Blackout Microsoft, svelate le cause del disservizio globale: “problema tecnico, nessun attacco hacker”

Il blackout Microsoft è stato provocato da un problema tecnico legato all’infrastruttura di rete, senza alcun collegamento con attacchi informatici o sistemi di intelligenza artificiale. A chiarire le cause dell’incidente è stata direttamente Microsoft, che attraverso un intervento pubblicato sul social network X ha fornito nuovi dettagli sull’origine dei disservizi e sulle operazioni avviate per riportare alla normalità il funzionamento dei propri servizi. Il colosso tecnologico statunitense di Redmond ha confermato che è in corso un ripristino diffuso dei servizi, accompagnato da una progressiva stabilizzazione dell’infrastruttura. Le operazioni stanno procedendo gradualmente per garantire che il ritorno alla normale operatività avvenga senza compromettere la stabilità dei sistemi.

Blackout Microsoft, individuata la causa del guasto alla rete

La principale novità riguarda l’individuazione dell’origine del disservizio Microsoft. Secondo quanto spiegato dall’azienda, l’incidente è riconducibile a un problema verificatosi durante un precedente intervento di aggiornamento della capacità della rete, successivamente emerso in seguito a una modifica dell’infrastruttura. Microsoft ha ricostruito la dinamica tecnica dell’accaduto, precisando che la causa principale è stata individuata e risolta, mentre proseguono le attività necessarie a completare il ripristino dei servizi. “L’incidente è stato causato da un problema verificatosi durante un precedente aggiornamento della capacità della rete, emerso in seguito a una recente modifica dell’infrastruttura di rete. Abbiamo risolto il problema alla radice e stiamo continuando a ripristinare il servizio per i clienti e nelle aree geografiche ancora interessate. Considerata l’entità della domanda, abbiamo proceduto al ripristino dei servizi in modo graduale, verificando la stabilità a ogni fase. Sebbene questo approccio abbia richiesto più tempo, ci ha permesso di garantire un ripristino stabile. Pubblicheremo un rapporto completo sull’incidente una volta conclusa la nostra analisi”. La ricostruzione fornita dall’azienda distingue quindi due momenti: il precedente aggiornamento della capacità della rete, durante il quale si è verificato il problema tecnico, e la successiva modifica dell’infrastruttura che ne ha determinato l’emersione. La risoluzione della causa originaria rappresenta un passaggio fondamentale nelle operazioni di recupero, che non risultano tuttavia ancora completamente concluse.

Microsoft esclude attacchi hacker e problemi legati all’intelligenza artificiale

Un altro elemento centrale della spiegazione ufficiale riguarda la natura dell’incidente. Microsoft ha escluso che il blackout dei servizi sia stato provocato da un attacco informatico, chiarendo inoltre che il problema non ha alcuna relazione con l’intelligenza artificiale o con gli agenti IA. Nel messaggio pubblicato su X, l’azienda ha infatti sottolineato che “si è trattato di un problema tecnico, non correlato ad attacchi informatici né all’intelligenza artificiale o agli agenti Ia”. La precisazione circoscrive dunque l’origine dell’incidente al funzionamento dell’infrastruttura di rete, individuando in una criticità tecnica interna la causa dei disservizi. Microsoft ha così chiarito la natura dell’anomalia, escludendo esplicitamente le altre ipotesi citate nella propria dichiarazione.

Ripristino dei servizi Microsoft, perché il ritorno alla normalità è graduale

Nonostante la risoluzione del problema alla radice, il ripristino dei servizi Microsoft continua nelle aree geografiche e per i clienti ancora interessati dalle conseguenze dell’incidente. L’azienda ha spiegato di aver scelto una procedura progressiva, verificando la stabilità dell’infrastruttura durante ciascuna fase del recupero. La decisione è stata motivata dall’entità della domanda di accesso ai servizi. Un ritorno graduale all’operatività ha richiesto tempi più lunghi, ma secondo Microsoft ha consentito di assicurare una maggiore stabilità del ripristino. Il processo si sviluppa quindi attraverso interventi successivi, accompagnati da controlli sul funzionamento dei sistemi. L’obiettivo è completare il recupero dei servizi ancora interessati, mantenendo stabile l’infrastruttura durante la progressiva normalizzazione.

Le scuse di Microsoft a clienti e partner dopo i disservizi

Nel proprio intervento ufficiale, Microsoft ha rivolto un messaggio di scuse ai clienti e ai partner coinvolti nei disservizi, riconoscendo le conseguenze dell’incidente e ribadendo la propria responsabilità nei confronti di chi utilizza i suoi servizi. “Siamo profondamente dispiaciuti per i disservizi che questo incidente ha causato ai nostri clienti e partner. Siamo consapevoli della fiducia che ripongono nei nostri servizi e prendiamo questa responsabilità estremamente sul serio. Stiamo registrando un ripristino diffuso e una progressiva stabilizzazione dei nostri servizi”. Le parole dell’azienda accompagnano l’aggiornamento tecnico sulla situazione e confermano che, pur essendo stata eliminata la causa dell’incidente, il lavoro per il completo ritorno alla normalità è ancora in corso.

Microsoft pubblicherà un rapporto completo sulle cause dell’incidente

La vicenda avrà un ulteriore approfondimento attraverso un rapporto tecnico completo sull’incidente, che Microsoft ha annunciato di voler pubblicare una volta terminata la propria analisi. Il documento rappresenterà il passaggio successivo rispetto alle spiegazioni già diffuse sull’aggiornamento della capacità della rete e sulla modifica infrastrutturale che ha fatto emergere il problema. Nel frattempo, l’azienda continua a concentrarsi sul recupero dei servizi nelle aree ancora coinvolte e sulla stabilizzazione progressiva dei sistemi, dopo aver confermato la risoluzione della causa tecnica che ha determinato l’interruzione.