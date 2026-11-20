Un bambino di appena quattro mesi di vita è stato trasferito d’urgenza dalla Sicilia alla Liguria a bordo di un velivolo dell’Aeronautica Militare. La delicata operazione di trasporto sanitario si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 20 novembre, con l’arrivo del piccolo paziente a Genova, dove è stato accompagnato all’Ospedale Pediatrico Gaslini. Per garantire il trasferimento nel più breve tempo possibile è stato impiegato un Gulfstream G-650 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, decollato dall’aeroporto di Catania e atterrato nello scalo genovese dopo circa un’ora di volo. Durante l’intero tragitto, il bambino è stato assistito costantemente da un’équipe medica presente a bordo.

Il volo sanitario d’urgenza da Catania a Genova per salvare il bambino

Il piccolo paziente si trovava ricoverato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico San Marco di Catania quando è stato organizzato il trasferimento sanitario verso Genova. Il bambino è stato accompagnato all’aeroporto di Catania e imbarcato sul velivolo militare predisposto per la missione. A bordo del Gulfstream G-650 era presente un’équipe medica incaricata di assistere il piccolo durante il viaggio, garantendo una sorveglianza sanitaria costante per tutta la durata del collegamento aereo. Il volo tra la Sicilia e la Liguria è durato circa un’ora. Una volta raggiunto l’aeroporto di Genova, il bambino è stato trasferito su un’ambulanza per completare il percorso verso l’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova, destinazione finale della missione sanitaria.

Trasporto sanitario dell’Aeronautica Militare, l’intervento richiesto dalla Prefettura di Catania

L’attivazione dello speciale volo sanitario è avvenuta su richiesta della Prefettura di Catania. L’operazione è stata tempestivamente disposta e coordinata dalla Sala Situazioni di Vertice, struttura operativa dipendente dal Comando della Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea di Milano. Si tratta della sala operativa dell’Aeronautica Militare che, tra le proprie competenze, ha anche quella di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, disponendo il decollo dei velivoli che la Forza Armata mantiene pronti per intervenire in situazioni di particolare necessità. Per garantire una risposta tempestiva alle richieste, l’Aeronautica Militare dispone di mezzi mantenuti in prontezza operativa 24 ore su 24 in diverse basi, pronti a essere impiegati per missioni sanitarie che richiedono interventi rapidi. Il trasferimento del bambino da Catania a Genova è stato inoltre autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale competono la gestione e il coordinamento delle attività della flotta dei velivoli di Stato.

Il Gulfstream G-650 del 31° Stormo impiegato nella missione

Per il trasporto del piccolo paziente è stato utilizzato un Gulfstream G-650 appartenente al 31° Stormo, reparto dell’Aeronautica Militare con sede a Ciampino, impegnato anche nelle missioni di trasporto sanitario d’urgenza. L’impiego del velivolo ha consentito di effettuare il collegamento tra gli aeroporti di Catania e Genova in circa sessanta minuti, garantendo contemporaneamente la presenza a bordo del personale medico necessario per seguire il bambino durante il trasferimento. Missioni di questa natura richiedono un’organizzazione particolarmente accurata e procedure operative consolidate, indispensabili per assicurare la massima tempestività nelle operazioni di soccorso e trasporto sanitario.

Aeronautica Militare, centinaia di ore di volo ogni anno per le emergenze sanitarie

Il trasferimento del bambino di quattro mesi rientra nelle attività di trasporto sanitario d’urgenza svolte dall’Aeronautica Militare, che ogni anno dedica centinaia di ore di volo a interventi di questo genere. Le missioni riguardano il trasferimento di persone in pericolo di vita, ma anche il trasporto di équipe mediche e organi destinati a interventi sanitari. A queste attività si aggiungono i voli umanitari e le operazioni di ricerca e soccorso. Il sistema di intervento coinvolge diversi reparti della Forza Armata, tra cui gli equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, quelli del 15° Stormo di Cervia e dei relativi Centri SAR (Search and Rescue), la 46ª Brigata Aerea di Pisa e il 14° Stormo di Pratica di Mare. Personale e velivoli sono mantenuti in condizioni di prontezza operativa 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, per consentire il decollo in tempi estremamente brevi in caso di necessità. Gli equipaggi possono operare anche in condizioni meteorologiche complesse e raggiungere destinazioni sia sul territorio nazionale sia all’estero, in risposta alle richieste di intervento sanitario e alle altre esigenze di soccorso.