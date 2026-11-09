Blackout lascia al buio Bolzano: colpita anche la rete di telefonia mobile

A Bolzano si è registrato un vasto blackout che è durato alcuni minuti. Alle 15.10 è saltata la luce in praticamente tutto il capoluogo altoatesino e in alcuni Comuni limitrofi. Dopo circa cinque minuti è tornata la luce e ora lentamente la situazione sta tornando alla normalità. Il blackout avrebbe, almeno in parte, colpito anche la rete di telefonia mobile. La sede della Provincia autonoma, Palazzo Widmann, è stato temporaneamente evacuata per motivi di sicurezza, ma poco dopo l’allarme è rientrato. Numerose le chiamate ai Vigili del Fuoco per ascensori e varchi bloccati. Per il momento sono in corso delle verifiche per salire alle cause del blackout.