Biodiversità e intelligenza artificiale, nasce QuBiD: la nuova laurea magistrale europea con sei università e borse di studi

Nasce un nuovo percorso universitario internazionale che mette insieme biodiversità, intelligenza artificiale, big data e bioinformatica per formare una nuova generazione di professionisti specializzati nella tutela degli ecosistemi e nella conservazione della natura. Si chiama QuBiD – Erasmus Mundus Joint Master in Quantitative Biodiversity ed è il nuovo corso di laurea magistrale finanziato dall’Unione Europea che coinvolge sei importanti università del continente, tra cui l’Università degli Studi di Milano. Il progetto punta a integrare le conoscenze scientifiche tradizionali con le più avanzate tecnologie di analisi dei dati, attraverso un programma di formazione interdisciplinare che prevede due anni di studi interamente in inglese, esperienze di laboratorio, attività sul campo e periodi di mobilità internazionale. La prima edizione prenderà il via nell’anno accademico 2027/2028, con l’apertura delle iscrizioni prevista già a partire dal 15 novembre per gli studenti provenienti da Paesi extra-UE.

QuBiD, sei università europee insieme per studiare e proteggere la biodiversità

Il nuovo master internazionale Erasmus Mundus nasce dalla collaborazione tra sei atenei europei, cinque dei quali fanno parte della 4EU+ Alliance, una rete di cooperazione universitaria che riunisce istituzioni impegnate nella formazione e nella ricerca. A coordinare il consorzio è l’Università di Varsavia, affiancata dall’Università degli Studi di Milano, dall’Università Karlova di Praga, dalla Sorbonne University di Parigi e dall’Università di Copenhagen. A queste cinque istituzioni si aggiunge l’Università di Tartu, in Estonia, completando una collaborazione accademica che coinvolge sei Paesi europei. Al centro del progetto c’è la volontà di sviluppare competenze avanzate per affrontare lo studio della biodiversità attraverso strumenti quantitativi, mettendo in relazione discipline scientifiche differenti. L’obiettivo è formare figure professionali capaci non soltanto di raccogliere e interpretare informazioni ambientali, ma anche di trasformare l’analisi dei dati in strategie per la conservazione della natura.

Intelligenza artificiale, big data e bioinformatica al servizio della conservazione della natura

Uno degli elementi distintivi del percorso QuBiD è l’integrazione tra ecologia, biologia evoluzionistica, matematica, modellistica, data science e intelligenza artificiale. Discipline che vengono affrontate attraverso un approccio interdisciplinare, nel quale lo studio dei sistemi naturali si affianca all’utilizzo di strumenti tecnologici e metodologie quantitative. Il programma prevede l’analisi di grandi quantità di dati relativi alla biodiversità e agli ecosistemi, integrando queste attività con esperienze pratiche di laboratorio e ricerche sul campo. La componente informatica e quella biologica diventano così parti di un unico percorso formativo, finalizzato a sviluppare capacità avanzate nel monitoraggio della biodiversità, nell’interpretazione dei dati ambientali e nella definizione di strategie di conservazione. La preparazione proposta dal corso si concentra dunque sia sulla comprensione dei processi biologici ed evolutivi sia sull’applicazione di metodi matematici e informatici allo studio della natura, con particolare attenzione alle possibilità offerte dalle tecnologie di elaborazione e analisi dei dati.

Laurea magistrale QuBiD: primo semestre a Varsavia e secondo semestre a Milano

Il percorso di studi ha una durata complessiva di due anni, corrispondenti a 120 crediti ECTS, e si svolge interamente in lingua inglese. La mobilità internazionale costituisce una componente integrante della formazione, con un’organizzazione che consente agli studenti di frequentare diversi atenei europei durante il biennio. Il primo semestre si svolgerà all’Università di Varsavia, dove saranno affrontati gli insegnamenti fondamentali per acquisire le basi scientifiche e metodologiche del programma. Le attività didattiche riguarderanno la biodiversità, la modellistica, i big data e i dati molecolari, fornendo le conoscenze necessarie per proseguire nelle successive fasi della formazione. Il secondo semestre si terrà invece all’Università degli Studi di Milano e coinvolgerà tutti gli studenti e tutte le studentesse iscritti al corso. L’ateneo milanese avrà quindi un ruolo centrale nel percorso comune, ospitando una fase della formazione dedicata all’approfondimento delle discipline ecologiche e biologiche. In particolare, gli insegnamenti comprenderanno ecologia quantitativa, biodiversità e funzionamento degli ecosistemi, biologia teoretica e metodi di laboratorio e di campo. Questa parte del programma consentirà di collegare le competenze quantitative acquisite durante il primo semestre allo studio diretto dei sistemi naturali.

Quattro specializzazioni tra Praga, Parigi, Copenhagen e Tartu

Nel secondo anno di QuBiD, il percorso formativo si differenzierà attraverso la scelta di una delle quattro specializzazioni disponibili, ciascuna ospitata da un’università partner e dedicata a un ambito specifico dello studio della biodiversità. Alla Charles University di Praga, gli studenti potranno approfondire lo studio della biodiversità e dei processi evolutivi, concentrandosi sui meccanismi biologici che caratterizzano l’evoluzione e la diversità degli organismi. La Sorbonne University proporrà invece una specializzazione dedicata all’analisi della biodiversità, alle dinamiche degli ecosistemi e al cambiamento globale. Le attività si svolgeranno principalmente nella sede di Banyuls-sur-Mer, in Francia. All’Università di Copenhagen il percorso sarà incentrato sull’ecologia delle comunità e sulla conservazione della biodiversità, con un approfondimento delle tematiche legate alle relazioni ecologiche e alla tutela della diversità biologica. La quarta opportunità sarà offerta dall’Università di Tartu, dove la specializzazione riguarderà l’applicazione dell’informatica allo studio della biodiversità e alla conservazione delle specie. Un indirizzo che valorizzerà in particolare l’integrazione tra strumenti computazionali e ricerca biologica. La possibilità di scegliere tra questi quattro indirizzi permetterà di orientare la formazione verso differenti settori scientifici, mantenendo come base comune le competenze interdisciplinari sviluppate durante il primo anno.

Quando aprono le iscrizioni a QuBiD e come funzionano le borse di studio

La prima edizione del corso di laurea magistrale QuBiD partirà nell’anno accademico 2027/2028, mentre le procedure di iscrizione seguiranno un calendario differenziato in base alla provenienza degli studenti. Per gli studenti e le studentesse extra-UE, le iscrizioni apriranno il 15 novembre 2026. Per gli studenti e le studentesse europei, invece, l’apertura è prevista nel gennaio 2027. Il programma prevede inoltre borse di studio finanziate nell’ambito dell’Erasmus Mundus, destinate a sostenere la mobilità internazionale durante il percorso universitario. La dimensione internazionale rappresenta uno degli aspetti fondamentali del progetto, che unisce la formazione scientifica alle esperienze accademiche in diversi Paesi europei. Con il coinvolgimento delle sei università partner e la combinazione di attività teoriche, analisi quantitative ed esperienze pratiche, QuBiD si propone di preparare professionalità avanzate capaci di utilizzare le nuove tecnologie per comprendere, monitorare e conservare la biodiversità.