trasferimento urgente non soltanto di pazienti in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, équipe mediche e ambulanze, mettendo a disposizione della collettività le capacità operative dei velivoli militari per rispondere alle emergenze sanitarie. Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo dedicate a questo genere di interventi. A garantire il servizio concorrono gli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare e della 46ª Brigata Aerea di Pisa, oltre agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia.