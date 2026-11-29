Due escursionisti erano rimasti bloccati dal buio e dalla neve a circa duemila metri di quota in Val d’Ossola, nel Verbano-Cusio-Ossola. È successo nella serata di ieri, sabato 28 novembre. L’intervento di soccorso è avvenuto all’Alpe Saler, nel territorio di Antrona Schieranco. Dato che l’area in cui i due si trovavano avrebbe richiesto ai soccorritori almeno tre ore di cammino per raggiungerli, più il tempo necessario a tornare a valle, si è scelto di intervenire con l’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte partito dalla base di Torino con a bordo i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico piemontese. Gli escursionisti, in condizioni di ipotermia, sono stati recuperati tramite verricello intorno alle 22.30.