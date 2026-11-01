Bloccati sulla ferrata Corna delle Capre, salvati 2 alpinisti dai Vigili del Fuoco | VIDEO

Momenti di difficoltà nel pomeriggio di ieri sulla ferrata Corna delle Capre, nel territorio comunale di Zone, in provincia di Brescia, dove due alpinisti sono rimasti bloccati lungo una parete particolarmente verticale, nel tratto compreso tra il Corno Frere e il Corno del Bene. Per soccorrerli si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, impegnati in un’operazione resa particolarmente complessa dalle caratteristiche impervie e dalla forte verticalità della parete. Gli aerosoccorritori hanno raggiunto i due escursionisti e, dopo averli messi in sicurezza, hanno proceduto al recupero attraverso una manovra di discesa e il successivo verricellamento a bordo dell’elicottero. L’intervento si è concluso positivamente: entrambi gli alpinisti sono stati tratti in salvo e recuperati senza ulteriori difficoltà.