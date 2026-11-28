Quando si osservano insieme le mappe relative al geopotenziale a 500 hPa e alla pressione al suolo accanto all’immagine satellitare del tardo pomeriggio odierno, emerge un quadro sinottico di grande interesse dinamico che racconta come l’atmosfera europea stia gestendo il passaggio verso la fase pienamente invernale. Da un lato domina una vasta struttura anticiclonica collocata tra l’Europa settentrionale, l’area baltica e l’Europa orientale, dove la pressione al suolo tocca valori prossimali ai 1046 hPa e le quote geopotenziali a 500 hPa registrano anomalie decisamente positive rispetto alla climatologia di riferimento compresa tra il 1981 e il 2010.

Europa divisa tra un potente anticiclone settentrionale e le depressioni atlantiche e mediterranee

Dall’altro lato, sull’Atlantico settentrionale si approfondisce un’ampia saccatura ciclonica con valori barici al suolo ben al di sotto dei 1000 hPa e pesanti anomalie negative in quota, mentre sul bacino del Mediterraneo centrale e meridionale si configura un minimo depressionario che agisce come elemento di richiamo e di instabilità proprio sul bordo meridionale del promontorio anticiclonico. Questa disposizione non è statica né banale perché il gradiente barico che si instaura tra l’alta pressione posizionata sull’Europa centro-settentrionale e il minimo collocato verso il basso Adriatico, lo Ionio e i settori balcanici meridionali mette in moto correnti fresche e tese dai quadranti settentrionali e nord-orientali lungo il bordo orientale della struttura anticiclonica.

Aria fredda da nord-est verso l’Italia: il ruolo dell’avvezione fredda e del gradiente barico

L’aria più fredda e densa proveniente dalle alte latitudini europee scivola così verso sud-ovest aggirando il perno anticiclonico e impatta sul mare ancora relativamente tiepido e sull’orografia della nostra penisola, generando quel contrasto termico e dinamico che in quota si legge come saccatura al Centro-Sud e al suolo come una circolazione ciclonica ben evidente. È proprio questo meccanismo di avvezione fredda da nord-est che spiega perché il tempo non sia uniforme sull’intero territorio nazionale ma presenti una marcata contrapposizione tra settori più soleggiati o riparati e aree esposte all’impatto diretto delle correnti e all’effetto orografico dei rilievi.

Immagine satellitare dell’Italia: Nord più stabile e nuvolosità estesa tra Adriatico e Mezzogiorno

L’immagine satellitare del pomeriggio conferma con estrema chiarezza questa lettura fisica mostrando cieli in gran parte limpidi o con velature e addensamenti limitati sull’arco alpino e sulla Val Padana occidentale e centrale, dove l’influenza anticiclonica e la protezione orografica mantengono l’aria più stabile e asciutta. Al contrario, scendendo lungo il versante adriatico dall’Abruzzo verso il Molise, la Puglia e il resto del Mezzogiorno, così come lungo la dorsale appenninica centro-meridionale e su gran parte del Sud, della Sicilia e del basso Tirreno, si osservano distese nuvolose estese e compatte, intervallate da celle e allineamenti nuvolosi che testimoniano l’interazione tra il flusso nord-orientale, il mare e i rilievi.

Perché le nubi si concentrano sul versante adriatico: il ruolo del mare e dell’effetto stau appenninico

In particolare, la nuvolosità compatta visibile sul medio-basso versante adriatico nasce dall’incontro diretto tra queste correnti fresche dai quadranti settentrionali e nord-orientali, il bacino dell’Adriatico e la barriera montuosa dell’Appennino, poiché mentre l’aria fredda e densa scivola verso sud-ovest sul mare raccoglie umidità e calore latente dagli strati bassi a contatto con la superficie marina dando luogo a processi convettivi e strati nuvolosi che si organizzano lungo il flusso, e quando questo flusso umido e fresco impatta contro il versante orientale dell’Appennino centro-meridionale viene forzato a salire di quota tramite il sollevamento orografico o effetto stau, raffreddandosi ulteriormente per espansione adiabatica e condensando in nubi estese e compatte a ridosso della costa e lungo la dorsale appenninica esposta.

Tale meccanismo orografico favorisce la formazione di copertura compatta sui settori esposti e possibili fenomeni precipitativi o rovesci localizzati, con quota neve che nelle fasi di maggiore apporto fresco può interessare i settori appenninici a quote medio-basse o medie a seconda della massa d’aria disponibile e della persistenza del flusso.

Previsioni per domenica 29 novembre: anticiclone sull’Europa orientale e depressione ancora attiva sul Mediterraneo

Nel passaggio verso la giornata di domenica 29 novembre, la proiezione a 12 ore del modello indica il consolidamento del massimo anticiclonico sull’Europa centro-orientale e la persistenza della depressione sul Mediterraneo centro-meridionale con valori al suolo attorno ai 1009 hPa, mentre sull’Atlantico settentrionale il vortice depressionario continua a spingere fronti e aria umida verso le isole britanniche e il bordo occidentale del continente.

Sul nostro Paese ciò significa che il contrasto tra la spinta anticiclonica settentrionale e la saccatura meridionale continuerà a dettare le condizioni del tempo, mantenendo una ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali o nord-orientali soprattutto sui settori adriatici, al Sud e sui bacini meridionali, con variabilità intensa o maltempo più concentrato lungo le aree esposte e il basso versante tirrenico e ionico, mentre il Nord godrà in prevalenza di maggiore soleggiamento e aria più asciutta salvo locali addensamenti.

Dalle mappe sinottiche al tempo osservato: come alta pressione, depressioni e rilievi determinano vento, pioggia e neve

In definitiva, l’insieme di queste mappe e dell’osservazione satellitare offre un esempio didattico ed efficace di come la meteorologia sinottica vada letta attraverso la connessione tridimensionale tra quota e superficie, tra anomalie climatiche di lungo periodo e risposta reale del territorio. Non basta guardare un singolo numero o un singolo colore sulla carta per capire cosa accadrà fuori dalla finestra, perché è l’equilibrio dinamico tra il blocco ad alta pressione a nord, la depressione mediterranea a sud e la forma delle nostre montagne e dei nostri mari a trasformare un campo geopotenziale in vento, nubi, pioggia o neve sull’Appennino.

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